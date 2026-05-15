پی ایم مودی کا آج سے پانچ ممالک کے دورے کا آغاز، جانیے کہاں کہاں جائیں گے پی ایم مودی

پی ایم مودی کا آج سے پانچ ممالک کے دورے کا آغاز، جانیے کہاں کہاں جائیں گے پی ایم مودی
پی ایم مودی کے دورے سے ہندوستان کی اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط ہوگی۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔
Published : May 15, 2026 at 9:07 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کا غیر ملکی دورہ آج جمعہ 15 مئی سے شروع ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، وزیر اعظم 15 سے 20 مئی تک پانچ ممالک: متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے۔ اس غیر ملکی دورے کا مقصد تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی، اختراع اور گرین ترقی میں ہندوستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوروپ اور خلیجی خطے کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی مصروفیت کو مضبوط کرنا ہے۔
دورے سے پہلے، فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) نے کہا کہ یہ دورہ ایک "نازک موڑ" پر آیا ہے اور توقع ہے کہ یوروپ اور خلیجی خطے کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو نئی تحریک ملے گی۔ اس دورے کو یوروپ اور خلیجی خطے کے ساتھ ہندوستان کی اقتصادی اور اسٹریٹجک مصروفیات کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے، فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) نے کہا کہ اعلیٰ سطحی میٹنگوں سے انجینئرنگ، صاف توانائی، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، لاجسٹکس اور ڈیجیٹل تجارت جیسے شعبوں میں ہندوستانی برآمد کنندگان کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔
پی ایم مودی کا دورہ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے قد کی عکاسی کرتا ہے
فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) کے صدر ایس سی رالہان (S C Ralhan) نے کہا کہ یو اے ای (UAE) اور بڑے یوروپی ممالک کی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم کی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ایک قابل بھروسہ اقتصادی شراکت دار اور عالمی ترقی کے کلیدی محرک کے طور پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز، جو ایک برآمد کنندگان کی تنظیم ہے، نے کہا کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب ہندوستان تجارتی شراکت داری، مضبوط سپلائی چین اور سرمایہ کاری پر مبنی ترقی کے ذریعے یوروپ اور خلیجی خطے کے ساتھ اپنے اقتصادی انضمام کو مضبوط کر رہا ہے۔
غیر ملکی دورے کا آغاز یو اے ای سے ہوگا
وزیر اعظم مودی 15 مئی کو یو اے ای کا اپنا دورہ شروع کریں گے جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ (MEA) کے مطابق، بات چیت میں توانائی کے تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے۔ فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ہندوستان کے سب سے اہم تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داروں میں سے ایک ہے اور مشرق وسطی اور افریقہ کو ہندوستانی برآمدات کے لیے ایک اہم گیٹ وے ہے۔
ہندوستان یو اے ای کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرے گا
ایس سی رالہان (S C Ralhan) نے مزید کہا کہ یہ دورہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا، خاص طور پر توانائی کے تعاون، بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری اور خدمات کی تجارت میں مضبوطی آنے کی امید ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہندوستانی باشندے بھی کاروبار اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک اہم پل کا کام کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی تعاون کے وزیر ریم الہاشمی نے وزیر اعظم کو امارات کی قیادت اور عوام کے لیے ایک "حقیقی خزانہ" قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات، تجارت اور ٹیکنالوجی میں "نئی بلندیوں" تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔
متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے بین الاقوامی تعاون کا اہم بیان
خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے الہاشمی نے اس دورے کے بارے میں کافی جوش و خروش کا اظہار کیا اور کہا کہ پی ایم مودی دیرینہ شراکت داری میں اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کا دورہ جنوری میں یو اے ای کے صدر کے دورۂ ہند اور فروری میں اے آئی سربراہی اجلاس میں ولی عہد کی شرکت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی باقاعدہ بات چیت کو آگے بڑھائے گا۔ یو اے ای کے بعد، پی ایم مودی 17-15 مئی تک نیدرلینڈز میں ہوں گے، جہاں وہ ہالینڈ کے وزیر اعظم راب زیٹن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بادشاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ توقع ہے کہ اس دورے میں سیمی کنڈکٹرز، گرین ہائیڈروجن، اختراع، دفاع اور پانی کے انتظام جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
پی ایم مودی سویڈن بھی جائیں گے
اس کے بعد وزیر اعظم 18-17 مئی کو سویڈن جائیں گے اور سویڈن کے وزیر اعظم الف کرسٹرسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین کے ساتھ یوروپی گول میز برائے صنعت سے بھی خطاب کریں گے۔ بات چیت میں AI، نئی ٹیکنالوجیز، گرین ٹرانزیشن اور مضبوط سپلائی چینز پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے۔
19 مئی کو ناروے میں ہوں گے
ناروے میں، پی ایم مودی 19 مئی کو اوسلو میں تیسری انڈیا-ناردک سمٹ میں شرکت کریں گے اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ اس سمٹ میں ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔
وزیراعظم اٹلی کا بھی دورہ کریں گے
اپنے دورے کے آخری مرحلے میں، پی ایم مودی 20-19 مئی کو اٹلی کا دورہ کریں گے تاکہ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور صدر سرجیو ماتاریلا کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ دورہ ہندوستان اور اٹلی کے درمیان صاف توانائی، دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے درمیان ہوا ہے۔ فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) نے صنعت کے لیے یوروپی گول میز کانفرنس اور انڈیا-ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹ جیسے کاروباری پروگراموں میں وزیر اعظم کی شرکت کا بھی خیرمقدم کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کی بات چیت سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے اور صنعتی شراکت داری کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
ایس سی رالہان (S C Ralhan) نے نوٹ کیا کہ اس دورے کے دوران، شریک ممالک کے ساتھ ہندوستان کی باہمی تجارت مجموعی طور پر 70 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جب کہ ان خطوں سے ہندوستان میں سرمایہ کاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے سے دو طرفہ تجارت، سرحد پار سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو نئی رفتار ملے گی۔ برآمد کنندگان کی باڈی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ دورہ ہندوستان کے عالمی تجارتی نقش کو مضبوط کرے گا اور ہندوستانی برآمد کنندگان کے لیے مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنائے گا۔ وزیر اعظم کا آنے والا دورہ یوروپ کے ساتھ ہندوستان کی شراکت داری کو مزید گہرا کرے گا۔ خصوصی طور پر تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے لحاظ سے، خاص طور پر حال ہی میں ختم ہونے والے ہندوستان - یوروپی یونین ایف ٹی اے کی روشنی میں مضبوط کرے گا۔