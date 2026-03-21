پی ایم مودی نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان سے کی بات، مغربی ایشیا میں اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت
موجودہ تنازع شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم مودی اور ایرانی صدر کے درمیان یہ دوسری ٹیلی فون پر بات چیت تھی۔
Published : March 21, 2026 at 7:33 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کو عید اور نوروز کی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ تہوار کا موسم مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور خوشحالی لائے گا۔ ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں، وزیر اعظم مودی نے خطے میں اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی، جس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے اور عالمی سپلائی چین میں خلل پڑتا ہے۔ انہوں نے نیوی گیشن کی آزادی کے تحفظ کی اہمیت کا اعادہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ شپنگ لین کھلی اور محفوظ رہیں۔
وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا "صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان سے بات کی اور عید اور نوروز کی مبارکباد دی۔ ہم نے امید ظاہر کی کہ تہوار کا موسم مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور خوشحالی لائے گا،"۔ انہوں نے کہا، "ہم خطے میں اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں، جو علاقائی استحکام کو خطرہ اور عالمی سپلائی چین کو متاثر کرتے ہیں۔" وزیر اعظم نے ایران میں ہندوستانی شہریوں کی حفاظت کے لئے ایران کی مسلسل حمایت کی بھی تعریف کی۔
Spoke with President Dr. Masoud Pezeshkian and conveyed Eid and Nowruz greetings. We expressed hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026
Condemned attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and…
موجودہ تنازع شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم مودی اور ایرانی صدر کے درمیان یہ دوسری ٹیلی فون پر بات چیت تھی۔ 12 مارچ کو ایرانی صدر پیزشکیان نے وزیر اعظم مودی کو ایران کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور خطے میں حالیہ پیش رفت پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔
وزارت خارجہ کے مطابق، وزیر اعظم نے خطے میں سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ہندوستان کے اس موقف کو دہرایا کہ تمام مسائل کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران نے اپنے پڑوسیوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا کر جوابی کارروائی کی۔
ایران آبنائے ہرمز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو ایک اہم سمندری نقل و حمل کا راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا کی توانائی کی مصنوعات کا 20 فیصد نقل و حمل کیا جاتا ہے۔ تنازع کے بعد سے، ایران نے بہت کم جہازوں کو اس کی نقل و حمل کی اجازت دی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے تنازع شروع ہونے کے بعد سے کئی ممالک کے رہنماؤں سے بھی بات کی ہے۔ ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، فرانس اور ملائیشیا کے رہنما شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ایران کی جوہری تنصیب نطنز پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ، ریڈیو ایکٹیو مواد کے لیک ہونے کی اطلاع نہیں