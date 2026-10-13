بلومبرگ نیو اکانومی فورم میں پی ایم مودی نے ٹیکنالوجی کی ترقی کا فائدہ معاشرے کے بڑے حصے تک پہنچانے پر دیا زور
فورم سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا، نالج (علم) اور انوویشن (اختراع) طاقت کے بڑے ذرائع بن کر ابھرے ہیں۔
Published : October 13, 2026 at 12:09 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز کہا کہ وہ بلومبرگ نیو اکانومی فورم میں 'پاور ٹو ایمپاور' (اختیار دینے کی طاقت) کے وژن کے ساتھ آئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے، بلکہ یہ ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طاقت کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔
فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا، علم اور اختراع آج طاقت کے نئے سرچشمے بن چکے ہیں اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ان کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ پہلی بار بھارت میں اس فورم کی میزبانی کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلومبرگ کے بانی مائیکل بلومبرگ نے بالکل صحیح وقت پر صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا، "ہر سال اس فورم میں ہم معیشت، توانائی وغیرہ پر بحث کرتے ہیں۔ پہلی بار یہ بھارت میں ہو رہا ہے۔ میں مسٹر بلومبرگ سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح جگہ چنی ہے"۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کا فائدہ معاشرے کے ایک بڑے حصے تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ طاقت کا استعمال چند لوگوں تک محدود رہنے کے بجائے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "صحیح سوال یہ ہے کہ اس طاقت کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی صرف چند لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا کروڑوں لوگوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی؟ کیا علم صرف چند لوگوں کی طاقت رہے گا، یا سب کو مضبوط بنائے گا؟"
پی ایم مودی نے کہا کہ اس نظریے سے سوچ میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کنٹرول کے بجائے مضبوطی، مقابلے کے بجائے تعاون اور اپنی کامیابی کے بجائے دوسروں کو کامیاب بنانے میں مدد کرنے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "اس سے ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے—مضبوط بنانے کی طاقت۔ کنٹرول کرنے کی طاقت سے آگے، اہل بنانے کی طاقت۔ مقابلہ کرنے کی طاقت سے آگے، تعاون کرنے کی طاقت۔ کامیاب ہونے کی طاقت سے آگے، دوسروں کو کامیاب بنانے میں مدد کرنے کی طاقت"۔
وزیر اعظم نے آگے کہا کہ علم، دولت اور طاقت کا استعمال کسی بڑے مقصد کے لیے کرنے کا یہ تصور بھارت کے لیے نیا نہیں ہے، انہوں نے واضح کیا کہ طاقت کی اصل قیمت اس کے مقصد میں پوشیدہ ہے۔ پی ایم مودی نے کہا، "یہ بھارت کے لیے نیا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ علم، پیسے اور طاقت کے صحیح استعمال کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جس کے پاس بھی علم، پیسہ اور طاقت ہے، وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ طاقت کی اصل قیمت اس کے مقصد میں ہے، اور آج کے دور میں اس فلسفے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہماری ہزاروں سال پرانی روایت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور بھارت میں ہم نے اپنے گورننس اور ورک کلچر میں اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے"۔
بھارت میں منعقد ہونے والے بلومبرگ نیو اکانومی فورم کے آٹھویں ایڈیشن میں دنیا بھر سے سرکاری اور نجی شعبوں کے 500 سے زائد بااثر رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ یہ فورم 'اے ورلڈ ان پلے: ڈیفائننگ دی نیو لیورز آف پاور' (A World in Play: Defining the New Levers of Power) کے تھیم کے تحت منعقد ہو رہا ہے، جہاں مندوبین بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس، غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہونے والے خطرات اور مواقع کی شناخت کریں گے اور مستقبل کی خوشحالی کے لیے ایک مشترکہ روڈ میپ پر کام کریں گے۔
فورم کے بارے میں پی ایم مودی نے آخر میں کہا، "آج بھارت اپنے سفر کے ایک اہم موڑ پر ہے۔ بھارت اب صرف سرمایہ کاری (انوسٹمنٹ) کے لیے ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا مستقبل بنانے میں ایک قابلِ بھروسہ شراکت دار ہے۔ 'ویکست بھارت' (ترقی یافتہ بھارت) بنانے کی ہماری کوشش میں ہم دنیا کے سب سے قابلِ اعتماد گروتھ انجن اور ایک متوازن عالمی اقتصادی نظام بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں"۔