پی ایم مودی آج سے تین ممالک: اردن، ایتھوپیا اور عمان کا کریں گے دورہ، کئی معاہدوں پر دیں گے زور
تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، سلامتی، ٹیکنالوجی اور زراعت جیسے شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔
Published : December 15, 2025 at 9:46 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی پیر سے شروع ہونے والے تین ملکوں کے دورے پر جائیں گے جن میں اردن، ایتھوپیا اور عمان شامل ہیں۔ پی ایم مودی شاہ عبداللہ دوم بن الحسین کی دعوت پر پیر کو اردن پہنچیں گے۔ ہاشمی کنگڈم کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران، وزیر اعظم مودی ہندوستان اور اردن کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے اور علاقائی مسائل پر اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین سے ملاقات کریں گے۔
وزارت خارجہ (MEA) نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہے۔ یہ ہندوستان اور اردن کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، باہمی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے اور خطے میں امن، خوشحالی، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے اپنے عزم کی تصدیق کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
مودی کا کسی افریقی ملک کا پہلا دورہ
دورے کے دوسرے مرحلے میں، وزیر اعظم مودی ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی کی دعوت پر 16 دسمبر سے ایتھوپیا کا سرکاری دورہ کریں گے۔ یہ پی ایم مودی کا کسی افریقی ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ وہ وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد علی کے ساتھ ہندوستان-ایتھوپیا دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر وسیع تبادلۂ خیال کریں گے۔
عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی دعوت
وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "گلوبل ساؤتھ میں شراکت داروں کے طور پر، یہ دورہ دونوں ممالک کی دوستی اور باہمی تعاون کے قریبی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کرے گا"۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں، وزیر اعظم مودی عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی دعوت پر 18-17 دسمبر کو عمان کا دورہ کریں گے۔
سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل
ہندوستان اور عمان کے درمیان صدیوں پرانی دوستی، تجارتی روابط اور عوام سے عوام کے مضبوط تعلقات پر مبنی ایک بڑی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہو گا اور دسمبر 2023 میں عمان کے سلطان کے ہندوستان کے دورے کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے۔
پی ایم مودی کا عمان کا یہ دوسرا دورہ
وزارت خارجہ نے کہا، "یہ دورہ دونوں فریقوں کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، سلامتی، ٹیکنالوجی، زراعت اور ثقافت جیسے شعبوں میں دوطرفہ شراکت داری پر جامع طور پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی فائدے کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلۂ خیال کرنے کا موقع ہوگا۔" پی ایم مودی کا عمان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔