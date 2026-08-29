ایس سی او سمٹ سے پہلے پی ایم مودی کا اہم بیان، کہا بھارت کا مقصد دہشت گردی سے پاک خطے کے وژن کو آگے بڑھانا
وزیراعظم مودی نے کہا کہ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ان کا غیر ملکی دورہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرے گا۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : August 29, 2026 at 10:22 AM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی کا آج سنیچر سے چار روزہ غیر ملکی دورہ شروع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق، پی ایم مودی آج ازبکستان اور کرغزستان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف، پی ایم مودی نے غیر ملکی دورے پر روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ وہ ایس سی او اجلاس میں بھارت کے اس وژن کو آگے بڑھانے کے لیے پرجوش ہیں جو سکیورٹی، کنیکٹیویٹی اور مواقع پر مبنی ہے، اور ساتھ ہی خطے کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔
واضح رہے کہ آج سنیچر 29 اگست سے یکم ستمبر تک ازبکستان اور کرغز جمہوریہ کے اپنے دو ملکی دورے سے قبل، وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ان کا یہ دورہ وسطی ایشیا میں بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرے گا اور اس خطے کے ساتھ تہذیبی روابط کو مزید گہرا کرے گا۔ روانہ ہونے سے پہلے جاری کردہ اپنے بیان میں مودی نے کہا کہ یہ دورہ امن، استحکام اور خوشحالی کی مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھائے گا؛ یہ وہ اقدار ہیں جو دنیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات کے مرکز میں ہیں۔
Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for Tashkent, Uzbekistan— ANI (@ANI) August 29, 2026
During the visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The two leaders will review… pic.twitter.com/Sgtnerf96c
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت سال 2017 سے ایس سی او کا ایک فعال اور تعمیری رکن رہا ہے۔ میں اس خطے کے لیے بھارت کے اس وژن کو آگے بڑھانے کے لیے پرجوش ہوں جو سکیورٹی، کنیکٹیویٹی اور مواقع پر مبنی ہے۔ ساتھ ہی، میں دیگر ارکان کے ساتھ مل کر ایک ایسے خطے کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جو دہشت گردی، علیٰحدگی پسندی اور انتہا پسندی جیسی برائیوں سے پاک ہو، کیونکہ یہ ہمارے پڑوس اور اس سے آگے بھی امن و استحکام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
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وزیر اعظم نے کہا کہ صدر شوکت میرضیایوف کی دعوت پر، وہ ازبکستان کے سرکاری دورے کے لیے 29-30 اگست کو تاشقند جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں بھارت-ازبکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں صدر میرضیایوف کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے، اور 'وکست بھارت' اور 'یانگی ازبکستان' کے ہمارے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کرنے کا منتظر ہوں۔
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for Tashkent, Uzbekistan— ANI (@ANI) August 29, 2026
During the visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The two leaders will review… pic.twitter.com/vzInPGgLaD
مودی نے کہا کہ وہ تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز میں شاستری میموریل اور مہاتما گاندھی سینٹر کا بھی دورہ کریں گے، جو ہمارے دونوں ممالک کو جوڑنے والے گہرے ثقافتی اور باہمی تعلقات کی علامت ہے۔ تاشقند سے، کرغز جمہوریہ کے صدر صادر جباروف کی دعوت پر، وزیراعظم 26 ویں ایس سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک جائیں گے؛ یہ کانفرنس اس اہم تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کی علامت ہے۔
#WATCH | Visuals from Tashkent ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Uzbekistan today. pic.twitter.com/xND8bTv3rw— ANI (@ANI) August 29, 2026
انہوں نے کہا کہ میں صدر جباروف اور ایس سی او کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرنے اور چھٹے 'ورلڈ نوماڈ گیمز' کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ وسطی ایشیا کے مالدار زندہ ورثے کا جشن ہے، جس کا بھارت بہت احترام کرتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ مودی ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے، جس میں وہ سکیورٹی، کنیکٹیویٹی اور مواقع کے حوالے سے بھارت کی ترجیحات پر زور دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سربراہی اجلاس کے دوران ایس سی او رہنماؤں کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
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