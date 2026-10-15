وزیر اعظم نے کیا لیہہ ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل سمیت 3350کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح
وزیر اعظم نے ورچوئل موڑ سے ایئرپورٹ، اہم شاہراہ، پن بجلی اور آبی ذخائر سمیت 3350 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔
Published : October 15, 2026 at 1:45 PM IST
سرینگر: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، جن میں لیہہ ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل بھی شامل ہے۔
ان منصوبوں پر مجموعی طور پر 3,350 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ان میں لیہہ کے کشوک بکولا رنپوچے ایئرپورٹ کی مسافر ٹرمینل عمارت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان منصوبوں میں اہم سڑک رابطے، پن بجلی، تاریخی ورثے کا تحفظ اور پانی کی فراہمی کو محفوظ بنانے سے متعلق کام شامل ہیں۔
وزیر اعظم نے دوپہر 12 بج کر 30 منٹ پر ورچوئل طریقے سے ان منصوبوں کا افتتاح کیا اور انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا لیہہ ایئرپورٹ 23,800 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے۔ توقع ہے کہ اس ایئرپورٹ سے ہر سال 35 لاکھ مسافروں کی آمدورفت ممکن ہوگی۔
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates and dedicates five development projects worth around Rs 3,350 crore in Ladakh via video conferencing. He says, "Today, another chapter has been added to Ladakh's progress and development. I am happy to be part of this occasion through technology. Several important development projects have been inaugurated in Ladakh today. These projects will make travel easier for many people, improve electricity facilities in some areas, increase water availability and give new strength to the preservation of our ancient heritage." (Source: PM Modi YouTube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
وزیر اعظم نے 298 کلومیٹر طویل نِمّو-پدم-درچا سڑک بھی قوم کے نام وقف کی۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کی جانب سے تعمیر کی گئی یہ سڑک لیہہ کے نِمّو کو ہماچل پردیش کے درچا سے جوڑے گی اور دور دراز وادی زنسکار سے گزرے گی۔ یہ سڑک لداخ تک پہنچنے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کرے گی اور سری نگر-لیہہ اور منالی-لیہہ شاہراہوں کے علاوہ رابطے کا ایک اور ذریعہ بنے گی۔
فوج کو ملے گی مدد
ایک افسر نے بتایا کہ اس سڑک کی اسٹریٹجک اہمیت اس بات میں ہے کہ اس سے فوج کی نقل و حرکت آسان ہوگی اور مسلح افواج کو ضروری سامان پہنچانے کے نظام کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
افسر کے مطابق، اس سڑک سے زنسکار کے رہنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ صحت، تعلیم، بازاروں اور دیگر ضروری سہولیات تک ان کی رسائی بہتر ہو جائے گی۔
پن بجلی منصوبہ
وزیر اعظم مودی نے 9 میگاواٹ کے ہنو چھوٹے پن بجلی منصوبے اور 66 کے وی کی ڈبل سرکٹ دہ-ہنو-خلتسی ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ لیہہ کے سندھ گھاٹ میں بھارت کے پہلے پیٹروگلف کنزرویشن پارک کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس پارک میں قدیم چٹانوں پر کندہ نقوش کے تحفظ کا کام کیا جائے گا۔
پروجیکٹ ہِم سروور کے تحت 40 دیہات میں تیار کیے گئے 40 آبی ذخائر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد مشن "امرت سروور" کے اہداف کے مطابق پانی کے تحفظ کے ذریعے لداخ کے منفرد جغرافیائی اور موسمی حالات سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنا ہے۔
وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) کے مطابق، لداخ میں زراعت کو پانی کی دستیابی اور ضرورت کے درمیان موسمی عدم توازن کا سامنا ہے۔ کسانوں کو اکثر فصلوں کی بوائی کے اہم موسم میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرے اوقات میں برف پگھلنے اور گلیشیئرز سے بہنے والے پانی کی صورت میں پانی کے وافر وسائل دستیاب ہوتے ہیں۔
پی ایم او نے کہا: ’’پروجیکٹ ہِم سروور کا مقصد پانی کی دستیابی کے وقت اسے محفوظ کرنا اور ضرورت پڑنے پر اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس طرح آبپاشی میں مدد ملے گی، زراعت سے وابستہ لوگوں کے روزگار کو سہارا ملے گا اور خطے میں طویل مدتی آبی تحفظ کو مضبوط بنایا جا سکے گا۔"
PM @narendramodi launches multiple development projects for Ladakh | @PMOIndia https://t.co/VnE0INHe6S— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 15, 2026
لداخ قیادت کے ساتھ بات چیت
دریں اثناء، وزارت داخلہ کی ایک ٹیم آج لیہہ کا دورہ کرے گی، جہاں وہ لداخ کی قیادت کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ ذیلی کمیٹی کی سطح پر ہونے والی اس بات چیت میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے اسمبلی اور آئین کے آرٹیکل 371K کے تحت آئینی تحفظات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
اس سے قبل وزارت داخلہ نے لداخ کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی اپنی اسمبلی قائم کرنے اور آئین میں آرٹیکل 371K شامل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔
آرٹیکل 371K کو آئین میں شامل کرنے سے لداخ کے لیے ایک منفرد طرز کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت منتخب ادارے کو زمین، ثقافت، زبان، جنگلات، قدرتی وسائل اور ماحولیات سے متعلق معاملات میں مالی، انتظامی اور اختیاراتی خودمختاری حاصل ہو سکتی ہے۔
ذرائع کے مطابق، وزارت داخلہ اور لداخ کے نمائندوں کے درمیان اتفاق رائے ہونے کے بعد اس تجویز کو پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔
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