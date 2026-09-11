پی ایم مودی نے پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران بحیرہ اسود میں ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کا مسئلہ اٹھایا
برکس سمٹ کے علاوہ وزیر اعظم مودی صدر پوتن اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ تقریباً 15 دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔
Published : September 11, 2026 at 8:37 PM IST
نئی دہلی: بھارت میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کئی سربراہان مملکت نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ اس میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان پہنچے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعہ کو پی ایم مودی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔
ملاقات کے دوران، دونوں رہنماؤں نے باہمی فائدے کے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی اپنے خیالات کا اشتراک کیا، بشمول مغربی ایشیا اور بحیرہ اسود کے علاقے میں تنازعات، جس نے سمندری تجارت اور ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کو متاثر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارت کاری ان تنازعات کو حل کرنے کا راستہ ہے، اور یہ کہ ہندوستان امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے۔
PM @narendramodi held wide-ranging discussions with President Putin on various aspects of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. The leaders reviewed progress in bilateral cooperation in sectors including trade, energy, defense, space and people to people ties which remain key focus areas of the enduring India-Russia partnership. They also exchanged views on issues of mutual interest in the regional and global sphere, including conflicts in West Asia and the Black Sea region. PM reiterated that dialogue and diplomacy remains the way forward in resolving conflicts and India stands ready to assist in peace efforts.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 11, 2026
دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جو کہ نمایاں طور پر بڑھ رہی ہے اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باوجود مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
صدر پوتن نے وزیر اعظم کو 24 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے روس کے دورے کی دعوت دی۔ وزیراعظم نے دعوت قبول کر لی۔ سربراہی اجلاس کی تاریخوں کا تعین سفارتی ذرائع سے باہمی سہولت کے مطابق کیا جائے گا۔
پی ایم مودی نے صدر پوتن کو تمل شاعر تھروولوور کی لکھی ہوئی کتاب "تھروکورل" کا روسی ایڈیشن پیش کیا۔ تھروکورل ایک قدیم آزاد نظم ہے جو تمل زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کا مصنف، تھروولوور، دوسری صدی قبل مسیح اور چھٹی صدی عیسوی کے درمیان کا ہے۔ اس کے سوتر زندگی کے ہر پہلو کو چھوتے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Video Source: DD News) https://t.co/KhlCIatMI2— ANI (@ANI) September 11, 2026
ملاقات سے پہلے پی ایم مودی نے پوتن کو کتاب پیش کرتے ہوئے کہا، "یہ تمل شاعر تھروولوور کی کتاب ہے، جو انسانی اقدار سے متعلق ہے۔ میں نے آپ کے لیے اس کا روسی زبان میں ترجمہ کرایا ہے۔ یہ کتاب ہمارے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔"
پی ایم مودی اور پوتن ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے
دو طرفہ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم مودی اور روسی صدر پوتن ایک ہی گاڑی میں بھارت منڈپم میں نمائش دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ برکس بزنس فورم کے رہنماؤں کا اجلاس جلد ہی یہاں منعقد ہوگا۔
اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر توجہ دیں
برکس کے دوران وزیر اعظم مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک اپنی خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں رہنما حالیہ برسوں میں باقاعدگی سے ملتے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ ستمبر 2025 میں تیانجن ایس سی او سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اور صدر پوتن نے اقتصادی، توانائی، خلائی، سلامتی اور دیگر شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے، دونوں رہنماؤں کی ملاقات دسمبر 2025 میں نئی دہلی میں 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے دوران ہوئی تھی۔ اگست 2026 میں ماسکو میں ہندوستان-روس بین حکومتی کمیشن کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: After their bilateral meeting, Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin share a car to head to the exhibition at Bharat Mandapam. Leaders' Session of BRICS Business Forum will be held here shortly. (Video: DD News) https://t.co/9mOZgthgRY— ANI (@ANI) September 11, 2026
برکس سربراہی اجلاس میں مختلف مسائل پر مثبت بات چیت کی امید، مودی
پی ایم مودی نے جمعہ کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ برکس سربراہی اجلاس میں عالمی فلاح و بہبود کے مشترکہ جذبے کے ساتھ مختلف مسائل پر مثبت اور بامعنی بات چیت ہوگی۔ ہندوستان 12 اور 13 ستمبر کو نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سربراہی اجلاس میں 11 رکن ممالک اور 10 شراکت دار ممالک کے رہنماوں کے ساتھ ساتھ کچھ بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا، "اگلے چند دنوں میں، دنیا بھر کے رہنما برکس سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عالمی فلاح و بہبود کے مشترکہ احساس کے ساتھ مختلف مسائل پر مثبت اور بامعنی بات چیت ہوگی۔"
روس کے صدر ولادی میر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان سمیت کئی اہم رہنما سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔