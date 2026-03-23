ہرمز کے ذریعے نقل و حرکت ایک چیلنج، حکومت جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہی ہے: لوک سبھا میں وزیر اعظم مودی کا بیان
پی ایم مودی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تجارتی جہازوں پر حملے اور آبنائے ہرمز جیسی آبی گزرگاہوں میں رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں۔
Published : March 23, 2026 at 3:42 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے آبنائے ہرمز کے ذریعے کارگو کی نقل و حرکت ایک چیلنج رہی ہے، لیکن اس کے باوجود، حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ گیس اور ایندھن کی سپلائی کم سے کم متاثر ہو، یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو مغربی ایشیا کے تنازعہ پر لوک سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت نے شروع سے ہی اس تنازعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مزید کہا کہ انہوں نے مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے بات کی ہے اور ان سے اس کشیدگی کو ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔
"بھارت نے شہری، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی مخالفت کی ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملے اور آبنائے ہرمز جیسی آبی گزرگاہوں میں رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں۔ پی ایم نے کہا کہ سفارت کاری کے ذریعے، ہندوستان اس صورتحال میں ہندوستانی جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے"۔
'ان علاقوں کا دورہ کرنے والے سیاح، سبھی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جارہی ہے'': پی ایم مودی
"متاثرہ ممالک میں ہمارے مشن مسلسل ہندوستانیوں کی مدد میں مصروف ہیں۔ چاہے وہ وہاں کام کرنے والے ہندوستانی ہوں یا ان خطوں کا دورہ کرنے والے سیاح، ہر ایک کو ہر ممکن مدد فراہم کی جارہی ہے۔ ہمارے مشن باقاعدگی سے ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور دیگر متاثرہ ممالک میں 24/7 کنٹرول روم اور ایمرجنسی ہیلپ لائنز قائم کی گئی ہیں۔ ان چینلز کے ذریعے، متاثرہ افراد کو تازہ ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی - اندرون اور بیرون ملک - سب سے اہم ہیں۔"
#WATCH | On the West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " the situation in west asia is worrisome. in the last 2-3 weeks, eam dr s jaishankar and union minister hardeep puri have provided the details of the situation to the house. this conflict has been going on for… pic.twitter.com/glAmgzVDyP— ANI (@ANI) March 23, 2026
مغربی ایشیا کے بحران نے ہندوستان کے لیے بے مثال چیلنجز کھڑے کیے ہیں: پی ایم مودی
"مغربی ایشیا کی صورتحال تشویشناک ہے۔ پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے ایوان کو صورتحال کی تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ تنازعہ تین ہفتوں سے جاری ہے، اس کا عالمی معیشت اور لوگوں کی زندگیوں پر شدید اثر پڑ رہا ہے؛ نتیجتاً، دنیا تمام فریقین پر زور دے رہی ہے کہ وہ اس تنازعہ کو جلد حل کرنے کی کوشش کریں۔" اس نے اور کیا کہا یہ دیکھنے کے لیے نیچے پڑھیں۔
- خلیجی ممالک سے اب تک 300,000 ہندوستانی واپس آچکے ہیں۔
- آج تک، ایک ہزار سے زیادہ ہندوستانی ایران سے بحفاظت واپس آچکے ہیں۔
- ہم نے خلیجی ممالک میں مقیم ہندوستانیوں کی مدد کے لیے کنٹرول روم قائم کیے ہیں۔
- ہماری بنیادی توجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایل پی جی اور گیس کی فراہمی میں کوئی کمی نہ ہو۔ حکومت اس معاملے پر چوکس اور حساس دونوں طرح سے ہے۔ ہم نے گھریلو پیداوار کو بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔
- اس سے پہلے، ہندوستان 27 ممالک سے توانائی درآمد کرتا تھا۔ تاہم، اب ہم تنوع کو یقینی بنانے اور اپنے انحصار کو کم کرنے کے لیے 41 ممالک سے توانائی درآمد کرتے ہیں۔
- یہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی متحد آواز پوری دنیا میں گونجے۔
- میں قوم کے کسانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرتی رہے گی۔
- ہمیں تیار اور متحد رہنا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح کے چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے، جیسا کہ COVID-19 وبائی مرض کے دوران۔
- تجارتی جہازوں پر حملے اور آبنائے ہرمز جیسی اہم آبی گزرگاہوں کی رکاوٹ ناقابل قبول ہے۔ بات چیت اور سفارت کاری ہی اس مسئلے کا واحد قابل عمل حل ہے۔
#WATCH | On the West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " since this war began, every indian in the affected countries has been provided assistance. i have spoken over the phone with the heads of state of most west asian countries for two rounds. all have assured… pic.twitter.com/4RAAmwcmUN— ANI (@ANI) March 23, 2026
'بھارت پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے، ہندوستانیوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا' مودی
"بھارت جنگ زدہ اور تنازعات سے متاثرہ ممالک کے ساتھ وسیع تجارتی تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ اس وقت تنازعات کا مشاہدہ کرنے والا خطہ ہمیں باقی دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک اہم تجارتی راستے کے طور پر بھی کام کرتا ہے، خاص طور پر خام تیل اور قدرتی گیس کے لیے ہماری ضروریات کے ایک اہم حصے کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ خطہ ہمارے لیے ایک اور وجہ سے اہمیت رکھتا ہے: تقریباً 10 ملین پاکستانیوں اور گلستان میں کام کرنے والے ہندوستانی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں کارروائیاں جاری ہیں اور ان مختلف عوامل کے پیش نظر ہندوستانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد عملے کے ارکان کے طور پر کام کرتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ - پارلیمنٹ کے ذریعے - اس بحران کے بارے میں ایک وسیع اتفاق رائے سے آگاہ کیا جائے۔"
"اس تنازعہ کے آغاز کے بعد سے، متاثرہ ممالک میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ میں نے مغربی ایشیا کے بیشتر ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ ٹیلی فون پر دو بار بات کی ہے؛ ان میں سے ہر ایک نے ہندوستانیوں کی حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے یقین دہانی کرائی ہے۔ افسوس کہ اس تنازعہ کے دوران، کچھ افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جب کہ دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔"