راجیہ سبھا میں ہنگامہ آرائی کے دوران وزیر اعظم مودی کا کانگریس اور اپوزیشن پر طنز
کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے مودی نے کہاکہ جو لوگ ’محبت کی دکان‘ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی قبر کھودنے کے نعرے لگاتے ہیں۔
Published : February 5, 2026 at 7:35 PM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا میں صدرِ جمہوریہ کے خطاب پر تحریک تشکر کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس اور اس کی قیادت پر سخت طنز کیا۔ اس دوران انہوں نے کانگریس صدر اور ایوانِ بالا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے پر بھی بالواسطہ نشانہ سادھا۔ جمعرات کی شام تقریباً پانچ بجے وزیر اعظم راجیہ سبھا پہنچے، ایک دن قبل وہ لوک سبھا میں شدید ہنگامے کے باعث خطاب نہیں کر سکے تھے۔
جیسے ہی وزیر اعظم نے بولنا شروع کیا، اپوزیشن ارکان نے ’’آمریت کے خلاف‘‘ نعرے لگانے شروع کر دیے اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ نعرے بازی اس قدر بلند آواز میں ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کی بات سننا مشکل ہو گیا۔ شور شرابے کے دوران وزیر اعظم نے تقریر روک کر ملکارجن کھڑگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے وہ بیٹھ کر نعرے لگا سکتے ہیں۔ اس تبصرے کے باوجود اپوزیشن کی نعرے بازی جاری رہی اور کچھ دیر بعد اپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔
#WATCH | PM Modi says, " one of the mps was saying a lot of things. his entire government is drowning in liquor. their 'sheeshmahal' became a reason for hatred in every household...be it congress, tmc, dmk, left - they were in power at the centre for decades. they were also in… pic.twitter.com/hBbglDYgeE— ANI (@ANI) February 5, 2026
وزیر اعظم نے اپوزیشن کے واک آؤٹ پر طنزیہ انداز میں کہا، ’’یہ تھک گئے اور چلے گئے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ 2014 میں کانگریس ملک کے لیے مسائل کا ایک انبار چھوڑ کر گئی تھی، جسے صاف کرنے میں ان کی حکومت کو بے پناہ محنت کرنی پڑی۔ دنیا میں بھارت کی جو منفی شبیہ بنی تھی، اسے بدلنے میں وقت لگا۔ کانگریس، ترنمول کانگریس، بائیں بازو اور ڈی ایم کے کا نام لیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پارٹیاں دہائیوں تک مرکز اور ریاستوں میں اقتدار میں رہیں، مگر آج بھی ان کا ذکر بدعنوانی کے معاملات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب ان جماعتوں کی بات ہوتی ہے تو ترقی یا تجارتی معاہدوں کے بجائے بوفورس جیسے سودوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بوفورس اسکینڈل کا حوالہ کانگریس کی جانب سے امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے پر لگائے گئے الزامات کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس معاہدے سے کسانوں کے مفادات متاثر ہوں گے، تاہم حکومت نے واضح کیا ہے کہ زراعت اور ڈیری جیسے شعبے محفوظ رہیں گے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کا مقصد منصوبوں کا تصور ہی نہیں بلکہ ان پر عملدرآمد کو یقینی بنانا ہے، جبکہ کانگریس صرف منصوبے بناتی ہے اور ان پر عمل نہیں کرتی۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کی سیاست ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے جبکہ ان کی حکومت 140 کروڑ عوام کے اعتماد سے چلتی ہے۔ اقتدار ان کے لیے خدمت کا ذریعہ ہے، نہ کہ ذاتی مفاد کا۔ معاشی امور پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں این پی اے ایک فیصد سے بھی کم ہو چکے ہیں، سرکاری ادارے ریکارڈ منافع کما رہے ہیں اور بھارت آج دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: "مودی نے ایپسٹین فائل اور اڈانی کی وجہ سے سمجھوتہ کیا،" راہل گاندھی کا سنگین الزام
انہوں نے کہا کہ بھارت آج ’گلوبل ساؤتھ‘ کی مضبوط آواز بن کر ابھرا ہے اور عالمی مسائل کے حل پیش کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آنے والے سال مواقع سے بھرپور ہوں گے اور ’میڈ اِن انڈیا‘ کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔