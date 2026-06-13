وزیر اعظم مودی فرانس اور سلواکیہ دورے پر روانہ، میکرون کے ساتھ بات چیت اور جی سیون سمٹ میں شرکت مقصد
وزیراعظم مودی آج فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہوگئے۔ اس دورے کا مقصد یورپی ممالک کےساتھ ہندوستان کےتعلقات کو گہرا کرنا ہے
Published : June 13, 2026 at 12:12 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی ہفتہ کو فرانس اور سلواکیہ کے دو ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دورے میں توقع ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ بات چیت میں خاص طور پر دفاعی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اہم سمندری خطوں میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک مقابلے کے درمیان ہندوستان اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔
فرانسیسی صدر میکرون کی دعوت پر، وزیر اعظم مودی 13-14 جون کو نیس، فرانس کا سرکاری دورہ کریں گے، اس کے بعد 16 سے 19 جون تک ایوین اور پیرس کا دورہ کریں گے۔ پی ایم مودی 14 جون کو نیس میں صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنما اپنے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق قائدین مشترکہ طور پر 'انڈیا انوویٹس' ایونٹ کا افتتاح بھی کریں گے، جس میں ہندوستان، فرانس اور کئی دوسرے ممالک سے بڑے اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپیٹل فنڈز اکٹھے ہوں گے۔
وزارت خارجہ نے کہا وزیراعظم مودی سلوواک ہم منصب رابرٹ فیکو کی دعوت پر 14 سے 16 جون تک سلوواکیہ کا دورہ کریں گے۔ 1993 میں ملک کی آزادی کے بعد کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا سلوواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔"
دورے کے دوران پی ایم مودی اور فیکو بات چیت کریں گے اور تعاون کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے۔ وزیراعظم سلواک کے صدر پیٹر پیلیگرینی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزرات خارجہ نے نوٹ کیا، "یہ دورہ سلواکیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، اور آٹوموبائل اور ریلوے مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے ہندوستان کے عزم کی تصدیق کرے گا۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم مودی 16-17 جون کو ایوین میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس واپس آئیں گے۔
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وزارت خارجہ نے کہا، "سربراہی اجلاس کے دوران وہ G7 رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مدعو شراکت دار ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے کے لیے، وزیر اعظم مودی 18 جون کو پیرس جائیں گے، جہاں وہ مزید دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور یورپ کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ ایونٹ ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔