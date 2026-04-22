کھرگے نے مودی کو کہا 'دہشت گرد' بی جے پی آگ بگولا، الیکشن کمیشن سے سخت کارروائی کا مطالبہ
کانگریس صدر کھرگے نے ایک بیان میں مبینہ طور پر مودی کو 'دہشت گرد' کہتے ہوئے کہا کہ وہ برابری میں یقین نہیں رکھتے۔"
Published : April 22, 2026 at 2:45 PM IST
نئی دہلی: کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو 'دہشت گرد' کہنے کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ بی جے پی اس معاملے پر کانگریس پر حملہ آور ہے۔ اس تناظر میں، بی جے پی کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے بدھ کو الیکشن کمیشن کا دورہ کر کے ای سی سی آئی کے سامنے اپنی شکایت درج کرائی اور کھرگے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
بی جے پی کے وفد میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور دیگر شامل تھے۔ کرن رجیجو نے کھرگے کے مبینہ ریمارکس کی سخت لہجے میں مذمت کی اور اسے قومی مسئلہ قرار دیا۔
#WATCH | Delhi | Union Minister Kiren Rijiju says, " congress called our prime minister a terrorist and the election commission will take action against them, but we will finish all the terrorists under the leadership of the prime minister himself..." https://t.co/brCI4L1WFt pic.twitter.com/Gk42uB0FPN— ANI (@ANI) April 22, 2026
الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد رجیجو نے کہا کہ وفد نے الیکشن کمیشن سے سخت کارروائی کی مانگ کی اور کانگریس صدر سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، "ہم نے دکھ اور غصے کے ساتھ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی کیونکہ ہم عام طور پر انتخابی عمل سے متعلق معاملات کے لیے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا وفد کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کیے گئے 'تضحیک آمیز ریمارکس' پر شکایت کرنے گیا۔"
انہوں نے اسے قومی مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ 'یہ بی جے پی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کو 'دہشت گرد' کہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک شخص اور جمہوریت کے خلاف کس حد تک گر گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’’مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف ایسے تضحیک آمیز ریمارکس کرے گی۔‘‘ رجیجو نے کہا کہ ’’وزیراعظم صرف ایک پارٹی کا وزیراعظم نہیں ہوتا، بلکہ ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے، وہ (مودی) دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں۔
پارلیمانی وزیر نے الزام عائد کیا کہ ''کانگریس پارٹی نے اکثر وزیر اعظم کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی ہے، انہیں ناپاک، زہریلا سانپ، کمانڈر ان تھیف، اور کیا کیانہیں کہا۔ لیکن آج انہوں نے تمام حدیں پار کر دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنما اور جمہوریت کا رول ماڈل سمجھا جاتا ہے۔''
ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی ایسی زبان استعمال کرتی ہے تو یہ بی جے پی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کے لیے ناقابل قبول اور گھٹیا طریقہ ہے۔
اس لیے ہم نے کمیشن سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کھرگے کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تاکہ آگے کسی کو ملک کے وزیر اعظم کی توہین کرنے کی جرات نہ ہو اور کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی موجودگی میں اس طرح کے تبصرے نہ کر سکے'۔
رجیجو نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'الیکشن کمیشن نے معاملے کا نوٹس لیا ہے، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی'۔
#WATCH | Delhi | Union Minister Nirmala Sitharaman says, " today we appeared before the polling commission to bring to their notice that the president of congress and the leader of opposition in rajya sabha have spoken in such condemnable words... addressing the media in an… https://t.co/brCI4L1WFt pic.twitter.com/NMecbhKDNZ— ANI (@ANI) April 22, 2026
پارلیمانی امور کے وزیر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا اور عوام کانگریس کو سزا دیں گے۔
رجیجو نے کہا کہ "الیکشن کمیشن کو جو جانچ کرنی ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کو انہیں پی ایم مودی کی قیادت میں ختم کیا جائے گا جنہیں 'دہشت گرد' کہا گیا ہے۔ عوام کانگریس کو اسی طرح سزا دیں گے، جس طرح پی ایم مودی دہشت گردوں کو سزا دیں گے۔"
یہ تنازع تمل ناڈو میں انتخابی مہم کے آخری دن کھرگے کی تقریر سے شروع ہوا، جس میں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنے پر اے آئی اے ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پی ایم مودی کے خلاف سخت تبصرہ کیا۔
کھرگے کا متنازع بیان
کھرگے نے مبینہ طور پر مودی کو 'دہشت گرد' کہتے ہوئے کہا کہ وہ برابری میں یقین نہیں رکھتے، ان کی پارٹی (بی جے پی) مساوات اور انصاف میں یقین نہیں رکھتی۔"
Chennai, Tamil Nadu: Congress President Mallikarjun Kharge says, " how can they (aiadmk) join with modi? he is a terrorist. and he who won't believe in equality. his party won't believe in equality and justice. and these people are joining with them, it means that they are… pic.twitter.com/qymq7H54Z7— IANS (@ians_india) April 21, 2026
کھرگے نے مبینہ طور پر کہا کہ ''یہ اے آئی ڈی ایم کے، کے لوگ جو خود انا درئی کی فوٹو لگاتے ہیں، اور پارٹی کا نام بھی انا درئی کے نام پر ہے، وہ مودی کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں جو کہ ایک 'دہشت گرد' ہے اور جو مساوات میں یقین نہیں رکھتا، ان کی پارٹی (بی جے پی) مساوات اور انصاف میں یقین نہیں رکھتی۔ پھر بھی یہ لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں! اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، انا راجو کو کمزور کر رہے ہیں، پیریار، کروناندھی، اور بابا صاحب امبیڈکر کی فلاسمی کو کمزور کر رہے ہیں۔''
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ''میں تمل ناڈو کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ارکان پارلیمنٹ دیے، جس کی وجہ سے ہم لڑنے اور بل کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پیریار، ڈاکٹر امبیڈکر، انا دورئی، عظیم کامراج اور کروناندھی کی سائنسی سوچ اور نظریات کی سرزمین ہے۔ یہ عظیم شخصیات خواتین کے تحفظ، انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے لیے کھڑی ہوئیں۔"
کانگریس صدر نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، "کانگریس-ڈی ایم کے اتحاد فلاح و بہبود، جامع ترقی، اچھی تعلیم اور صحت کی بہتر دیکھ بھال فراہم کرتا رہے گا۔"
حالانکہ بعد میں جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا تو انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ''چونکہ مودی ہمیشہ مخالفین کو ڈراتے رہتے ہیں۔ چونکہ ای ڈی، سی بی آئی جیسی جانچ ایجنسیاں مودی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میں نے وہ بیان اسی تناظر میں دیا۔
