جنتر منتر پر مجھے اور میری آنجہانی ماں کو گالیاں دی گئیں، تاہم میں ان بچوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے جنتر منتر پر ہونے والے واقعات کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جین زی کو مخاطب کیا۔
Published : August 1, 2026 at 8:07 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ، جنتر منتر پر احتجاج کے دوران نہ صرف انہیں بلکہ ان کی آنجہانی والدہ کو غلیظ گالیاں دی گئیں۔ پی ایم مودی نے مزید کہا کہ ’’ہماری بیٹیوں‘‘ کی طرف سے ایسی زبان کا استعمال تشویشناک ہے۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ ان "گمراہ بچوں" کو معاف کر دینا چاہیے۔
انسٹاگرام پر رات گئے جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ معاشرے میں پھیلے غصے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ وقت ان ’گمراہ بچوں‘ کو گلے لگانے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ہے۔ مودی نے ذکر کیا کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف جنتر منتر احتجاج کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بچوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL
انہوں نے کہا، "کچھ 'شرارتی بچوں' نے میرے اور میری آنجہانی والدہ کے خلاف غلیظ گالیوں کا استعمال کیا۔ مہذب معاشرے میں ایسی زبان کا استعمال مناسب نہیں ہے۔" مودی نے مزید کہا کہ "نہ صرف مجھے بلکہ میری آنجہانی والدہ کو بھی گالیاں دی گئیں۔ لیکن گالی دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئیے ہم ان گمراہ بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔"
انہوں نے آگے کہا، "میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک 'کلچر شاک' ہے- یہ ہمارے لیے ثقافتی تشویش کی بات ہے کہ ہماری بیٹیاں اس طرح کی ناشائستہ زبان استعمال کر رہی ہیں۔ ہمیں ان گمراہ بچوں کو معاف کرنا چاہیے؛ آخر یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کی رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے۔"
وزیر اعظم نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ "اگر کوئی دانت غلطی سے زبان کو کاٹ لے تو ہم دانت نہیں توڑتے، کیونکہ دونوں ہمارے ہیں، اسی طرح ہمارے بچے بھی ہمارے اپنے ہیں"۔ مودی نے کہا کہ بچپن میں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، "اسی لیے میں معاشرے میں پھیلے غصے کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔۔ لیکن یہ وقت ان بچوں کو گلے لگانے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ہے۔"
وزیراعظم نے کہا کہ ان بچوں کو سزا دینے یا عدالتی کارروائی کے ذریعے گھسیٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ "معاشرے کو بھی میری بات مان لینی چاہیے، لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انھیں سزا ملنی چاہیے۔ یہ بچے ہمارے اپنے ہیں، انھیں سیدھا راستہ دکھانا ہمارا فرض ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اسے کرنا چاہیے۔" نوجوان مظاہرین کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ وہ "ان دوستوں" کو ملک کے لیے آگے بڑھنے، نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی غلطیوں سے سبق لینے کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "ملک آگے بڑھ رہا ہے، آپ بھی آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ یہی میرا خواب ہے۔ میں آپ کے لیے جیتا ہوں اور آپ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرتا ہوں۔ آؤ، ہم سب مل کر ملک کو آگے بڑھائیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔"
جنتر منتر پر طلبہ کے اس احتجاج کی قیادت 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) نے کی تھی۔ یہ احتجاج 20 جون کو شروع ہوا اور 36 دن بعد 25 جولائی کو مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور حکومت کی طرف سے مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ اس تحریک نے ملک بھر میں لاکھوں طلباء کو احتجاج کرنے کی تحریک دی اور اس احتجاج کو بڑی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہوئی۔
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