آزادی کے بعد پہلی بار وزیر اعظم کے دفتر کا پتہ تبدیل ہو رہا ہے، حکومت 'سیوا تیرتھ' سے چلائی جائے گی
پی ایم مودی آج ساؤتھ بلاک میں کابینہ کی آخری میٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ تاریخ بن جائے گی۔ مزید پڑھیں
Published : February 13, 2026 at 12:01 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم کا دفتر آج جمعہ کو ایک نئے پتے پر منتقل ہو جائے گا۔ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ وزیراعظم کا دفتر ساؤتھ بلاک سے کسی نئی جگہ منتقل ہو گا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ساؤتھ بلاک میں اپنی کابینہ کی آخری میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ شام 6 بجے کے قریب ہوگی۔ پی ایم او نے یہ بھی کہا کہ پی ایم مودی دفتر منتقل ہونے سے پہلے دوپہر میں نئی عمارت "سیوا تیرتھ" کی نقاب کشائی کریں گے۔
وزیر اعظم دوپہر 1:30 پر افتتاح کریں گے۔
وزیر اعظم مودی سیوا تیرتھ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ کرتاویہ بھون -1 اور 2 کا بھی افتتاح کریں گے۔ افتتاح ہندوستان کے انتظامی طرز حکمرانی میں ایک تبدیلی کا سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم کا دفتر (PMO)، پی ایم او قومی سلامتی کونسل سیکریٹریٹ، اور کابینہ سیکریٹریٹ موجود ہیں۔ کئی اعلیٰ سطح کی وزارتیں، بشمول خزانہ، دفاع، صحت اور خاندانی بہبود اور تعلیم کی وزارتیں، کرتاویہ بھون-1 اور 2 کے اندر کام کریں گی۔ حکام کے مطابق، پی ایم مودی سب سے پہلے تقریباً 1:30 بجے سیوا تیرتھ بلڈنگ کمپلیکس کے نام کی نقاب کشائی کریں گے، اور پھر رسمی طور پر سیوا تیرتھ کا افتتاح کریں گے اور کارتاویہ بھون میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کریں گے۔
نیا دفتر ایک ماحولیاتی نظام بنانے کے وعدے کو ظاہر کرتا ہے۔
نیا کمپلیکس وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک جدید، موثر، قابل رسائی، اور شہری مرکوز گورننس ایکو سسٹم بنانے کے وعدے کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں عمارتوں کے کمپلیکس میں ڈیجیٹل طور پر مربوط دفاتر، انفراسٹکچر پبلک انٹرفیس زونز اور مرکزی استقبالیہ شامل ہیں۔ یہ خصوصیات تعاون، کارکردگی، حکمرانی میں آسانی، شہریوں کی شرکت کو بہتر بنانے، اور ملازمین کی فلاح و بہبود میں اضافہ کریں گی۔ 4 سٹار GRIHA معیارات کے مطابق ڈیزائن کیے گئے، کمپلیکس میں قابل تجدید توانائی کے نظام، پانی کی بچت کے اقدامات، فضلہ کے انتظام کے حل، اور ایک اعلیٰ کارکردگی والے عمارت کے لفافے شامل ہیں۔ آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرتے ہوئے یہ اقدامات ماحولیاتی اثرات کو نمایاں طور پر کم کرتے ہیں۔
ساؤتھ بلاک میں ان خصوصیات کا فقدان تھا۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عمارت کے کمپلیکس میں وسیع حفاظتی انفراسٹرکچر بھی شامل ہے، جیسے کہ سمارٹ ایکسیس کنٹرول سسٹم، نگرانی کے نیٹ ورکس، اور جدید ایمرجنسی رسپانس انفراسٹرکچر، جو حکام اور زائرین کے لیے محفوظ اور محفوظ ماحول کو یقینی بناتا ہے۔ سینٹرا وسٹا کے علاقے میں نئی جدید ترین عمارت مستقبل کے لیے تیار خصوصیات سے لیس ہے۔ یہ ایک متحرک، جدید کام کرنے والے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے، جس کی ساؤتھ بلاک میں کمی ہے۔
ان وزارتوں کو بھی منتقل کیا جائے گا۔
دستیاب معلومات کے مطابق، کارتویہ بھون-1 اور 2 میں کئی ہائی پروفائل وزارتیں واقع ہیں۔ ان میں وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، کارپوریٹ امور کی وزارت، وزارت تعلیم، وزارت ثقافت، وزارت قانون و انصاف، وزارت اطلاعات و نشریات، زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت، کیمیکلز اور وزارت برائے فرٹیلس، اے ایف پی، وزارتِ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کی وزارتیں شامل ہیں۔
مزید پڑھیں: وندے ماترم پر حکومت کا حکم غیر آئینی، یکطرفہ اور منمانی، جمعیت اور پرسنل لاء بورڈ کا حکم واپس لینے کا مطالبہ
سیوا تیرتھ کی تعمیر کی لاگت
معلومات کے مطابق، سیوا تیرتھ کی تعمیر پر تقریباً 1,189 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ اس عمارت میں وزیر اعظم کے دفتر (PMO)، کابینہ سیکریٹریٹ، اور قومی سلامتی کونسل سیکریٹریٹ کے لیے الگ الگ عمارتیں ہیں۔