وزیر اعظم نریندر مودی کا کرناٹک، تلنگانہ اور گجرات کا دورہ، حیدرآباد میں 9400 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح
Published : May 9, 2026 at 8:19 PM IST
حیدرآباد : نریندر مودی 10 اور 11 مئی کو کرناٹک، تلنگانہ اور گجرات کا اہم دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، سنگِ بنیاد اور عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سب سے پہلے بنگلور میں آرٹ آف لیونگ فاونڈیشن کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر میں نئے تعمیر شدہ “دھیان مندر” کا افتتاح کریں گے، جسے روحانی سکون اور ذہنی صحت کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آرٹ آف لیونگ کی جانب سے ذہنی صحت، دیہی ترقی، قدرتی تحفظ اور سماجی بہبود سے متعلق ملک گیر خدماتی پروگراموں کا بھی آغاز کریں گے۔
اس کے بعد نریندر مودی حیدرآباد پہنچیں گے جہاں وہ تقریباً 9400 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم حیدرآباد میں جدید کینسر اسپتال سندھو ہاسپٹل کو قوم کے نام وقف کریں گے، جو ایک جدید ترین ملٹی اسپیشلٹی اور غیرمنافع بخش طبی ادارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ حیدرآباد-پنجی اقتصادی راہداری کے تحت قومی شاہراہ 167 کو چار لین بنانے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس پر 3175 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ اس منصوبے سے سفر کا وقت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کم ہوگا جبکہ ایندھن اور گاڑیوں کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔
مودی سنگاریڈی ضلع میں ظہیرآباد انڈسٹریل ایریا کے صنعتی علاقے کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے، جو حیدرآباد-ناگپور صنعتی راہداری منصوبے کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ 3245 ایکڑ پر محیط اس منصوبے پر تقریباً 2350 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم پی ایم مترا پارک کا افتتاح کریں گے، جسے “کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک” بھی کہا جاتا ہے۔ 1700 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ ملک کا پہلا مکمل فعال پی ایم مترا پارک ہوگا۔ حیدرآباد میں ہی انڈین آئیل کارپوریشن کے “ملکاپور ٹرمینل پروجیکٹ” کو بھی قوم کے نام وقف کیا جائے گا، جس پر 600 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے ہیں۔
بعد ازاں وزیر اعظم گجرات روانہ ہوں گے جہاں وہ سومناتھ مندر میں “سومناتھ امرت مہوتسو” تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب سومناتھ مندر کی ازسرِ نو تعمیر کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم ایک یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ بھی جاری کریں گے۔ بعد ازاں وہ وڈودرا میں “سردار دھام ہاسٹل” کا افتتاح کریں گے، جہاں ایک ہزار لڑکوں اور ایک ہزار لڑکیوں کے قیام کی سہولت موجود ہوگی۔ اس ہاسٹل میں مرکزی ڈائننگ ہال، لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی جدید سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔