وزیر اعظم مودی نے سمت مچھر سے فون پر کی بات، کیپٹن نے سنائی پوری داستان
بات چیت کے دوران، پی ایم مودی نے کیپٹن سمت کی بہادری کی تعریف کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
Published : October 2, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعہ دو اکتوبر کو فلائی دبئی طیارہ واقعے میں زخمی ہوئے پائلٹ کیپٹن سمت مچھر سے فون پر بات کی۔ بتا دیں کہ دبئی سے تل ابیب جا رہی فلائی دبئی کی پرواز کے دوران، اپنے کو-پائلٹ کے حملے کو ناکام بنا کر انہوں نے اپنی بہادری سے 180 افراد کی جان بچائی۔
#WATCH | PM Modi speaks with Flydubai Captain Smit Machchhar through a video call and praises his courage, presence of mind and composure in how he saved many lives— ANI (@ANI) October 2, 2026
The PM says to Captain Smit, "The whole country is praying for you. Maha Mrityunjay Jaap is being done for you and… pic.twitter.com/TCj3NDqASp
کیپٹن مچھر نے وزیر اعظم کو واقعے کی تفصیلات کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں بھارت کے سفیر دیپک متل کے مطابق، کیپٹن سمت مچھر کی حالت مستحکم ہے اور متحدہ عرب امارات کے ایک ہسپتال میں ان کی صحت میں سدھار آ رہا ہے۔ یہاں ایک ہسپتال میں زخمی پائلٹ اور ان کے خاندان سے ملاقات کرنے والے دیپک متل نے کہا کہ سمت مچھر کا حوصلہ بلند ہے، وہ مسکرا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔
#WATCH |" i thank the saudi and uae governments for taking care of you. i assure you that i am only a phone call away whenever you need me," pm modi assures flydubai captain smit machchhar. pic.twitter.com/UQ3jWuzG3K— ANI (@ANI) October 2, 2026
نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کیپٹن مچھر نے وزیر اعظم کو اپنے تجربے سے آگاہ کیا اور اس واقعے کے دوران انہیں کس چیز سے طاقت ملی، اس پر بھی بات چیت کی۔ فون پر گفتگو کے دوران، پی ایم مودی نے کیپٹن سمت کی بہادری کو سراہا اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
ہسپتال کے دورے کے بعد پرسار بھارتی سے بات کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ کیپٹن کا اچھا علاج ہو رہا ہے اور بھارتی سفارت خانہ مسلسل رابطے میں ہے۔ ڈاکٹر متل نے پرسار بھارتی کو بتایا کہ 'میں ابھی یو اے ای کے ہسپتال میں ان سے اور ان کے خاندان سے ملا اور ان کی حالت ٹھیک ہے۔ انہیں ٹھیک اور کافی مستحکم دیکھ کر مجھے بہت راحت اور تسلی ملی۔ وہ بات چیت کر رہے تھے۔ انہیں تھوڑی بے چینی ضرور تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای میں ان کا علاج اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔'
#WATCH | " bharat is eager to welcome you. yesterday, special prayers were held across the country for your health," pm modi tells flydubai captain smit machchhar. pic.twitter.com/ajzJ4uC6gM— ANI (@ANI) October 2, 2026
کیپٹن مچھر کو 'بھارت کا بہادر بیٹا' قرار دیتے ہوئے، سفیر نے فضا میں ہنگامی صورتحال کے دوران ان کی شجاعت کی تعریف کی اور کہا کہ ان کے اقدامات سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچیں اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس سے قبل جمعرات کو وزیر اعظم مودی نے ہوا میں کاک پٹ پر ہونے والے حملے کے دوران کیپٹن مچھر کی ہمت اور سوجھ بوجھ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ کی بہادری نے پورے ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے اور ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد کی ہے۔
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#WATCH |" i had never thought i would get a chance to speak to you, sir," says flydubai captain smit machchhar to pm modi.— ANI (@ANI) October 2, 2026
"you have made the whole country proud," the pm tells the brave captain. pic.twitter.com/p8mYFgqUek
وزیر اعظم مودی نے اس واقعے کو یاد کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود ہمت دکھانے پر مچھر کی تعریف کی۔ اس واقعے کے دوران، بھارت کے کیپٹن سمت نے حیرت انگیز صبر، سوجھ بوجھ اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے ملک کے ہر شہری کے لیے، سمت کی بہادری فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے مچھر کے خاندان سے بات کی اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
انہوں نے کہا کہ میری بات چیت ان کے والد بھوپیندر بھائی، ان کی والدہ گیتا بین اور ان کی اہلیہ سونل بین سے ہوئی ہے۔ ان کا علاج ابھی چل رہا ہے اور آج پوری دنیا کو ان پر فخر ہے۔ اسی دوران، اسرائیل کے چینل 12 نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دبئی سے تل ابیب جا رہی فلائی دبئی کی فلائٹ میں مچی افراتفری دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب پائلٹ کیپٹن سمت مچھر اور دیگر مسافروں نے کو-پائلٹ کی جانب سے طیارے کو کریش کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔
#WATCH | While speaking to PM Modi, Flydubai Captain Smit Machchhar says,
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چینل 12 نیوز کی شیئر کردہ ایک ویڈیو کلپ میں، جسے کاک پٹ کے پاس کی سیٹ سے شوٹ کیا گیا ہے، لوگوں کو چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ 'اس نے پلین کریش کرنے کی کوشش کی'۔ وہ کو-پائلٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس نے کیپٹن مچھر پر حملہ کیا تھا۔ دوسرے لوگ کاک پٹ کی طرف چلاتے ہیں، 'اسے باہر نکالو،' اور کیبن میں موجود لوگوں سے کہتے ہیں، 'اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔'
#WATCH | Flydubai Captain Smit Machchhar turns emotional as he recounts his ordeal before PM Modi; he says, " you are my biggest idol. i feel proud of the way you are encouraging me today. i had so many injuries, but i told myself i have to get up and act. at the time, i told… pic.twitter.com/eqGloeCTSl— ANI (@ANI) October 2, 2026
تبھی ڈاکٹر کو بلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ڈاکٹر شوتا موسایوف نام کے ایک اسرائیلی ڈینٹسٹ طبی امداد دینے کے لیے پلین کے اگلے حصے کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ کیا فلائٹ میں کوئی اضافی پائلٹ ہے، جس پر کوئی 'ہاں' میں جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد فوٹیج میں زخمی کیپٹن سمت مچھر کو کاک پٹ کے باہر دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے ہی کاک پٹ کا دروازہ کھولا تھا اور ایسا کر کے پلین میں سوار تمام 180 افراد کی جان بچانے میں مدد کی تھی۔ اس دوران مچھر دوسرے مسافر سے کہتے ہیں کہ 'کو-پائلٹ نے مجھ پر کئی بار وار کیا۔'
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