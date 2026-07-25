وزیر اعظم نریندر مودی کا 24 گھنٹوں میں دوسرا ویڈیو منظرعام پر، جین زی سے اظہار تشکر
وزیراعظم مودی مسلسل نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے احتجاجی طلبہ کے حوالے سے ایک اور بیان دیا ہے۔
Published : July 25, 2026 at 8:25 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کی رات دیر گئے ایک اور نیا ویڈیو شیئر کیا۔ اس بار انہوں نے لوگوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے قبل انہوں نے جمعرات کی رات دیر گئے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا۔
انسٹاگرام پر نیا ویڈیو جاری کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا آپ کا شکریہ، دوستو مجھے کل رات دیر گئے آپ سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے جس طرح سے میرے ویڈیو کا جواب دیا اور آپ کے مثبت مشوروں کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا شکریہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ محبت اور تعاون جاری رہے گا اور ان کے درمیان تعلق مزید مضبوط اور فعال ہوگا۔ پی ایم مودی کا یہ پیغام ان کے اس اعلان کے ایک دن بعد آیا ہے کہ حکومت پیپر لیکس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کو لے کر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی قیادت میں احتجاج جاری ہے۔
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More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
اس سے قبل جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر شیئر کی گئی ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو میں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مرکزی کابینہ ایک مسودہ بل پر غور کرے گی جس کا مقصد فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنا اور مجرموں کو سخت سزائیں دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔اپوزیشن مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور پارلیمنٹ کے جاری مانسون اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس تنازعہ پر ایوان کے اندر اور باہر احتجاج ہو رہا ہے۔
ویڈیو کے ساتھ وزیر اعظم نے لکھا کہ جمعہ کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں پیپر لیک کے معاملے کو مزید سخت اقدامات کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ پی ایم نے کہا "دوستو میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے لاکھوں طلباء اور ان کے والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ پچھلے ڈھائی ماہ کے دوران پیپر لیک ہونے کے واقعات کے بعد کئی بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مجرم پکڑے گئے ہیں اور اس وقت جیل میں ہیں۔
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ طلباء کا پورا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ امتحانات کا فوری انعقاد بہت ضروری تھا۔ حکومت نے کم سے کم وقت میں تقریباً 22 لاکھ طلبہ کے امتحانات کے انعقاد کے لیے اپنے تمام وسائل کو متحرک کیا۔ مزید برآں نتائج کا اعلان صرف پانچ یا چھ دن پہلے یعنی 19 تاریخ کو ہوا تھا۔ ملک بھر سے کامیاب طلباء کی خوشی کی خبریں آ رہی ہیں۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حکومت یہیں نہیں رک رہی ہے، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ صرف اتنے سے مطمئن ہوں۔ چنانچہ انہوں نے محکمہ کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکموں نے تندہی سے کام کیا اور جمعہ کی رات دیر گئے ایک مسودہ پیش کیا۔ اس مسودے پر جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں اور سخت سزاؤں کی دفعات شامل ہیں، لیکن کل کابینہ میں بحث کی جائے گی۔ پی ایم مودی نے مزید کہا کہ کابینہ کے ساتھیوں کی تجاویز کو شامل کرنے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن 2026 کا دوسرا ہفتہ پیر سے شروع ہونے کو دیکھتے ہوئے اس بل کو جلد از جلد ایوان میں پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی۔
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پی ایم مودی نے زور دے کر کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی بھلائی اور مستقبل سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔