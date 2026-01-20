وزیر اعظم مودی منریگا کو کمزور کرکے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، راہل گاندھی
گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔
Published : January 20, 2026 at 8:44 PM IST
رائے بریلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اقتدار کو مرکزیت دینے اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی اسکیموں کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ راہول گاندھی نے کہا کہ حکومت مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ ( منریگا) کو کمزور کرکے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔
منگل کو اپنے حلقہ انتخاب رائے بریلی میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ حکومت نے منریگا کا نام بدل کر "توہین" کی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پسماندہ لوگوں کو فراہم کردہ تحفظات واپس لے لیے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام جمہوریت کی بنیادوں پر حملہ ہے۔
گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "کانگریس پارٹی منریگا کو بچانے کے لیے ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے۔ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔" گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی ملک کی دولت کو صنعت کار گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کے ہاتھ میں مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔
کانگریس کے سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ ایک طرف ہم عوام کی حفاظت کر رہے ہیں تو دوسری طرف وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی تمام دولت چند لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ 18 دسمبر 2025 کو پارلیمنٹ نے وکاس بھارت-روزگار آجیوکا مشن جی رام جی بل منظور کیا، جو متحدہ ترقی پسند اتحاد یو پی اے کے دور حکومت میں نافذ کردہ منریگا ایکٹ کی جگہ لے گا۔
اپوزیشن نے مرکزی حکومت پر نئے قانون کے ذریعے ریاستوں پر مالی بوجھ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ منریگا چوپال میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا، ’’ہم نے (یو پی اے حکومت) منریگا اسکیم متعارف کرائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں کوئی بھی منریگا کی شرح سے کم شرح پر کام نہ کرے۔‘‘انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم دہلی، لکھنؤ یا عہدیداروں کے دفاتر سے نہیں بلکہ پنچایت سے چلائی جانی چاہئے۔
گاندھی نے کہا کہ پنچایت سربراہ کی کچھ ذمہ داری ہونی چاہئے اور منریگا سے متعلق مالی فیصلے سربراہ کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں۔ اگر کوئی مزدور منریگا کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ قانونی طور پر اسے حاصل کرنے کے پابند تھے۔ یہ کانگریس پارٹی اور یو پی اے حکومت کا منصوبہ تھا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے چند سال پہلے لوک سبھا میں منریگا کے بارے میں کہا تھا کہ اس اسکیم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔
گاندھی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے منریگا کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ منریگا اب صرف دہلی (مرکزی) حکومت کی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ ریاستی حکومتیں بھی 40 فیصد فنڈز دینے کی ذمہ دار ہوں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی اقتدار میں ہے ان میں سے کوئی بھی 40 فیصد حصہ نہیں دے گی۔ کانگریس ایم پی نے الزام لگایا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) اور نریندر مودی آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اس ہندوستان کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو آزادی سے پہلے موجود تھا، جہاں آپ کی زمین آپ کے ہاتھوں سے چھین کر امبانی اور اڈانی کے حوالے کر دی گئی ہے۔