پی ایم مودی کی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو بھارت دورے کی دعوت، کہا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کیلئے پُرعزم
پی ایم مودی نے کہا کہ الیکشن میں طارق رحمان کی جیت ان کی قیادت پر بنگلہ دیش کے لوگوں کے اعتماد کا ثبوت ہے۔
Published : February 18, 2026 at 9:52 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمن کو اہل خانہ کے ساتھ بھارت دورے کی دعوت دی اور کثیر جہتی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور نئی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا۔
اپنے دعوتی مراسلے میں پی ایم مودی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ دو قریبی پڑوسیوں کے طور پر بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ تاریخ، ثقافتی روابط اور امن و خوشحالی کے لیے اپنے لوگوں کی اجتماعی امیدوں پر مبنی تاریخی دوستی ہے۔
پی ایم مودی نے خط میں لکھا کہ"ہماری متعلقہ ترقیاتی ترجیحات کے درمیان مضبوط ہم آہنگی مستقبل میں دو طرفہ تعاون کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام کرے گی۔" وک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ڈھاکہ میں نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کے بعد یہ خط طارق رحمان سے ملاقات کے وقت حوالے کیا۔
مودی نے لکھا کہ "بنگلہ دیش میں حال ہی میں مکمل ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جیت اور بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر آپ کی تقرری پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن میں رحمان کی جیت ان کی قیادت پر بنگلہ دیش کے لوگوں کے اعتماد کا ثبوت ہے اور ملک کو امن، استحکام اور خوشحالی کے راستے پر آگے لے جانے کے ان کے وژن کے لیے ان کے مینڈیٹ کا ثبوت ہے۔
"میں اپنے کثیر جہتی دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، علاقائی تعاون کو بڑھانے، اور رابطے، تجارت، ٹیکنالوجی، تعلیم، صلاحیتوں کے فروغ، توانائی، طبی خدمات کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور عوام سے عوام کے تبادلے کے وسیع شعبوں میں اپنے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تیزی سے ترقی کرنے والی دو معیشتوں اور پُرعزم معاشروں کے طور پر بھارت اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کی پائیدار ترقی، ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے کام کرنے اور باہمی خوشحالی کے لیے صحیح معنوں میں تحریک بن سکتے ہیں۔
"میں اس موقعے پر آپ کو، ڈاکٹر زبیدہ رحمان اور آپ کی بیٹی زائمہ کے ساتھ مناسب وقت پر بھارت دورے پر مدعو کرتا ہوں۔ بھارت میں آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔
انہوں نے کہا کہ "براہ کرم، آپ کی اچھی صحت اور کامیابی، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے میری نیک تمنائیں قبول کریں۔"
ڈھاکہ میں حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے بعد اوم برلا نے کہا کہ بھارت ایک جمہوری اور ترقی پسند بنگلہ دیش کی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔
برلا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "آج ڈھاکہ میں وزیر اعظم طارق رحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرکے خوشی ہوئی۔ بھارت ایک جمہوری، ترقی پسند اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بنگلہ دیش کی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔"
رحمان کی قیادت میں، بی این پی اتحاد نے 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں 49.97 فیصد ووٹ حاصل کر کے 209 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان 13 فروری کو کیا گیا۔
جماعت اسلامی 1971 نے 31.76 فیصد ووٹوں کے ساتھ 68 نشستوں جیت کر اب تک کی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپوزیشن کے طور پر خود کو مستحکم کرنے میں کامیاب رہی۔
واضح رہے کہ بنگلہ دیش نے پی ایم مودی کو حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا تھا، لیکن وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کرسکے کیونکہ منگل کو ممبئی میں فرانسیس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کا پروگرام تھا۔
