جن جاتیہ گورو دیوس پر پی ایم مودی کا مہاراشٹر کو بڑا تحفہ، آج 3000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح اور سنگِ بنیاد
وزیر اعظم مودی آنجہانی قبائلی رہنما اور مجاہدِ آزادی برسا منڈا کے 151 ویں یومِ پیدائش کے موقعے پر شرکاء سے خطاب کریں گے۔
Published : November 15, 2026 at 10:23 AM IST
ممبئی: وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کی صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر کے گڑھ چرولی میں منعقدہ 'جن جاتیہ گورو دیوس' پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قبائلی مجاہدِ آزادی برسا منڈا کے 151 ویں یومِ پیدائش کے موقعے پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔
پروگرام کے دوران وزیر اعظم تقریباً 3,000 کروڑ روپے مالیت کے 246 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگِ بنیاد رکھیں گے۔ ان منصوبوں کا مقصد ملک بھر کی قبائلی برادریوں کے لیے تعلیم، صحت کی سہولیات، روزگار کے مواقع اور کمیونٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے۔
کل منصوبوں میں سے وزیر اعظم مودی 173 اقدامات کا افتتاح کریں گے، جن میں قبائلی طلباء کے لیے 38 ایکلویہ ماڈل ریذیڈنشل اسکول اور 'پردھان منتری جن جاتی آدیواسی نیائے مہا ابھیان' کے تحت 100 ملٹی پرپز مراکز شامل ہیں۔
یہ مراکز ضروری خدمات فراہم کرنے اور کمیونٹی کی سطح پر مختلف سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے اہم مراکز کے طور پر کام کریں گے۔ وہ 'پردھان منتری جن جاتی آدیواسی نیائے مہا ابھیان' اور 'دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان' کے تحت کئی دیگر منصوبوں کا بھی افتتاح کریں گے۔
افتتاح کیے جانے والے دیگر اہم منصوبوں میں اروناچل پردیش کے ایٹا نگر میں ٹرائبل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (ٹی آر آئی) کی عمارت اور میزورم کے ایزول میں 'روپوئیلیانی ٹرائبل فریڈم فائٹر میوزیم' شامل ہیں، جن کا مقصد قبائلی ثقافت اور ورثے کو محفوظ رکھنا ہے۔
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یہ عجائب گھر (میوزیم) میزو قبائلی مجاہدینِ آزادی کی ہمت، بہادری اور قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتا ہے، نیز میزو عوام کی مالامال ثقافتی روایات اور تاریخی ورثے کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس کا نام انیسویں صدی کی ایک میزو سردار 'روپوئیلیانی' کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے جرات کے ساتھ برطانوی راج کی مخالفت کی تھی اور جنہیں قبائلی قربانی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
وزیر اعظم 19 نئے ایکلویہ ماڈل ریذیڈنشل اسکولوں کی بنیاد بھی رکھیں گے، جس سے قبائلی بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا عزم مزید مضبوط ہوگا۔ وہ قبائلی پیداوار کنندگان کے لیے منڈیوں تک رسائی کو مستحکم کرنے کے لیے 12 ٹرائبل ملٹی پرپز مارکیٹنگ سینٹرز کا سنگِ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی 'پردھان منتری جن جاتی آدیواسی نیائے مہا ابھیان' اور 'دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان' کے تحت 42 دیگر منصوبوں کا سنگِ بنیاد بھی رکھیں گے۔
یہ پروگرام یکم سے 15 نومبر تک ملک بھر میں منائے جانے والے 'جن جاتیہ گورو پکھواڑے' کے اختتام کی علامت ہوگا۔ اس پکھواڑے کے دوران قومی اور نچلی سطح پر کئی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ ان میں ای ایم آر ایس کے طلباء کے ساتھ صدرِ جمہوریہ کی بات چیت، قومی قبائلی ادبی فیسٹیول، روایتی قبائلی معالجین کے لیے تربیتی پروگرام، خاص طور پر کمزور قبائلی گروہوں کے لیے صحت اور غذائیت کے کیمپس، اور 'دھرتی آبا جن بھاگیداری ابھیان' کے تحت قبائلی دیہاتوں میں کمیونٹی سروس مہمات شامل ہیں۔
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