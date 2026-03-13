پی ایم مودی کی ایرانی صدر سے فون پر بات چیت؛ شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا
ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے امن اور استحکام کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
Published : March 13, 2026 at 7:54 AM IST
نئی دہلی: امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازعہ کے درمیان، وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کی رات ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ فون پر مغربی ایشیا کی "سنگین صورتحال" پر بات چیت کی۔ پی ایم مودی نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانوں کے ضیاع اور شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم مودی نے ایرانی صدر کو بتایا کہ ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اور تحفظ - سامان اور توانائی کی سپلائی کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت- ہندوستان کی اولین ترجیحات ہیں۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا، "ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کے ساتھ خطے کی سنگین صورتحال کے بارے میں بات کی۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی، شہریوں کی جانوں کے ضیاع اور شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔"
Had a conversation with Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region.— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2026
Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.
The safety and security of…
وزیر اعظم مودی نے بھی امن اور استحکام کے لیے ہندوستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا، اور بحران کے حل کے لیے بات چیت اور سفارت کاری پر زور دیا۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق ایرانی صدر پیزشکیان نے وزیر اعظم مودی کو ایران کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور خطے میں حالیہ پیش رفت پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے - ایک اہم شپنگ لین جس سے ہندوستان کی توانائی کی درآمدات کا ایک اہم حصہ گزرتا ہے۔
صرف دو دن پہلے، ایرانی افواج نے ہندوستان آرہے ایک تیل بردار بحری جہاز پر گولی چلا دی تھی جب اس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے تناظر میں، پی ایم مودی نے گزشتہ 10 دنوں میں کئی مغربی ایشیائی ممالک- عمان، کویت، بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، اسرائیل اور قطر کے رہنماؤں سے بات کی ہے۔ انہوں نے ان ممالک کے خلاف ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور بعض اقوام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ انہوں نے خلیجی ممالک میں مقیم ہندوستانی برادری کی فلاح و بہبود اور سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں مارے گئے تھے۔ جوابی کارروائی میں، ایران نے اسرائیلی اہداف اور خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے شروع کیے، جن میں دبئی اور دوحہ کے عالمی کاروباری اور ہوابازی کے مراکز بھی شامل ہیں۔
