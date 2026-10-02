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وزیر اعظم مودی نے سمت مچھر سے فون پر کی بات، کیپٹن نے سنائی پوری داستان

بات چیت کے دوران، پی ایم مودی نے کیپٹن سمت کی بہادری کی تعریف کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔

PM Modi speaks to hero Indian pilot Capt Machchhar applauds his bravery
وزیر اعظم مودی نے سمت مچھر سے کی بات، کیپٹن نے سنائی پوری داستاں (File: IANS/X)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2026 at 1:06 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعہ دو اکتوبر کو فلائی دبئی طیارہ واقعے میں زخمی ہوئے پائلٹ کیپٹن سمت مچھر سے فون پر بات کی۔ بتا دیں کہ دبئی سے تل ابیب جا رہی فلائی دبئی کی پرواز کے دوران، اپنے کو-پائلٹ کے حملے کو ناکام بنا کر انہوں نے اپنی بہادری سے 180 افراد کی جان بچائی۔

کیپٹن مچھر نے وزیر اعظم کو واقعے کی تفصیلات کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں بھارت کے سفیر دیپک متل کے مطابق، کیپٹن سمت مچھر کی حالت مستحکم ہے اور متحدہ عرب امارات کے ایک ہسپتال میں ان کی صحت میں سدھار آ رہا ہے۔ یہاں ایک ہسپتال میں زخمی پائلٹ اور ان کے خاندان سے ملاقات کرنے والے دیپک متل نے کہا کہ سمت مچھر کا حوصلہ بلند ہے، وہ مسکرا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔

نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کیپٹن مچھر نے وزیر اعظم کو اپنے تجربے سے آگاہ کیا اور اس واقعے کے دوران انہیں کس چیز سے طاقت ملی، اس پر بھی بات چیت کی۔ فون پر گفتگو کے دوران، پی ایم مودی نے کیپٹن سمت کی بہادری کو سراہا اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

ہسپتال کے دورے کے بعد پرسار بھارتی سے بات کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ کیپٹن کا اچھا علاج ہو رہا ہے اور بھارتی سفارت خانہ مسلسل رابطے میں ہے۔ ڈاکٹر متل نے پرسار بھارتی کو بتایا کہ 'میں ابھی یو اے ای کے ہسپتال میں ان سے اور ان کے خاندان سے ملا اور ان کی حالت ٹھیک ہے۔ انہیں ٹھیک اور کافی مستحکم دیکھ کر مجھے بہت راحت اور تسلی ملی۔ وہ بات چیت کر رہے تھے۔ انہیں تھوڑی بے چینی ضرور تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای میں ان کا علاج اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔'

کیپٹن مچھر کو 'بھارت کا بہادر بیٹا' قرار دیتے ہوئے، سفیر نے فضا میں ہنگامی صورتحال کے دوران ان کی شجاعت کی تعریف کی اور کہا کہ ان کے اقدامات سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچیں اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس سے قبل جمعرات کو وزیر اعظم مودی نے ہوا میں کاک پٹ پر ہونے والے حملے کے دوران کیپٹن مچھر کی ہمت اور سوجھ بوجھ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ کی بہادری نے پورے ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے اور ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد کی ہے۔

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وزیر اعظم مودی نے اس واقعے کو یاد کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود ہمت دکھانے پر مچھر کی تعریف کی۔ اس واقعے کے دوران، بھارت کے کیپٹن سمت نے حیرت انگیز صبر، سوجھ بوجھ اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے ملک کے ہر شہری کے لیے، سمت کی بہادری فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے مچھر کے خاندان سے بات کی اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔

انہوں نے کہا کہ میری بات چیت ان کے والد بھوپیندر بھائی، ان کی والدہ گیتا بین اور ان کی اہلیہ سونل بین سے ہوئی ہے۔ ان کا علاج ابھی چل رہا ہے اور آج پوری دنیا کو ان پر فخر ہے۔ اسی دوران، اسرائیل کے چینل 12 نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دبئی سے تل ابیب جا رہی فلائی دبئی کی فلائٹ میں مچی افراتفری دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب پائلٹ کیپٹن سمت مچھر اور دیگر مسافروں نے کو-پائلٹ کی جانب سے طیارے کو کریش کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔

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چینل 12 نیوز کی شیئر کردہ ایک ویڈیو کلپ میں، جسے کاک پٹ کے پاس کی سیٹ سے شوٹ کیا گیا ہے، لوگوں کو چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ 'اس نے پلین کریش کرنے کی کوشش کی'۔ وہ کو-پائلٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس نے کیپٹن مچھر پر حملہ کیا تھا۔ دوسرے لوگ کاک پٹ کی طرف چلاتے ہیں، 'اسے باہر نکالو،' اور کیبن میں موجود لوگوں سے کہتے ہیں، 'اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔'

تبھی ڈاکٹر کو بلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ڈاکٹر شوتا موسایوف نام کے ایک اسرائیلی ڈینٹسٹ طبی امداد دینے کے لیے پلین کے اگلے حصے کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ کیا فلائٹ میں کوئی اضافی پائلٹ ہے، جس پر کوئی 'ہاں' میں جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد فوٹیج میں زخمی کیپٹن سمت مچھر کو کاک پٹ کے باہر دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے ہی کاک پٹ کا دروازہ کھولا تھا اور ایسا کر کے پلین میں سوار تمام 180 افراد کی جان بچانے میں مدد کی تھی۔ اس دوران مچھر دوسرے مسافر سے کہتے ہیں کہ 'کو-پائلٹ نے مجھ پر کئی بار وار کیا۔'

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TAGGED:

PM MODI SPEAKS TO CAPT MACHCHHAR
पीएम मोदी ने की स्मित मच्छर से बात
وزیر اعظم مودی کی سمت مچھر سے بات
فلائی دبئی طیارہ واقعہ
FLYDUBAI INCIDENT

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