پارلیمنٹ حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے سکیورٹی اہلکاروں کو کیا گیا یاد، پی ایم مودی سمیت دیگر رہنماؤں نے پیش کیا خراج عقیدت
پارلیمنٹ حملے میں جانیں گنوانے والے سکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت کے لیے پارلیمنٹ سے لےکر ملک بھر میں میٹنگز کا انعقاد کیا جارہا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 12:52 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں نے ہفتہ کے روز 2001 کے پارلیمنٹ حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے سکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور لوگوں نے انہیں یاد کیا۔ اس سے پہلے دن میں، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پارلیمنٹ حملے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے سکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔
ایک پوسٹ میں، سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا، "جمہوریت کے مندر، ہندوستانی پارلیمنٹ ہاؤس نے 2001 میں آج کے دن ایک بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ دیکھا، جو ملک کی خودمختاری، وقار اور عوامی طاقت پر ایک وحشیانہ حملہ تھا۔ ہم ان لازوال ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعے میں اپنی جانیں قربان کرنے اور پارلیمنٹ کو شکست دینے کے لیے قوم کی حفاظت کی۔" قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔
پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے قوم کے لیے عظیم قربانیاں
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بھی ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اس خوفناک دہشت گردانہ حملے کے دوران ہندوستانی پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے قوم کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔
گڈکری نے کہا، "ان بہادروں کو سلام جنہوں نے 13 دسمبر 2001 کو پارلیمنٹ ہاؤس پر دہشت گردانہ حملے کے دوران جمہوریت کے مندر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ملک کے دفاع کے لیے ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔"
13 دسمبر 2001 کو دہلی میں پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملہ
سنٹرل ریزرو پولیس فورس نے بھی 88ویں بٹالین کے کانسٹیبل کملیش کماری کو 2001 کے پارلیمنٹ دہشت گردانہ حملے کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا، ان کی ہمت اور قربانی کو یاد کیا۔ سی آر پی ایف کی ایکس پوسٹ میں لکھا تھا، "بہادروں کو خراج تحسین... 13 دسمبر 2001 کو، دہلی میں پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کے دوران، 88 بٹالین کی کانسٹیبل کملیش کماری، سی آر پی ایف (#CRPF) نے دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے بے مثال ہمت اور بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھی سپاہیوں کو مسلسل ان کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔"
پوسٹ میں کہا گیا، "اس کی جرأت مندانہ کارروائیوں کی وجہ سے، تمام 5 دہشت گرد مارے گئے۔ واقعے کے دوران، وہ شدید زخمی ہوئیں اور آخر کار اس نے اپنی جان ڈیوٹی کے دوران دے دی۔ اس کی بے مثال ہمت اور غیر معمولی بہادری کے لیے، اسے بعد از مرگ اشوک چکر سے نوازا گیا۔ #CRPF ہمیشہ بہادروں کو سلام پیش کرتا ہے۔"
دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ اور جیش محمد
13 دسمبر 2001 کو، دہشت گرد تنظیموں لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) اور جیش محمد (جے ایم) کے پانچ بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کمپلیکس پر دھاوا بول دیا اور اندھا دھند فائرنگ کی۔
اس حملے میں تقریباً 14 افراد مارے گئے جن میں سکیورٹی اہلکار اور ایک شہری شامل تھے۔ یہ حملہ پارلیمنٹ کے ملتوی ہونے کے تقریباً 40 منٹ بعد ہوا اور عمارت میں تقریباً 100 ارکان موجود تھے۔
اسپیکر اوم برلا کا خراج
جمعہ کے روز، لوک سبھا نے پارلیمنٹ سکیورٹی سروس، دہلی پولیس اور سی آر پی ایف کے بہادر سپاہیوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردانہ حملے کے دوران پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے اعلیٰ قربانیاں دیں۔
اسپیکر اوم برلا نے خراج عقیدت پیش کرنے میں ایوان کی قیادت کی۔ ایوان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہ کر قوم کے اتحاد، سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔