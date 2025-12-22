اجمیر شریف درگاہ عرس کے موقع پر پی ایم مودی کی جانب سے پیش کی گئی چادر، کرن رجیجو نے وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کر سنایا
رجیجو پی ایم نریندر مودی کی چادر لے کر درگاہ شریف پہنچے، جہاں سخت سیکورٹی کے درمیان مرکزی وزیر رجیجو نے چادر پیش کی۔
Published : December 22, 2025 at 2:58 PM IST
اجمیر: 814 ویں عرس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اجمیر درگاہ پر امن کی چادر بھیجی گئی۔ مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس چادر کو اجمیر شریف پہنچایا۔ وہاں انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی چادر چڑھائی اور قوم کے نام وزیر اعظم کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔
ایک بات چیت میں مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پوری کابینہ کی جانب سے چادر پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر خواجہ غریب نواز کے مزار پر جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے درگاہ پر ملک اور معاشرے میں بھائی چارے، محبت اور امن کے لیے دعا کی۔
#WATCH अजमेर, राजस्थान: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
उन्होंने कहा, " मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मैं एक बार फिर अजमेर आया हूं। आज हम यहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। हम समाज और देश में शांति के लिए दुआ मांगेंगे... अजमेर… pic.twitter.com/F085hjAsiG
انہوں نے کہا کہ درگاہ کے انتظامات پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، اس لیے متعلقہ وزیر کی حیثیت سے ان کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ مرکزی محکمہ اقلیتی امور کے سکریٹری چادر پیش کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے انتظامات کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ درگاہ پر وزیراعظم اور پوری کابینہ کی جانب سے چادر چڑھائی گئی۔
مرکزی وزیر مملکت بھاگیرتھ چودھری نے کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا نصب العین ہے۔ مودی سیاسی زندگی میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا پریاس کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ یہ چادر پی ایم نریندر مودی کی جانب سے اجمیر آئی تھی۔ یہ چادر مرکزی وزیر کرن رجیجو کے ساتھ اجمیر بھیجی گئی اور انہوں نے اسے یہاں پیش کیا۔ مرکزی وزیر رجیجو کا اجمیر میں استقبال کیا گیا۔
A warm reception at Jaipur Airport. Heading to Dargah Sharif, Ajmer, to offer chadar & seek prayers for peace & compassion across the world. As lakhs gather during Urs, we remain committed to facilitating their pilgrimage & upholding the spirit of harmony that binds us all. pic.twitter.com/j3slX0wv9X— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 22, 2025
رجیجو پی ایم نریندر مودی کی چادر لے کر درگاہ شریف پہنچے، جہاں سخت سیکورٹی کے درمیان مرکزی وزیر رجیجو نے چادر پیش کی۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر رہنما، درگاہ کمیٹی کے ناظم اور انجمن سید زادگان خدام خواجہ بھی موجود تھے۔ پی ایم کی طرف سے چادر چڑھانے کے وقت عام زائرین کو درگاہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور پولیس کی سخت نگرانی میں جنتی دروازہ سے چادر پیش کی گئی۔ درگاہ انجمن کے اراکین نے آستانہ شریف میں کرن رجیجو کا استقبال کیا اور دربار کا ہدیہ پیش کیا۔
درگاہ پر جانے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا عرس مبارک اور قوم کے نام پیغام پڑھ کر سنایا۔ درگاہ کمیٹی کے سابق صدر منور خان بھی موجود تھے۔ خادم اعلیٰ کی جانب سے وزیراعظم اور قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی چادر کے بعد دیگر سیاسی پارٹیوں کی چادریں اجمیر شریف لانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کانگریس پارٹی سونیا گاندھی، راہول گاندھی اور دیگر قائدین کو بھی چادریں پیش کرتے ہیں۔