وزیراعظم مودی کے دوست اصغر علی کو زمین تنازعہ میں راحت
مودی نے 8 ستمبر کو اصغر علی سے ملاقات کی۔ دونوں نے گجرات کے ودناگر میں واقع بی این اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔
Published : September 16, 2026 at 8:31 PM IST
دہلی : وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کے ایک ہفتے بعد ان کے بچپن کے دوست اصغر علی وورا کو میرا-بھائندر میں طویل عرصے سے جاری زمین کے تنازع میں بظاہر بڑی راحت مل گئی ہے۔ سیون الیون کنسٹرکشن کمپنی کے ڈائریکٹر پرشانت کیلوسکر نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کمپنی کا موقف واضح کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رکن اسمبلی نریندر مہتا کا مذکورہ زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کمپنی نے یہ زمین اصغر علی وورا سے نہیں خریدی۔ تقریباً 80 سالہ اصغر علی وورا نے وزیراعظم بننے کے بعد اپنے اسکول کے دوست نریندر مودی سے ملاقات نہیں کی تھی، تاہم طویل عرصے سے جاری زمین کے تنازعہ کے حل کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر وزیراعظم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔
وزیراعظم مودی نے 8 ستمبر کو اصغر علی سے ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے گجرات کے ودناگر میں واقع بی این اسکول میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ اصغر علی نے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران مبینہ طور پر شکایت کی کہ ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ایک تعمیراتی کمپنی غیر قانونی طور پر اس زمین کو خرید رہی ہے، جس میں نریندر مہتا ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ نریندر مہتا بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں۔
تاہم سیون الیون کنسٹرکشن کمپنی کے ڈائریکٹر پرشانت کیلوسکر نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی اور نریندر مہتا کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ کیلوسکر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ متنازعہ زمین مروین جوزف فرنانڈس اور مکیش پاریکھ سے خریدی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مہتا کمپنی میں شیئر ہولڈر ضرور ہیں، لیکن کمپنی کے روزمرہ کاروباری امور میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔
کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ زمین کے لین دین کے سلسلے میں نریندر مہتا اور سیون الیون کنسٹرکشن کمپنی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمپنی نے مزید الزام عائد کیا کہ نریندر مہتا اور سیون الیون کنسٹرکشن کمپنی کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش کی جارہی ہے۔ سیون الیون کنسٹرکشن کمپنی نے اپنی جانب سے جاری کردہ باضابطہ وضاحت میں کہا ہے کہ اس زمین سے متعلق کمپنی کی جانب سے کیے گئے تمام لین دین اب منسوخ کردیئے گئے ہیں۔
کمپنی نے مزید بتایا کہ اس نے 15 ستمبر کو میرا-بھائندر میونسپل کارپوریشن کے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو ایک خط پیش کیا، جس میں متعلقہ تعمیراتی اجازت واپس کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق، اس معاملے پر اسگرعلی وورا کے ساتھ بھی ملاقات کی گئی اور پورا تنازع حل کرلیا گیا ہے۔ کمپنی نے اب واضح کیا ہے کہ اس کا اسگرعلی وورا کی زمین سے مزید کوئی تعلق نہیں ہے۔
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یوں وزیراعظم نریندر مودی اور ان کے اسکول کے زمانے کے دوست اصغر علی کی 8 ستمبر کو ہونے والی ملاقات کے بعد کئی برس سے جاری زمین کے تنازع میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں تعمیراتی کمپنی نے نہ صرف اپنے موقف کی وضاحت کی بلکہ زمین سے متعلق اپنے تمام معاملات منسوخ کرنے اور تنازعہ کے حل کا اعلان بھی کیا ہے۔