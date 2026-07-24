پی ایم مودی کا طلباء کے نام ویڈیو پیغام، 'پیپر لیکس کے خلاف سخت کارروائی' کا وعدہ کیا
پی ایم مودی نے اعلان کیا کہ پیپر لیکس کے خلاف سخت کارروائی کی دفعات پر مشتمل ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔
Published : July 24, 2026 at 7:23 AM IST
نئی دہلی: نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے سمیت تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر اور ملک بھر میں طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو طلباء کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انھوں نے وعدہ کیا کہ پیپر لیک کے خلاف "سخت" کارروائی کی جائے گی۔
ایکس پر شیئر کی گئی ایک خود ریکارڈ شدہ ویڈیو میں، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مرکزی کابینہ ایک مسودہ بل پر غور کررہی ہے جس میں فاسٹ ٹریک عدالتیں اور مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
اپوزیشن مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور پارلیمنٹ کے جاری مانسون اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس تنازعہ نے ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کو جنم دیا ہے۔ ویڈیو کے ساتھ، وزیر اعظم نے لکھا، "کل کی کابینہ کے اجلاس میں پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی!"
ویڈیو میں پی ایم مودی نے کہا، "دوستو، میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لاکھوں طلباء اور ان کے والدین کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔" انہوں نے کہا کہ پیپر لیک کے واقعات کے بعد حکومت نے تیزی سے کام کیا۔ نتیجتاً پچھلے ڈھائی مہینوں میں کئی بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو، وزیر اعظم نے کہا، "ہماری سب سے اہم ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ طلبہ کا پورا سال ضائع نہ ہو۔ امتحان کا فوری انعقاد ضروری تھا۔ حکومت نے کم سے کم وقت میں تقریباً 22 لاکھ طلبہ کے امتحان کے انعقاد کے لیے اپنے تمام وسائل کو متحرک کیا۔ اور ملک بھر سے طلباء کی خوشی کی خبریں بھی آئیں۔"
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حکومت بس یہیں نہیں رک رہی ہے، پی ایم مودی نے مزید کہا، "تاہم، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو صرف اس سے مطمئن ہوں گے۔" "اور اس لیے، آج میں نے متعلقہ محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکموں نے تندہی سے کام کیا اور رات گئے مجھے ایک مسودہ پیش کیا۔
اس مسودے پر جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں اور سخت سزاؤں کی دفعات شامل ہیں، آج کابینہ میں زیر بحث آئے گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، 'کابینہ کے ساتھیوں کی تجاویز کو شامل کرنے کے بعد اسے حتمی شکل دی جائے گی۔ اس بل کو جلد از جلد ایوان میں پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا دوسرا ہفتہ پیر سے شروع ہو رہا ہے۔'
پی ایم مودی نے کہا، 'ہمارے نوجوانوں کی بھلائی اور مستقبل سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے! ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔'
Strict actions. https://t.co/4KWlyn8hiR pic.twitter.com/Y5Z5vGSTCo— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026
وزیراعظم کے پورے ویڈیو پیغام میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے سے متعلق مظاہرین کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔
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