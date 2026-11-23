بھارت نیپال روابط کا نیا باب: پی ایم مودی اور نیپالی ہم منصب بالیندر شاہ 'چرچم موٹر پل'، بنباسا ڈرائی پورٹ اور 'سریو-کملا ایکسپریس' کا کریں گے افتتاح
چرچم موٹر پل بھارت کے ضلع پتھورا گڑھ کی تحصیل دھارچولا کو نیپال کے دارچولا علاقے کے اسیگارا سے جوڑے گا۔
Published : November 23, 2026 at 10:26 AM IST
پتھورا گڑھ، اتراکھنڈ: بھارت اور نیپال کے درمیان دہائیوں پرانے سماجی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات کو دونوں ممالک کے درمیان بہتر سڑک اور ریل رابطے کے ساتھ ایک نئی تقویت ملنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے نیپالی ہم منصب بالیندر شاہ پیر کے روز مشترکہ طور پر اتراکھنڈ کے ضلع پتھورا گڑھ کی تحصیل دھارچولا میں دریائے کالی پر تعمیر کیے گئے 'چرچم بین الاقوامی موٹر پل' کا ورچوئل (آن لائن) افتتاح کریں گے۔
دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے درمیان آج ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے دوران اس پل کے ساتھ ساتھ چمپاوت کے بنباسا علاقے میں تعمیر کیے گئے ڈرائی پورٹ (خشک بندرگاہ) کا افتتاح بھی طے ہے۔ اس اقدام سے بھارت اور نیپال کے سرحدی علاقوں کی تجارت، نقل و حمل اور اقتصادی ترقی کو نئی رفتار ملنے کی توقع ہے۔
भारत-नेपाल पीएम करेंगे छारछुम पुल का लोकार्पण @pushkardhami @ukcmo @DmPithoragarh @PithoragarhPol खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/KLVYCLPUYI https://t.co/qoepYx2Mg4— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 22, 2026
ٹرین سروس 'سریو-کملا ایکسپریس'
اس کے علاوہ، دونوں ممالک کے درمیان عوامی و مذہبی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے دونوں رہنما آج نئی دہلی سے اتر پردیش کے ایودھیا کو نیپال کے جنک پور دھام سے جوڑنے والی ایک نئی ہفتہ وار ٹرین سروس 'سریو-کملا ایکسپریس' کو بھی ورچوئل طور پر ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔
چرچم بین الاقوامی موٹر پل: سرحدی تجارت اور مقامی آبادی کے لیے بڑی سہولت
تقریباً 33 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا چرچم موٹر پل بھارت کے ضلع پتھورا گڑھ کی تحصیل دھارچولا کو نیپال کے دارچولا علاقے کے اسیگارا سے جوڑے گا۔ دریائے کالی پر اس پل کے کھلنے سے دونوں ممالک کے سرحدی دیہات کے مکینوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک محفوظ اور جدید راستہ میسر آئے گا۔ اب تک مقامی لوگوں کو دریا پار کرنے میں بے شمار مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تاہم اب یہ پل تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی آمد و رفت میں بھی نمایاں سہولت فراہم کرے گا۔
उत्तराखंड में मैत्री सेतु है छारछुम पुल, नेपाल से जोड़ेगा संबंध @pushkardhami @ukcmo @DmPithoragarh @PithoragarhPol खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/KLVYCLPUYI https://t.co/gVf2OjvSns— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 22, 2026
حکومتِ ہند کے مالی و تکنیکی تعاون سے تعمیر ہونے والے اس پل کا سنگِ بنیاد ستمبر 2022 میں اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اور نیپال کے اس وقت کے نمائندوں کی موجودگی میں رکھا گیا تھا، جب کہ اس کی تعمیر کا کام محکمہ تعمیراتِ عامہ (PWD) نے انجام دیا ہے۔ بنباسا کے بعد، یہ اتراکھنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت کے قابل ایک اور انتہائی اہم رابطہ (موٹر ایبل لنک) قائم کرے گا۔
اس پل کے فعال ہونے سے نیپال کے دور دراز مغربی علاقوں کے باشندوں کو بھارتی منڈیوں تک آسان رسائی حاصل ہونے کی امید ہے، جب کہ دھارچولا اور آس پاس کے بھارتی تاجروں کو بھی نئی منڈیوں تک رسائی ملے گی۔ اس سے مقامی روزگار، سیاحت اور نقل و حمل کی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ سرحد کے آر پار رہنے والے خاندانوں کے درمیان صدیوں پرانے سماجی و خاندانی رشتے بھی مزید مضبوط ہوں گے۔
ایودھیا-جنک پور ہفتہ وار ٹرین سروس 'سریو-کملا ایکسپریس'
تقریباً 604 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، ایودھیا-جنک پور ہفتہ وار ٹرین سروس نیپال کے جنک پور دھام کو بھارت کے ایودھیا کینٹ سے جوڑے گی، جو بہار اور اتر پردیش کے کئی اہم قصبوں اور شہروں سے ہو کر گزرے گی۔ اپنے ٹرمینل اسٹیشنوں کے علاوہ اس ٹرین کے تجارتی اسٹاپس جے نگر، مدھوبنی، شیشو، سیتامڑھی، رکسول، نرکٹیا گنج، گورکھپور، بستی، منکاپور اور ایودھیا دھام میں ہوں گے۔
#WATCH | Ayodhya, UP | District Magistrate and Collector of Ayodhya, Shashank Tripathi says, "A train is proposed to run from Ayodhya to Janakpur—that is, from Ayodhya to Nepal. It is set to be flagged off—a new, historic initiative. The flagging-off ceremony will be conducted jointly by the Prime Minister of India and the Prime Minister of Nepal from Delhi. Locally, the Chief Minister of Uttar Pradesh will participate in the event, along with several other dignitaries. In this regard, an inspection is being carried out today, and preparations for the program are underway"— ANI (@ANI) November 22, 2026
سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ ٹرین ہفتے میں ایک بار چلے گی، جو ہر ہفتہ کو جنک پور دھام سے اور ہر پیر کو ایودھیا کینٹ سے روانہ ہوگی۔ اس نئے ریل لنک سے جنک پور اور ایودھیا کے درمیان مذہبی سفر کو آسان بنانے، رامائن سے وابستہ سیاحتی سرکٹس کو فروغ دینے اور تعلیم، کاروبار اور خاندانی مقاصد کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی توقع ہے۔ مزید برآں، اس روٹ پر واقع مقامی معیشتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ٹور آپریٹرز، ہوٹل و مہمان نوازی کے اداروں، مقامی تاجروں اور روایتی کاریگروں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
دو طرفہ مذاکرات اور بھارت کی 'پڑوسی پہلے' پالیسی
واضح رہے کہ نیپالی وزیر اعظم بالیندر شاہ بھارت کے دو روزہ سرکاری دورے پر اتوار کو نئی دہلی پہنچے ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق، وزیر اعظم نریندر مودی آج نیپالی وزیر اعظم کے ساتھ جامع دو طرفہ مذاکرات کریں گے، جن میں توانائی، پن بجلی (ہائیڈرو پاور)، تجارت، بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) اور سرحد پار رابطوں سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
وزارتِ خارجہ (MEA) نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ بھارت اور نیپال کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں، جن کی جڑیں تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی روابط اور عوامی سطح کے مضبوط تعلقات میں پیوست ہیں۔ بیان میں کہا گیا، "تجارت، ترقیاتی شراکت داری، توانائی اور آبی وسائل، اور بنیادی ڈھانچے و ڈیجیٹل رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جب کہ اسٹارٹ اپس، ٹیکنالوجی و جدت طرازی، اور کھیلوں جیسے نئے شعبوں میں بھی روابط بڑھ رہے ہیں۔"
وزارتِ خارجہ نے مزید کہا کہ بالیندر شاہ کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ اعلیٰ سطحی تبادلوں کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ اس غیر معمولی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے جو بھارت اپنی 'پڑوسی پہلے' (Neighbourhood First) پالیسی کے تحت نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیتا ہے۔