بنگال میں جیت کا جشن: پی ایم مودی نے کہا بی جے پی کارکنوں نے پھر سے کمل کھلا دیا ہے
بی جے پی نےمغربی بنگال میں پہلی بار جیت درج کی ہے، جبکہ آسام میں وہ مسلسل تیسری بار اقتدار میں واپس آئی ہے۔
Published : May 4, 2026 at 7:46 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال اور آسام اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی جیت کے بعد نئی دہلی میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں جشن منایا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi greets party workers and leaders present at the party headquarters to celebrate the party's performance in the Assam and West Bengal elections. pic.twitter.com/8f2OpMr4uU— ANI (@ANI) May 4, 2026
پی ایم مودی دھوتی کُرتے میں تقریب میں پہنچے اور اسٹیج سے لیڈروں اور کارکنوں کا استقبال کیا اور انہیں جیت کی مبارکباد دی۔ اس دوران پارٹی کارکنوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ پی ایم مودی کا استقبال کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے ان پانچ ریاستوں کے لوگوں کو سلام کیا جہاں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، "آج ایک تاریخی اور بے مثال دن ہے، جب برسوں کی محنت کامیابی میں بدل جاتی ہے، جو خوشی چہروں پر نظر آتی ہے، میں آج ملک بھر میں بی جے پی کارکنوں کے چہروں پر وہ خوشی دیکھ رہا ہوں۔"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " last year, on november 14th, when the bihar election results were announced, i told you all from this very spot, from the bjp headquarters, that the ganga flows beyond bihar to the gangasagar. and today, with bengal's victory,… pic.twitter.com/bp8poDbrsG— ANI (@ANI) May 4, 2026
انہوں نے کہا کہ ایک کارکن ہونے کے ناطے میں بی جے پی کے ہر کارکن کی خوشی میں شامل ہوں۔ آج کا دن بہت سے طریقوں سے ایک خاص دن ہے۔ یہ ملک کے روشن مستقبل کے اعلان کا دن ہے۔ یہ اعتماد کا دن ہے۔ ہندوستان کی عظیم جمہوریت پر بھروسہ، مظاہرے کی سیاست پر بھروسہ، استحکام کے عزم پر بھروسہ، ایک بھارت - شریسٹھا بھارت کے جذبے پر بھروسہ۔
انہوں نے کہا کہ آج میں بنگال کے لوگوں، آسام کے لوگوں، پڈوچیری کے لوگوں، تمل ناڈو اور کیرالہ کے لوگوں کو احترام کے ساتھ سلام کرتا ہوں، میں ان سب کو سلام کرتا ہوں۔ آج میں بی جے پی کے لاکھوں کارکنوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ بی جے پی کے ہر چھوٹے اور بڑے کارکن نے ایک بار پھر کمال کیا ہے اور کمل کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔
پی ایم مودی نے کہا، "آج میں الیکشن کمیشن، الیکشن کمیشن کے تمام ملازمین، تمام بھائیوں اور بہنوں، ووٹنگ کے عمل میں شامل تمام اہلکاروں اور خاص طور پر سیکورٹی فورسز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاریخ ہندوستان کی جمہوریت کے وقار کو برقرار رکھنے میں آپ کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " in 2013, when the bjp appointed me as its pm candidate, and when i went to kashi to file my nomination and was surrounded by journalists, a voice naturally rose from my heart. i said, 'i have not come here on my own, nor been… pic.twitter.com/UP4lBVcxOq— ANI (@ANI) May 4, 2026
گنگا کے آس پاس کی ریاستوں میں بی جے پی۔این ڈی اے کی حکومتیں
انہوں نے کہا، ''پچھلے سال 14 نومبر کو جب بہار کے انتخابی نتائج کا اعلان ہوا تھا، میں نے آپ سب کو اسی جگہ سے بتایا تھا کہ گنگا بہار سے آگے گنگا ساگر تک بہتی ہے۔ اور آج بنگال کی جیت کے ساتھ گنگوتری سے گنگا ساگر تک کمل کھل رہا ہے۔ اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور مغربی بنگال سمیت کئی ریاستوں میں گنگا پھوٹ رہی ہے۔ بی جے پی-این ڈی اے حکومتیں۔
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ 2013 میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مجھے اپنا وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا اور جب میں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے کاشی گیا اور صحافیوں نے گھیر لیا تو قدرتی طور پر میرے دل سے آواز آئی اور میں نے کہا کہ نہ میں آیا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ ماں گنگا نے مجھے بلایا تھا۔ آج، میں ہر لمحہ محسوس کر رہا ہوں کہ ماں گنگا کے آشیرواد ہم سب پر مسلسل اپنی مہربانیوں کی بارش کر رہے ہیں۔ گنگا کے ساتھ ساتھ برہم پترا نے بھی ہمیں بہت نوازا ہے۔ ماں کامکھیا نے بھی ہمیں نوازا ہے۔ آسام کے لوگوں نے مسلسل تیسری بار بی جے پی-این ڈی اے پر بھروسہ کیا ہے۔