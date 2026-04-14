پی ایم مودی کی ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ 40 منٹ تک فون پر بات چیت، مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال
امریکی سفیر سرجیو گور نےکہا کہ وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے معاملے پر بات چیت کی۔
Published : April 14, 2026 at 9:27 PM IST
حیدرآباد: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات کی۔ بات چیت تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور کے مطابق پی ایم مودی اور امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر تبادلہ خیال کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون میں ہونے والی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔
Received a call from my friend President Donald Trump. We reviewed the substantial progress achieved in our bilateral cooperation in various sectors. We are committed to further strengthening our Comprehensive Global Strategic Partnership in all areas. We also discussed the…— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
مودی نے کہا کہ "ہم تمام شعبوں میں اپنی جامع عالمی تزویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔"
ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا جس میں کئی بڑے سودے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان توانائی سمیت کچھ بڑے سودے متوقع ہیں۔ گور کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان 40 منٹ کی فون پر بات چیت کے دوران مغربی ایشیا میں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا معاملہ بھی سامنے آیا۔
امریکی سفیر نے کہا کہ بات چیت اس وقت ختم ہوئی جب ٹرمپ نے پی ایم مودی کو کہا، "میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں۔"
مودی اور ٹرمپ کے درمیان اس سال یہ تیسری فون کال تھی اور ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ امن مذاکرات کے بعد پہلی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 فروری 2026 کو تجارتی معاہدے پر پیش رفت کا اعلان کرنے اور 24 مارچ کو مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کی۔