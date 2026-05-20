پی ایم مودی اگلے ماہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور G-7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے
فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت میں اس خبر کی تصدیق کی۔
Published : May 20, 2026 at 9:17 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ماہ 15 سے 17 جون تک فرانس میں ہونے والی جی 7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ فرانس کے وزیر برائے یورپ اور امور خارجہ جین نول بیروٹ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کے دوران اس خبر کی تصدیق ابے ڈیس ووکس-ڈی-سرنے میں جی 7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران کی۔
واضح رہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے پی ایم مودی کو جی 7 سمٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزراء نے وزیر اعظم مودی کی ایوین سمٹ (15-17 جون) میں شرکت کی تصدیق کا خیرمقدم کیا۔ اس تناظر میں، وزراء نے G7 کے کام میں خاص طور پر بڑے معاشی عدم توازن کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شراکت داری اور یکجہتی سے نمٹنے میں ہندوستان کے تعاون پر زور دیا۔ وزراء نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
اطلاعات کے مطابق اس سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ فرانس میں جی 7 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سربراہی اجلاس 15 سے 17 جون تک فرانس کے شہر ایوین-لیس-بینس میں منعقد ہوگا۔ پی ایم مودی اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات 16 ماہ سے زیادہ عرصے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی۔
ہندوستان G-7 کا رکن نہیں ہے، لیکن پی ایم مودی فرانس کے صدر میکرون کی دعوت پر چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ گروپ کے ارکان میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں۔