یوم قومی یکجہتی 2025: صدر جمہوریہ، پی ایم مودی اور امت شاہ نے سردار پٹیل کو 150 ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا

آج ملک کے سابق وزیرداخلہ سردار پٹیل کا 150 واں یوم پیدائش ہے۔ حکومت اسے یوم قومی یکجہتی کے طور پر منا رہی ہے۔

آج ملک کے سابق وزیرداخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا 150 واں یوم پیدائش ہے
Published : October 31, 2025 at 8:14 AM IST

ایکتا نگر، گجرات: وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے ایکتا نگر میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر یوم قومی یکجہتی (ایکتا دیوس) کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی یکم نومبر سے 15 نومبر تک اسٹیچو آف یونٹی پر بھارت پرو 2025 کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔

سردار پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر پی ایم مودی نے گجرات کے ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یوم قومی یکجہتی پر یکجہتی کا عہد بھی لیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹریہ ایکتا دیوس پریڈ کا مشاہدہ کیا۔

اس موقع پر وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے کہا کہ، آزادی کے بعد، سردار پٹیل نے 550 سے زیادہ شاہی ریاستوں کو متحد کرنے کا بظاہر ناممکن کام پورا کیا۔ ’’ایک ہندوستان، عظیم ہندوستان‘‘ کا ان کا ویژن سب سے اہم تھا۔

پی ایم مودی کا پوسٹ:

سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے خراج عقیدت پیش کیا۔ گجرات کے ایکتا نگر میں وزیر اعظم نریندر مودی ن راشٹریہ ایکتا دیوس پر، اسٹیچو آف یونٹی پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔

پی ایم مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ، ہندوستان سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 150 ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وہ ہندوستان کے انضمام کے پیچھے محرک قوت تھے۔

وزیراعظم نے کہا کہ، قومی سالمیت، اچھی حکمرانی اور عوامی خدمت کے تئیں ان کی غیر متزلزل وابستگی ہماری نسلوں کو ان کے وژن کو اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

صدر جمہوریہ اور مرکزی وزیر داخلہ نے سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا:

صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہلی میں یوم یکجہتی کے موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی سردار پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر سردار پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔

اس موقع پر امت شاہ نے اپنے خطاب میں اس وقت کی کانگریس حکومت پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو مناسب احترام نہیں دینے کا الزام لگایا۔ انھوں نے کہا کہ، سردار پٹیل کو 41 سال کی تاخیر کے بعد بھارت رتن سے نوازا گیا تھا اور ملک میں کہیں بھی کوئی یادگار نہیں بنائی گئی۔ انھوں نے یاد دلایا کہ، نریندر مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسٹیچو آف یونٹی کا تصور پیش کیا۔

بھارت پرو کیا ہے:

بھارت پرو کے دوران، ہندوستان کے تنوع میں اتحاد کے جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف ثقافتی اور حب الوطنی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت پرو کا انعقاد دہلی سے باہر یعنی ایکتا نگر، گجرات میں ہو رہا ہے۔

بھارت پرو ایک سالانہ تقریب ہے جو قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیتے ہوئے ہندوستان کی ثقافت، روایتی کھانوں اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سال، سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر، یہ تقریب اسٹیچو آف یونٹی پر منعقد کی جائے گی۔

اس 15 روزہ میلے میں مختلف ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے عوامی نمائندے، نامور فنکار، کاریگر اور معزز مہمان شرکت کریں گے۔

