مودی اور ٹرمپ میں اہم ملاقات، تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق
بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی تجارتی نمائندہ جیمیسن گریر آئندہ ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے تاکہ معاہدے کو آگے بڑھایا جا سکے۔
Published : June 18, 2026 at 10:33 AM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی-7 سربراہی اجلاس کے موقع پر اہم ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ تقریباً سولہ ماہ بعد ہونے والی اس ملاقات کو بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
بھارتی وزارت خارجہ (ایم ای اے) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ایک ایسا تجارتی معاہدہ تیار کریں جو متوازن، باہمی مفاد پر مبنی اور تجارتی اعتبار سے مؤثر ہو۔ وزارت کے مطابق مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے اور امریکی تجارتی نمائندہ جیمیسن گریر آئندہ ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے تاکہ معاہدے کو آگے بڑھایا جا سکے۔
ملاقات کے دوران وزیراعظم مودی اور صدر ٹرمپ نے بھارت-امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، جدید ٹیکنالوجی، توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔
وزیراعظم مودی نے ویسٹ ایشیا میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمدورفت اور عالمی تجارت کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ مودی نے خاص طور پر سمندری راستوں پر کام کرنے والے ملاحوں اور بحری کارکنوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کی۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب خلیج عمان میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران تین بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر بھارت میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے عالمی بحری تجارت کے تحفظ اور سمندری راستوں کی سلامتی کو عالمی معیشت کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے ’’انڈیا-یو ایس کمپیکٹ‘‘ کے تحت ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جس کا مقصد دفاعی شراکت داری، تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔
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واضح رہے کہ گزشتہ برس امریکہ کی جانب سے بھارت پر اضافی ٹیرف عائد کیے جانے اور ٹرمپ کے بھارت-پاکستان کشیدگی سے متعلق بیانات کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوگیا تھا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں دونوں حکومتوں نے تعلقات کو بہتر بنانے اور تجارتی شراکت داری کو نئی سمت دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔