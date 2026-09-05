'بچوں کا بچپن بچائیں'، ٹیچرز ڈے پر پی ایم مودی کا اساتذہ کو پیغام
وزیر اعظم مودی نے یومِ اساتذہ کے موقعے پر قومی اساتذہ ایوارڈ یافتگان سے بات چیت کی۔
Published : September 5, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اساتذہ سے اپیل کی کہ وہ طلبہ کو منشیات کی برائی کے خلاف بیدار کریں اور ان کا 'اسکرین ٹائم' کم کرنے میں مدد کریں۔ پی ایم مودی نے یومِ اساتذہ کے موقعے پر جمعہ کو نیشنل ٹیچرز ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ سے بات چیت کے دوران کہا کہ معاشرے کے تمام لوگوں کو طلبہ کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اساتذہ سے گفتگو کے دوران تدریس کے نئے طریقوں، کلاس روم میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور طلبہ میں خود اعتمادی بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پی ایم مودی نے ایوارڈ یافتہ اساتذہ سے اپنی سرکاری رہائش گاہ سات لوک کلیان مارگ پر ملاقات کی، جہاں انہوں نے ان سے بدلتے وقت کے مطابق تدریسی طریقوں کو اپنانے اور نئی نسل کی ضروریات اور امیدوں کو پورا کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے بارے میں بات کی۔
#TeachersDay is about appreciating the strong contribution of teachers to our society. It is also a day to pay homage to Dr. S. Radhakrishnan.— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2026
Here is what happened when the National Teachers' Awards winners were invited to 7, LKM yesterday…. pic.twitter.com/LtXTvHiQoQ
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ کو طلبہ کی تعلیمی کارکردگی سے آگے بڑھ کر ان کے رویے اور روزمرہ کی زندگی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشترکہ خاندانوں کی تعداد میں کمی آنے کی وجہ سے بچوں کی زندگی میں اساتذہ کا کردار اب اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔
مودی نے منشیات کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بڑے شہروں اور یونیورسٹیوں میں یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی زد میں آ گیا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ کون کس کو کیا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ایسے حالات میں اساتذہ کو بیداری پھیلانے کی پہل کرنی چاہیے اور اگر کسی بچے کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر آئے تو اس پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے۔"
مودی نے کہا کہ "آپ کو کسی طالب علم کے بچپن کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ طلبہ کی زندگی میں بچپن کو زندہ رکھنے میں اساتذہ سب سے بڑا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔" اس گفتگو کی ویڈیو ہفتے کے روز جاری کی گئی۔
بات چیت کے دوران، وزیر اعظم نے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ وہ طلبہ کو عوامی سطح پر بولنے (پبلک سپیکنگ) کے لیے تیار کرنے اور اپنی بات کہنے میں جھجک دور کرنے میں ان کی مدد کے لیے کون سے طریقے اپناتی ہیں۔ ٹیچر نے جواب دیا کہ پبلک میں بولتے وقت خود اعتمادی ضروری ہے، ساتھ ہی یہ بھی مانا کہ وزیر اعظم کے اثر و رسوخ کے سامنے وہ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہیں۔
بات چیت کے دوران ٹیچر نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا کہ "آپ کا اورا دیکھ کر میرا اورا کم ہو رہا ہے، سر۔" اس پر پی ایم مودی نے مذاق میں پوچھا کہ "پبلک سپیکنگ کے لیے اورا نہیں ہونا چاہیے؟" اس پر ٹیچر نے جواب دیا، "سر، آپ کا اورا پہلے ہی سے اچھا ہے۔" ایک اور ٹیچر نے لوگوں میں بریسٹ کینسر کے بارے میں بیداری پھیلانے کی اپنی کوششوں کے بارے میں بتایا۔
اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے وارانسی سے رکن پارلیمنٹ رہتے ہوئے کی گئی کوششوں کو یاد کیا، اور کہا کہ ان کوششوں کا مرکز بریسٹ کینسر کے بارے میں بیداری بڑھانا اور لوگوں کو باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کرانے کی ترغیب دینا تھا۔
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وزیر اعظم نے کہا کہ بیداری کی کوششیں معاشرے میں بامعنی تبدیلی لا سکتی ہیں جب لوگ احتیاطی صحت کی دیکھ بھال کی اہمیت سے واقف ہو جاتے ہیں اور باقاعدگی سے اپنی جانچ کرانے کی پہل کرتے ہیں۔ ملاقات کے دوران، قومی اساتذہ ایوارڈ یافتگان نے اپنے تدریسی کریئر کے تجربات شیئر کیے اور طلبہ کے لیے کلاس روم میں سیکھنے کے عمل کو زیادہ پرکشش اور دلچسپ بنانے کے لیے اپنائے گئے مختلف طریقوں کے بارے میں بات کی۔ اساتذہ نے ان جدید تکنیکوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جن کا استعمال انہوں نے اسباق کو سمجھنے میں آسان بنانے اور طلبہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا تھا۔
انہوں نے اپنی باقاعدہ تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ کی گئی سرگرمیوں اور پہل کی مثالیں بھی شیئر کیں، جن میں ان کی برادریوں کے فائدے کے لیے کیے گئے مختلف قسم کے سماجی کام شامل ہیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے بات کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے تدریس کے پیشے کے تئیں ان کی لگن کی ستائش کی اور اتنے برسوں میں ان کے دکھائے گئے زبردست جوش اور عزم کی تعریف کی۔
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وزیر اعظم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ تعلیم میں ان کی مسلسل کوششوں اور تعاون کو نیشنل ٹیچرز ایوارڈز کے ذریعے شناخت ملی ہے، جو ان اساتذہ کو نوازتے ہیں جنہوں نے اپنے طلبہ کے سیکھنے کے تجربات اور زندگی میں بڑی تبدیلی لائی ہے۔ اس دوران، پانچ ستمبر کو یومِ اساتذہ کے موقعے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سنیچر کو نئی دہلی کے وبھوتی بھون (وگیان بھون) میں 48 اسکول اساتذہ کو قومی اساتذہ ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔
قومی اساتذہ ایوارڈ کا مقصد ملک کے کچھ بہترین اساتذہ کے نمایاں تعاون کا جشن منانا اور ان اساتذہ کو پہچان دینا ہے، جنہوں نے اپنی لگن، سخت محنت اور عزم سے نہ صرف اسکولی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے، بلکہ اپنے طلبہ کی زندگیوں کو بھی سنوارا ہے۔
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