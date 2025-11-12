ETV Bharat / bharat

وزیراعظم مودی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس: دہلی دھماکہ ’گھناؤنا دہشت گرد حملہ‘ قرار

'گھناؤنا دہشت گردی کا واقعہ': مرکزی کابینہ نے دہلی لال قلعہ دھماکہ کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی اور فوری کارروائی کا وعدہ کیا۔

وزیراعظم مودی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس: دہلی دھماکہ ’گھناؤنا دہشت گرد حملہ‘ قرار
وزیراعظم مودی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس: دہلی دھماکہ ’گھناؤنا دہشت گرد حملہ‘ قرار (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 12, 2025 at 10:43 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے لال قلعہ میں ہونے والے دھماکہ کے بعد، وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کی شام کابینہ کمیٹی برائے سیکورٹی (سی سی ایس) کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول، اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر میٹنگ میں موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے دہلی دھماکوں کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔

کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے، مرکزی وزیر برائے ریلوے، اطلاعات و نشریات، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اشونی وشنو نے کہا کہ کابینہ کے ارکان نے اس ’’گھناؤنے دہشت گردی کے واقعہ‘‘ کے متاثرین کے اعزاز میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی۔

مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کی قرارداد کو پڑھتے ہوئے کہاکہ "ملک دشمن قوتوں نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب کار دھماکہ کیا۔ یہ ایک گھناؤنا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ میٹنگ میں لال قلعہ دھماکے کی تحقیقات، سیکورٹی ایجنسیوں کی رپورٹوں اور حکومت کی مستقبل کی سیکورٹی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا"۔

انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اس حملے کے ردعمل میں ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں اس "گھناؤنی اور بزدلانہ کارروائی" کی مذمت کی گئی جس سے معصوم جانوں کا ضیاع ہوا۔ "دہشت گردی کی تمام شکلوں کے خلاف بھارت کے زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے تئیں عزم کا اعادہ کیا گیا۔"

ان کے مطابق، کابینہ نے دنیا بھر کی کئی حکومتوں کی جانب سے یکجہتی اور حمایت کے بیانات کو بھی سراہا ہے۔ مزید برآں، کابینہ نے ہدایت کی کہ واقعے کی تحقیقات کو "انتہائی عجلت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تاکہ قصورواروں، ان کے ساتھیوں اور ان کے سرپرستوں کی شناخت کی جائے اور انہیں بلا تاخیر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔"

ویشنو نے کہا کہ حکومت کی اعلیٰ سطحوں پر صورتحال پر گہری نظر رکھی جارہی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "کابینہ تمام بھارتیوں کی زندگیوں اور فلاح و بہبود کے تحفظ اور ہر شہری کی حفاظت کے لیے حکومت کے ثابت قدم و عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پی ایم مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ نے ایکسپورٹ پروموشن مشن (ای پی ایم) کو بھی منظوری دی، جو کہ مرکزی بجٹ 2025-26 میں اعلان کردہ ایک اہم اقدام ہے، جس کا اعلان بھارت کی برآمدی مسابقت کو مضبوط کرنے کے لیے، خاص طور پر ایم ایس ایم ایز، پہلی بار برآمد کنندگان، اور محنت کش شعبوں کے لیے کیا گیا ہے۔

