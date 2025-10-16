پی ایم مودی امریکی صدر ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں: راہل گاندھی
راہل کا یہ بیان ٹرمپ کےدعویٰ کے بعد سامنے آیا کہ مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہندوستان روس سےتیل خریدنا بند کردے گا۔
Published : October 16, 2025 at 11:19 AM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو دعوی کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے "خوفزدہ" ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ، پی ایم مودی نے امریکی رہنما کو "فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے" کی اجازت دی ہے کہ ہندوستان روسی تیل نہیں خریدے گا اور وہ بار بار منع کرنے کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجتا رہتے ہیں۔
راہل گاندھی کا یہ دعویٰ ٹرمپ کے اس دعویٰ کے بعد سامنے آیا ہے کہ ان کے "دوست" پی ایم مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہندوستان روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا، اس اقدام کو انہوں نے یوکرین روس جنگ میں ماسکو پر دباؤ بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔
PM Modi is frightened of Trump.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025
1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.
2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.
3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.
4. Skipped Sharm el-Sheikh.
5. Doesn’t contradict him…
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر کہا، "پی ایم مودی ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ہندوستان روسی تیل نہیں خریدے گا۔ بار بار منع کرنے کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا، شرم الشیخ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپریشن سندور میں ان کی مخالفت نہیں کرتے،"۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے بھی اس معاملے پر حکومت پر تنقید کی۔
#WATCH | Delhi | On US President Trump's claims that India agreed to stop Russian oil purchase, Congress MP Jairam Ramesh says, " the decisions made by the government of india are announced by president trump in washington dc...yahan se tareef, wahan se tariffs"— ANI (@ANI) October 16, 2025
"president trump… pic.twitter.com/jE8CvgbdFD
رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "10 مئی 2025 کو ہندوستانی وقت کے مطابق شام 5:37 بجے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان نے آپریشن سندور کو روک دیا ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے 5 مختلف ممالک میں 51 بار دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آپریشن سندور کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی۔"
"اب، صدر ٹرمپ نے کل اعلان کیا ہے کہ مسٹر مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہندوستان روس سے تیل درآمد نہیں کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسٹر مودی نے امریکہ کو اہم فیصلے آؤٹ سورس کیے ہیں۔ 56 انچ کا سینہ سکڑ گیا ہے،"۔
بدھ کو اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ہندوستان روسی خام تیل خرید رہا ہے، یہ دلیل دی کہ اس طرح کی خریداریوں سے صدر ولادیمیر پوتن کی جنگ کو مالی مدد ملی۔
ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ’’وہ (مودی) میرے دوست ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کے روس سے تیل خریدنے سے خوش نہیں تھے کیونکہ اس سے روس کو اس مضحکہ خیز جنگ کو جاری رکھنے دیا گیا جہاں اس نے ڈیڑھ ملین افراد کو کھو دیا ہے،‘‘
انہوں نے کہا، "میں خوش نہیں تھا کہ ہندوستان تیل خرید رہا ہے، اور (مودی) نے آج مجھے یقین دلایا کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔ یہ ایک بڑا قدم ہے۔ اب ہمیں چین سے بھی ایسا ہی کرنے کا مطالبہ کرنا ہوگا،"
سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر (CREA) کے مطابق، ہندوستان چین کے بعد روسی جیواشم ایندھن کا دوسرا سب سے بڑا خریدار ہے۔
روایتی طور پر مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار کرتے ہوئے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کنندہ رہے بھارت نے فروری 2022 میں یوکرین کے حملے کے بعد روس سے اپنی درآمدات میں نمایاں اضافہ کیا۔
مغربی پابندیوں اور یورپی مانگ میں کمی کے باعث روسی تیل بھاری رعایت پر دستیاب ہوا۔ نتیجتاً، ہندوستان کی روسی خام درآمدات قلیل مدت میں اس کی کل خام تیل کی درآمدات کا ایک فیصد سے کم ہوکر تقریباً 40 فیصد تک پہنچ گئیں۔
نئی دہلی اس بات کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اس کی تیل کی درآمدات نیشنل انرجی سکیورٹی اور قابل برداشت خدشات سے ہوتی ہیں اور روس یوکرین تنازعہ پر اس کا موقف آزاد اور متوازن ہے۔
In response to comments on India's energy sourcing, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " india is a significant importer of oil and gas. it has been our consistent priority to safeguard the interests of the indian consumer in a volatile energy scenario. our import policies are… pic.twitter.com/RfieCHqSyE— ANI (@ANI) October 16, 2025
وزارت خارجہ کا بیان:
ہندوستان کے توانائی کے حصول کے بارے میں تبصروں کے جواب میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ، "ہندوستان تیل اور گیس کا ایک اہم درآمد کنندہ ہے۔ پٹرولیم مصنوعات کے اتار چڑھاؤ کے حالات میں ہندوستانی صارفین کے مفادات کی حفاظت کرنا ہماری مستقل ترجیح رہی ہے۔ ہماری درآمدی پالیسیاں پوری طرح سے اس مقصد پر مبنی ہیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو یقینی بنانا۔ اس میں ہمارے پٹرولیم مصنوعات کے ذرائع کو وسیع کرنا شامل ہے۔۔جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہم نے کئی سالوں سے اپنی پٹرولیم مصنوعات کی خریداری کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے۔ پچھلی دہائی میں اس میں مسلسل ترقی ہوئی ہے۔ موجودہ انتظامیہ نے ہندوستان کے ساتھ پٹرولیم مصنوعات کے تعاون کو گہرا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بات چیت جاری ہے۔"
