لوک سبھا میں آج دلچسپ مباحثہ کی امید، پی ایم مودی وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر شروع کریں گے بحث

لوک سبھا میں آج دلچسپ مباحثہ کی امید، پی ایم مودی وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر شروع کریں گے بحث
پی ایم مودی نے الزام لگایا کہ 1937 کے فیض آباد کانگریس اجلاس کے دوران وندے ماترم کے اہم حصوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔
Published : December 8, 2025 at 9:59 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی 'وندے ماترم' کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر پیر کو لوک سبھا میں خصوصی بحث شروع کریں گے۔ اس بحث میں اس حب الوطنی کے گیت سے متعلق بہت سے غیر معروف حقائق پر بھی توجہ دی جائے گی۔
پی ایم مودی اس گیت کی شراکت پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں، جسے بنکم چندر چٹرجی نے لکھا تھا اور 7 نومبر 1875 کو ادبی میگزین بنگدرشن میں پہلی بار شائع ہوا تھا، جدوجہد آزادی، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کی آج کی مناسبت سے۔ اپوزیشن ارکان وندے ماترم پر وزیر اعظم مودی کے خیالات کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، پچھلے مہینے، گانے کی سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب کے دوران، انہوں نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ فیض آباد میں پارٹی کے 1937 کے اجلاس کے دوران اصل گانے سے اہم سطریں ہٹا رہی ہے۔
پی ایم مودی نے کہا تھا کہ کانگریس کے فیصلے نے تقسیم کے بیج بوئے اور قومی ترانے کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا۔ تاہم، کانگریس نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے پر لیا گیا تھا اور اس میں دیگر برادریوں اور مذاہب کے لوگوں کے جذبات کو مدنظر رکھا گیا تھا۔
توقع ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ منگل کو راجیہ سبھا میں وندے ماترم پر بحث شروع کریں گے۔ وندے ماترم پر بحث کے شیڈول کے مطابق حکمراں این ڈی اے کے اراکین کو لوک سبھا میں بحث کے لیے مختص کل 10 گھنٹوں میں سے تین گھنٹے مختص کیے گئے ہیں۔
قبل ازیں، سرمائی اجلاس کے آغاز سے عین قبل سیاسی تصادم شروع ہوا جب راجیہ سبھا سکریٹریٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ارکان پارلیمنٹ کو پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر "وندے ماترم" اور "جئے ہند" جیسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
اپوزیشن نے الزام لگایا کہ بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے ہندوستان کی آزادی اور اتحاد کی علامتوں سے بے چین ہے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 19 دسمبر تک چلے گا۔ آنے والے دنوں میں "وندے ماترم" پر بحث گرم ہونے کی امید ہے، کیونکہ اس گانے پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کی مختلف آراء ہیں۔