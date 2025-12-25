وزیر اعظم مودی کا لکھنؤ دورہ: سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی 101ویں یوم پیدائش پر تقریب میں کریں گے شرکت، ٹریفک ایڈوائزری جاری

وزیر اعظم مودی کا لکھنؤ دورہ: سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی 101ویں یوم پیدائش پر تقریب میں کریں گے شرکت، ٹریفک ایڈوائزری جاری
وزیر اعظم مودی آج راشٹرا پریرنا اسٹال کا افتتاح بھی کریں گے اور بعد میں ایک عوامی تقریر بھی کریں گے۔
Published : December 25, 2025 at 10:32 AM IST
نئی دہلی/ لکھنؤ: وزیر اعظم نریندر مودی سابق وزیر اعظم بھارت رتن اٹل بہاری واجپائی کے 101ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج لکھنؤ، اتر پردیش کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، تقریباً 2:30 بجے، وہ راشٹرا پریرنا اسٹال کا افتتاح کریں گے اور عوامی تقریر کریں گے۔ راشٹرا پریرنا اسٹال ہندوستان کی جمہوری، سیاسی اور ترقیاتی تاریخ پر ان کے اہم اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے واجپائی کی زندگی، نظریات اور دیرپا میراث کو خراج عقیدت پیش کرے گا۔
راشٹرا پریرنا اسٹال کو ایک تاریخی قومی یادگار اور پائیدار قومی اہمیت کے متاثر کن کمپلیکس کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 230 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا اور 65 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا کمپلیکس ایک مستقل قومی اثاثہ کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے جو قائدانہ اقدار، قومی خدمت، ثقافتی شعور اور عوامی تحریک کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے۔
देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहां… pic.twitter.com/ssmmeQORxF— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025
جدید ڈیجیٹل اور عمیق ٹیکنالوجیز کا حامل کمپلیکس
اس کمپلیکس میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی، پنڈت دین دیال اپادھیائے اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے 65 فٹ اونچے کانسہ کے مجسمے ہیں، جو ہندوستان کی سیاسی فکر، قوم کی تعمیر اور عوامی زندگی میں ان کی اہم شراکت کی علامت ہیں۔
اس میں کمل کی شکل کے ڈھانچے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ایک جدید ترین میوزیم بھی ہے، جو تقریباً 98,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ میوزیم ہندوستان کے قومی سفر اور ان بصیرت لیڈروں کے تعاون کو جدید ڈیجیٹل اور عمیق ٹیکنالوجیز کے ذریعے پیش کرتا ہے، جو زائرین کو ایک پرکشش اور تعلیمی تجربہ پیش کرتا ہے۔
راشٹرا پریرنا اسٹال کا افتتاح بے لوث قیادت اور اچھی حکمرانی کے نظریات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنے گا۔
راشٹریہ پریرنا اسٹال کا افتتاح
خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج راجدھانی میں بسنت کنج اسکیم میں واقع راشٹریہ پریرنا اسٹال کا افتتاح کریں گے۔ تقریب کے پیش نظر لکھنؤ کے ٹریفک انتظامات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ 24 دسمبر کی آدھی رات 12 بجے سے دوبگا، موہن روڈ، کسان پاتھ اور سیتا پور روڈ کو جوڑنے والی کئی سڑکوں پر داخلے پر پابندیاں لاگو کر دی گئی ہیں۔ بھاری گاڑیوں کو شہر کی حدود سے باہر موڑ دیا گیا ہے۔ ڈائیورژن پلان ایونٹ کے اختتام تک نافذ رہے گا۔ مزید برآں، کرسمس کی تقریبات کی وجہ سے 25 دسمبر کو لکھنؤ میں حضرت گنج اور کیتھیڈرل چرچ کے ارد گرد ٹریفک کے انتظامات میں تبدیلی کی جائے گی۔
شہر کے اندر اہم تبدیلیاں: اندرونی موڑ
دوبگہ اور ملیح آباد علاقہ
ملیح آباد اور مونجاسا چوراہوں سے باج نگر/کسان پاتھ کی طرف عام اور تجارتی گاڑیوں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان گاڑیوں کو موہن روڈ کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔
بھیتھولی اور سیتا پور روڈ
بھیتھولی چوراہے سے تقریب کے مقام کی طرف نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ گاڑیوں کو انجینئرنگ کالج یا بخشی کا تالاب سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔
دوبگہ چوراہا
کسی بھی گاڑی کو دوبگہ سے سیتا پور بائی پاس یا چندوئیہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
پرانا لکھنؤ
نئے پکا پل اور کڑیا گھاٹ سے گھیلا چوراہے کی طرف جانے والی گاڑیاں کونیشور، بالا گنج اور دوبگہ ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گی۔
بھاری گاڑیوں کے لیے انٹر ڈسٹرکٹ ڈائیورژن: بیرونی موڑ
کانپور/اُناؤ سے آنے والی گاڑیاں
گورکھپور، اعظم گڑھ یا بستی جانے والی بھاری گاڑیاں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ انہیں فتح پور، بچھراواں اور پوروانچل ایکسپریس وے کے ذریعے سیدھا روٹ کیا جائے گا۔
سیتا پور سے آنے والی گاڑیاں
گونڈا بستی کی طرف جانے والی گاڑیاں چہلاری گھاٹ کے راستے بہرائچ جائیں گی۔
ہردوئی سے آنے والی گاڑیاں
بھاری گاڑیاں بگھولی، بنگارماؤ اور اناؤ سے ہوتے ہوئے پوروانچل ایکسپریس وے تک جائیں گی۔
بارہ بنکی سے آنے والی گاڑیاں
کانپور یا دہلی کی طرف جانے والی گاڑیاں حیدر گڑھ، بچھراواں اور لال گنج کے راستے آگے بڑھیں گی۔
کرسمس کے دن حضرت گنج جانے سے پہلے اس ٹریفک پلان کو چیک کریں
کرسمس کی تقریبات کی وجہ سے 25 دسمبر کو حضرت گنج اور کیتھیڈرل چرچ کے ارد گرد ٹریفک کے انتظامات کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوپہر 3 بجے سے کئی بڑی سڑکوں پر نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ آگے پولیس نے ڈرائیوروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹریفک جام سے بچنے کے لیے متبادل راستے اور ملٹی لیول پارکنگ استعمال کریں۔
ان راستوں پر ہوگی پابندی
سبھاش/ تبدیلی چوک سے حضرت گنج تک عام ٹریفک کو مے فیئر اور الکا تیراہا کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گاڑیوں کو اشوکا ستون، چرایا جھیل، یا سنکلپ واٹیکا اوور برجز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔
-کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم سے ہندی سنستھان مارگ بند رہے گا۔ ٹریفک کو اسٹیٹ بینک تیراہا، سہارا گنج یا سکندرباغ کے راستے موڑ دیا جائے گا۔
-گاڑیوں کو مے فیئر سے الکا تیراہا تک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو لال باغ یا والمیکی تیراہا کی طرف موڑ دیا جائے گا۔
-گاڑیوں کو حضرت گنج اسکوائر سے الکا/مے فیئر تک مرکزی چوراہے سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوگ سکندرباغ یا دارالحکومت تیراہ کا استعمال کریں۔
-بینک آف انڈیا/لیلا ٹاکیز سے کیتھیڈرل تک گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیول کشور روڈ یا لارنس ٹیرس کالونی کو متبادل راستے کے طور پر استعمال کریں۔
پارکنگ کے انتظامات
-سینٹ فرانسس اسکول کی تقریب میں شرکت کرنے والی گاڑیاں اسکول کے احاطے کے اندر اور باہر سڑک کے کنارے ایک قطار میں کھڑی کی جائیں گی۔
-گاڑیوں کو نیول کشور روڈ کے ذریعے حضرت گنج ملٹی لیول پارکنگ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔
نو پارکنگ زون
حضرت گنج چوراہے سے الکا تیراہا، مے فیئر تیراہا اور شاہنجف روڈ مزار چوراہے تک کسی بھی قسم کی گاڑی کی پارکنگ پر سختی سے پابندی ہوگی۔
ڈی سی پی ٹریفک کملیش ڈکشٹ نے واضح کیا ہے کہ تقریب کے دوران ایمبولینس، اسکول کی گاڑیاں، فائر سروس کی گاڑیاں اور ہیرس گاڑیوں کو کسی بھی راستے پر نہیں روکا جائے گا۔ ہنگامی امداد کے لیے ٹریفک کنٹرول نمبر 9454405155 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔