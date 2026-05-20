ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی اگلے ماہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور G-7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے

فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت میں اس خبر کی تصدیق کی۔

pm narendra modi to attend the g7 summit in france from june 15 to 17 Urdu News
پی ایم مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ (AFP فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 20, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ماہ 15 سے 17 جون تک فرانس میں ہونے والی جی 7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ فرانس کے وزیر برائے یورپ اور امور خارجہ جین نول بیروٹ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کے دوران اس خبر کی تصدیق ابے ڈیس ووکس-ڈی-سرنے میں جی 7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران کی۔

واضح رہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے پی ایم مودی کو جی 7 سمٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزراء نے وزیر اعظم مودی کی ایوین سمٹ (15-17 جون) میں شرکت کی تصدیق کا خیرمقدم کیا۔ اس تناظر میں، وزراء نے G7 کے کام میں خاص طور پر بڑے معاشی عدم توازن کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شراکت داری اور یکجہتی سے نمٹنے میں ہندوستان کے تعاون پر زور دیا۔ وزراء نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔

اطلاعات کے مطابق اس سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ فرانس میں جی 7 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سربراہی اجلاس 15 سے 17 جون تک فرانس کے شہر ایوین-لیس-بینس میں منعقد ہوگا۔ پی ایم مودی اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات 16 ماہ سے زیادہ عرصے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی۔

ہندوستان G-7 کا رکن نہیں ہے، لیکن پی ایم مودی فرانس کے صدر میکرون کی دعوت پر چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ گروپ کے ارکان میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں۔

TAGGED:

G7 FRANCE 2026
EMMANUEL MACRON
G7 SUMMIT 2026 IN FRANCE
PM MODI IN G7 SUMMIT IN FRANCE
MODI TRUMP MEETING G7 SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.