یوم قومی یکجہتی 2025: صدر جمہوریہ، پی ایم مودی اور امت شاہ نے سردار پٹیل کو 150 ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا
آج ملک کے سابق وزیرداخلہ سردار پٹیل کا 150 واں یوم پیدائش ہے۔ حکومت اسے یوم قومی یکجہتی کے طور پر منا رہی ہے۔
Published : October 31, 2025 at 8:14 AM IST
ایکتا نگر، گجرات: وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے ایکتا نگر میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر یوم قومی یکجہتی (ایکتا دیوس) کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی یکم نومبر سے 15 نومبر تک اسٹیچو آف یونٹی پر بھارت پرو 2025 کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
سردار پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر پی ایم مودی نے گجرات کے ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یوم قومی یکجہتی پر یکجہتی کا عہد بھی لیا۔
Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at the Statue of Unity, on 'Rashtriya Ekta Diwas', celebrated in his honour on his birth anniversary.
(Video: DD) pic.twitter.com/KLZhQxbhg9
وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹریہ ایکتا دیوس پریڈ کا مشاہدہ کیا۔
Five Shaurya Chakra awardees from CRPF and 16 gallantry medal winners from BSF in the 'Rashtriya Ekta Diwas' parade on the occasion of Rashtriya Ekta Diwas, the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.
These brave individuals demonstrated… pic.twitter.com/9OfD7Id1k0
اس موقع پر وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے کہا کہ، آزادی کے بعد، سردار پٹیل نے 550 سے زیادہ شاہی ریاستوں کو متحد کرنے کا بظاہر ناممکن کام پورا کیا۔ ’’ایک ہندوستان، عظیم ہندوستان‘‘ کا ان کا ویژن سب سے اہم تھا۔
On Rashtriya Ekta Diwas, Prime Minister Narendra Modi says, " after independence, sardar patel accomplished the seemingly impossible task of uniting over 550 princely states. for him, the vision of 'ek bharat, shreshtha bharat' was paramount..."
پی ایم مودی کا پوسٹ:
سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے خراج عقیدت پیش کیا۔ گجرات کے ایکتا نگر میں وزیر اعظم نریندر مودی ن راشٹریہ ایکتا دیوس پر، اسٹیچو آف یونٹی پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔
PM Narendra Modi tweets, " india pays homage to sardar vallabhbhai patel on his 150th jayanti. he was the driving force behind india's integration, thus shaping our nation's destiny in its formative years. his unwavering commitment to national integrity, good governance
پی ایم مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ، ہندوستان سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 150 ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وہ ہندوستان کے انضمام کے پیچھے محرک قوت تھے۔
وزیراعظم نے کہا کہ، قومی سالمیت، اچھی حکمرانی اور عوامی خدمت کے تئیں ان کی غیر متزلزل وابستگی ہماری نسلوں کو ان کے وژن کو اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
President Droupadi Murmu offers tribute at the statue of Sardar Vallabhbhai Patel on the occassion of Rashtriya Ekta Diwas celebrated in honour of his birth anniversary.
صدر جمہوریہ اور مرکزی وزیر داخلہ نے سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا:
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہلی میں یوم یکجہتی کے موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی سردار پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر سردار پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔
Union Home Minister Amit Shah offers tribute at the statue of Sardar Vallabhbhai Patel on the occassion of Rashtriya Ekta Diwas, celebrated in honour of Sardar Patel's birth anniversary.
اس موقع پر امت شاہ نے اپنے خطاب میں اس وقت کی کانگریس حکومت پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو مناسب احترام نہیں دینے کا الزام لگایا۔ انھوں نے کہا کہ، سردار پٹیل کو 41 سال کی تاخیر کے بعد بھارت رتن سے نوازا گیا تھا اور ملک میں کہیں بھی کوئی یادگار نہیں بنائی گئی۔ انھوں نے یاد دلایا کہ، نریندر مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسٹیچو آف یونٹی کا تصور پیش کیا۔
بھارت پرو کیا ہے:
بھارت پرو کے دوران، ہندوستان کے تنوع میں اتحاد کے جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف ثقافتی اور حب الوطنی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت پرو کا انعقاد دہلی سے باہر یعنی ایکتا نگر، گجرات میں ہو رہا ہے۔
بھارت پرو ایک سالانہ تقریب ہے جو قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیتے ہوئے ہندوستان کی ثقافت، روایتی کھانوں اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سال، سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر، یہ تقریب اسٹیچو آف یونٹی پر منعقد کی جائے گی۔
اس 15 روزہ میلے میں مختلف ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے عوامی نمائندے، نامور فنکار، کاریگر اور معزز مہمان شرکت کریں گے۔
