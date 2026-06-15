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پی ایم مودی نے امریکہ-ایران معاہدے کا خیرمقدم کیا، کہا کہ حتمی معاہدے کا کر رہے ہیں انتظار

مغربی ایشیا میں تنازعات کےخاتمے کے لیے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔

پی ایم مودی نے امریکہ-ایران معاہدے کا خیرمقدم کیا، کہا کہ حتمی معاہدے کا کر رہے ہیں انتظار
پی ایم مودی نے امریکہ-ایران معاہدے کا خیرمقدم کیا، کہا کہ حتمی معاہدے کا کر رہے ہیں انتظار (File Photo ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 15, 2026 at 3:28 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں تنازعات کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کا خیرمقدم کیا اور خطے میں امن اور استحکام کی تیزی سے بحالی کے ساتھ ساتھ جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح تنازعہ نے کئی ممالک میں شدید اقتصادی مشکلات اور جانوں کا نقصان پہنچایا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت ایک دیرپا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے باقی مسائل پر بات چیت کا انتظار کر رہا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا، "میں مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیرمقدم کرتا ہوں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں شدید اقتصادی مشکلات اور کئی ممالک میں جانی نقصان ہوا ہے۔"

پی ایم مودی نے ٹویٹر پر لکھا، "ہندوستان کو امید ہے کہ اس معاہدے کے نفاذ سے خطے میں امن و استحکام کو بحال کرنے اور جہاز رانی اور تجارت کی آزادی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ہم بقیہ مسائل پر بات چیت کے ذریعے دیرپا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے منتظر ہیں"۔

اتوار کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم سفارتی پیش رفت کا اعلان کیا گیا، صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ مغربی ایشیا میں "امن اور سلامتی" لائے گا اور آبنائے ہرمز کے اہم توانائی کے چوک پوائنٹ کو دوبارہ کھولنے میں مدد کرے گا۔ امن معاہدے پر جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہونے والے ہیں۔

اس اعلان کے بعد، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور، کاظم غریب آبادی نے امن معاہدے کی تصدیق کی اور مذاکرات کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تہران کی شرائط کا خاکہ پیش کیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے سچ کے سوشل پلیٹ فارم پر اعلان کیا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ دنیا کے جہاز، اپنے انجن شروع کر دیں۔ تیل کو بہنے دو!"

ایران کے سرکاری پریس ٹی وی کے مطابق غریب آبادی نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعہ (19 جون) کو ہوگی، جس کے بعد مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کا تحریری متن عوامی طور پر جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران حتمی معاہدے کے لیے مجوزہ 60 دن کی مذاکراتی مدت میں داخل ہو گا جب اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ امریکہ نے دشمنی ختم کرنے، ناکہ بندی اٹھانے اور ایرانی اثاثوں کو چھوڑنے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔

قبل ازیں یورپی یونین کے رہنماؤں ارسلا وان ڈیر لیین اور انتونیو کوسٹا نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اسے جلد اور مکمل طور پر نافذ کریں۔ انہوں نے نیویگیشن کی آزادی کو دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا اور اسے عالمی معیشت کے لیے ضروری قرار دیا۔

دنیا بھر کے رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اسے مغربی ایشیا میں استحکام کی بحالی، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے، توانائی کی عالمی منڈیوں اور اقتصادی ترقی پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے اور تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک منفرد سفارتی آغاز قرار دیا۔

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TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
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