سابق وزیراعظم اندرا گاندھی کی 109ویں سالگرہ: وزیراعظم مودی نے پیش کیا خراجِ عقیدت
ملک کے سیاسی منظرنامے اور ترقیاتی سفر پر ان کے چھوڑے گئے انمٹ نقوش نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی خدمات آزادی کے بعد بھارت کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ احترام کے ساتھ زندہ رہے گی۔
By ANI
Published : November 19, 2026 at 9:42 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کو ان کے 109ویں یومِ پیدائش کے موقع پر پرخلوص خراجِ عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری اپنے رسمی تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم مودی نے لکھا، "سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی جی کو ان کے یومِ پیدائش پر خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔" ملک کے سربراہ کی جانب سے یہ پیغام ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے آنجہانی رہنما کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ 19 نومبر 1917 کو پریاگ راج (سابقہ الہٰ آباد) میں پیدا ہونے والی اندرا گاندھی بھارت کی سیاسی تاریخ کی انتہائی بااثر اور فیصلہ کن شخصیت شمار کی جاتی ہیں، جنہوں نے 1966 سے 1977 اور پھر 1980 سے 1984 تک بطور وزیر اعظم ملک کی باگ ڈور سنبھالی۔ ہر سال 19 نومبر کو ان کے یومِ پیدائش پر نہ صرف کانگریس پارٹی بلکہ حکومتی و سیاسی سطح پر بھی ملک کی تعمیر و ترقی، بینکاری نظام کی اصلاحات اور قومی سلامتی کے شعبوں میں ان کے کردار اور خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا جاتا ہے۔
Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا مختصر تعارف
بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی 19 نومبر 1917 کو اتر پردیش کے شہر الہٰ آباد (موجودہ پریاگ راج) میں پیدا ہوئیں۔ وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی تھیں۔
ملک کی سیاسی تاریخ کی ایک انتہائی بااثر شخصیت کی حیثیت سے انہوں نے 1966 سے 1977 تک اور پھر 1980 سے 1984 تک بطور وزیر اعظم خدمات انجام دیں۔ 1984 میں ان کے قتل کے بعد ان کے صاحبزادے راجیو گاندھی ملک کے وزیر اعظم بنے۔
ڈی کے شیوکمار کی جانب سے 'آئرن لیڈی' کو خراجِ تحسین
دوسری جانب، کرناٹک کے وزیراعلیٰ اور سینئر کانگریس لیڈر ڈی کے شیوکمار نے بھی اندرا گاندھی کو ان کی سالگرہ پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کی سیاسی، معاشی اور ادارہ جاتی ترقی میں ان کی نمایاں خدمات کو یاد کیا۔
'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں اندرا گاندھی کو 'آئرن لیڈی' (آہنی خاتون) قرار دیتے ہوئے انہوں نے لکھا، "سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کو ان کے یومِ پیدائش پر خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہ بھارت کی تاریخ میں ایک ایسی رہنما کے طور پر بلند مقام رکھتی ہیں جن کے دورِ اقتدار میں دور رس سیاسی، معاشی اور ادارہ جاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زرعی پیداوار کو مستحکم کرنے اور عام آدمی تک بینکاری کی رسائی بڑھانے سے لے کر بھارت کے خلائی اور جوہری پروگراموں کی سرپرستی تک، ان کے دورِ حکومت میں کئی تاریخی سنگِ میل طے کیے گئے۔"
بھارت کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں اندرا
انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم اندرا گاندھی کی عوامی زندگی کے سفر کو یاد کرتے ہیں تو ملک کے سیاسی منظرنامے اور ترقیاتی سفر پر ان کے چھوڑے گئے انمٹ نقوش نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی خدمات آزادی کے بعد بھارت کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ احترام کے ساتھ زندہ رہے گی۔