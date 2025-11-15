Bihar Election Results 2025

پی ایم مودی آج کریں گے گجرات کا دورہ، بلٹ ٹرین اسٹیشن کا کریں گے معائنہ

اس راہداری کی کل لمبائی میں سے 352 کلومیٹر گجرات اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہے جب کہ 156 کلومیٹر مہاراشٹر میں ہے۔

pm modi will visit gujarat today 15th nov 2025 and inspect the bullet train station Urdu News
پی ایم مودی آج گجرات کا دورہ کر رہے ہیں (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 9:42 AM IST

احمد آباد (گجرات): وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران، وہ ممبئی-احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور (MAHSR) کا جائزہ لیں گے، جو ملک کے سب سے زیادہ پرجوش بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔

صبح تقریباً 10 بجے، وزیر اعظم سورت میں زیر تعمیر بلٹ ٹرین اسٹیشن کا معائنہ کریں گے، جو 508 کلومیٹر کے راستے کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ راہداری، جو گجرات، مہاراشٹر اور دادرا اور نگر حویلی پر پھیلی ہوئی ہے، بڑے شہری مراکز بشمول سابرمتی، احمد آباد، آنند، وڈودرا، بھروچ، سورت، بلیمورہ، واپی، بوئسر، ویرار، تھانے اور ممبئی کو جوڑے گی۔

حفاظت، کارکردگی اور کم سے کم زمینی خلل

رپورٹس کے مطابق اس کی کل لمبائی کا 352 کلومیٹر گجرات اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہے، جب کہ 156 کلومیٹر مہاراشٹر میں ہے۔ عالمی معیارات پر پورا اترنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، تقریباً 85 فیصد کوریڈور—تقریباً 465 کلومیٹر— کو بلند و بالا راستوں پر بنایا جا رہا ہے تاکہ حفاظت، کارکردگی اور کم سے کم زمینی خلل کو یقینی بنایا جا سکے۔ پروجیکٹ حکام نے ایک پیش رفت رپورٹ فراہم کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 326 کلومیٹر طویل وایاڈکٹس مکمل ہو چکے ہیں اور 25 میں سے 17 دریا کے پل مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک بار کام کرنے کے بعد، بلٹ ٹرین ممبئی اور احمد آباد کے درمیان سفر کے وقت کو تقریباً دو گھنٹے تک کم کر دے گی، جس سے تجارت، سیاحت اور علاقائی رابطے کی حرکیات کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر دیا جائے گا۔

سول ڈھانچے اور ٹریک بیڈ بچھانے کا کام مکمل

حکام نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ اقتصادی طور پر قابل عمل ہوگا اور پورے ریل روٹ پر سرمایہ کاری اور ترقی کو تحریک دے گا۔ سورت-بلیمورہ سیکشن، تقریباً 47 کلومیٹر لمبا، تیاری کے لحاظ سے سب سے جدید سیکشن میں سے ایک ہے، جس میں سول ڈھانچے اور ٹریک بیڈ بچھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ سورت اسٹیشن کو شہر کی باوقار ہیروں کی صنعت کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں جدید جمالیات کو عملی، مسافروں کے لیے موزوں انفراسٹرکچر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس میں کشادہ لاؤنجز، ریسٹ رومز اور ریٹیل شاپس اور سورت میٹرو، سٹی بس سروسز اور انڈین ریلوے کے ساتھ ہموار انضمام جیسی سہولیات موجود ہوں گی۔

توسیع، جدید کاری اور ملٹی ماڈل انضمام کا امتزاج

سورت کا ریلوے کا بنیادی ڈھانچہ تیزی سے مغربی ہندوستان میں سب سے جدید اور حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ٹرانزٹ ہب میں سے ایک میں تبدیل ہوا ہے، جو توسیع، جدید کاری اور ملٹی ماڈل انضمام کے امتزاج کے ذریعے کارفرما ہے۔ شہر میں ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے پروگرام کے تحت سورت ریلوے اسٹیشن کی دوبارہ ترقی کے ذریعے بڑے اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں مسافروں کی بہتر سہولیات، ہجوم کی آمدورفت اور بہتر کنیکٹیویٹی شامل ہیں۔

