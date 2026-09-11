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پی ایم مودی نے پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران بحیرہ اسود میں ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کا مسئلہ اٹھایا

برکس سمٹ کے علاوہ وزیر اعظم مودی صدر پوتن اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ تقریباً 15 دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔

پی ایم مودی نے پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران بحیرہ اسود میں ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کا مسئلہ اٹھایا
پی ایم مودی نے پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران بحیرہ اسود میں ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کا مسئلہ اٹھایا (IMAGE: PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2026 at 8:37 PM IST

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نئی دہلی: بھارت میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کئی سربراہان مملکت نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ اس میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان پہنچے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعہ کو پی ایم مودی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔

ملاقات کے دوران، دونوں رہنماؤں نے باہمی فائدے کے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی اپنے خیالات کا اشتراک کیا، بشمول مغربی ایشیا اور بحیرہ اسود کے علاقے میں تنازعات، جس نے سمندری تجارت اور ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کو متاثر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارت کاری ان تنازعات کو حل کرنے کا راستہ ہے، اور یہ کہ ہندوستان امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے۔

دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جو کہ نمایاں طور پر بڑھ رہی ہے اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باوجود مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔

صدر پوتن نے وزیر اعظم کو 24 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے روس کے دورے کی دعوت دی۔ وزیراعظم نے دعوت قبول کر لی۔ سربراہی اجلاس کی تاریخوں کا تعین سفارتی ذرائع سے باہمی سہولت کے مطابق کیا جائے گا۔

پی ایم مودی نے صدر پوتن کو تمل شاعر تھروولوور کی لکھی ہوئی کتاب "تھروکورل" کا روسی ایڈیشن پیش کیا۔ تھروکورل ایک قدیم آزاد نظم ہے جو تمل زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کا مصنف، تھروولوور، دوسری صدی قبل مسیح اور چھٹی صدی عیسوی کے درمیان کا ہے۔ اس کے سوتر زندگی کے ہر پہلو کو چھوتے ہیں۔

ملاقات سے پہلے پی ایم مودی نے پوتن کو کتاب پیش کرتے ہوئے کہا، "یہ تمل شاعر تھروولوور کی کتاب ہے، جو انسانی اقدار سے متعلق ہے۔ میں نے آپ کے لیے اس کا روسی زبان میں ترجمہ کرایا ہے۔ یہ کتاب ہمارے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔"

پی ایم مودی اور پوتن ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے

دو طرفہ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم مودی اور روسی صدر پوتن ایک ہی گاڑی میں بھارت منڈپم میں نمائش دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ برکس بزنس فورم کے رہنماؤں کا اجلاس جلد ہی یہاں منعقد ہوگا۔

اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر توجہ دیں

برکس کے دوران وزیر اعظم مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک اپنی خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں رہنما حالیہ برسوں میں باقاعدگی سے ملتے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ ستمبر 2025 میں تیانجن ایس سی او سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اور صدر پوتن نے اقتصادی، توانائی، خلائی، سلامتی اور دیگر شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے، دونوں رہنماؤں کی ملاقات دسمبر 2025 میں نئی ​​دہلی میں 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے دوران ہوئی تھی۔ اگست 2026 میں ماسکو میں ہندوستان-روس بین حکومتی کمیشن کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔

برکس سربراہی اجلاس میں مختلف مسائل پر مثبت بات چیت کی امید، مودی

پی ایم مودی نے جمعہ کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ برکس سربراہی اجلاس میں عالمی فلاح و بہبود کے مشترکہ جذبے کے ساتھ مختلف مسائل پر مثبت اور بامعنی بات چیت ہوگی۔ ہندوستان 12 اور 13 ستمبر کو نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سربراہی اجلاس میں 11 رکن ممالک اور 10 شراکت دار ممالک کے رہنماوں کے ساتھ ساتھ کچھ بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا، "اگلے چند دنوں میں، دنیا بھر کے رہنما برکس سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عالمی فلاح و بہبود کے مشترکہ احساس کے ساتھ مختلف مسائل پر مثبت اور بامعنی بات چیت ہوگی۔"

روس کے صدر ولادی میر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان سمیت کئی اہم رہنما سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔

TAGGED:

PM MODI
INDIA BRICS PRESIDENCY
VLADIMIR PUTIN
برکس سمٹ
BRICS SUMMIT 2026

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