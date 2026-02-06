Pariksha Pe Charcha 2026: وزیر اعظم مودی کی "پریکشا پہ چرچا" امتحانات کو لے کر طلباء میں جوش و خروش
طلباء کو امتحان کے خوف پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے، وزیر اعظم نریندر مودی نے خصوصی تجاویز پیش کیں۔
Published : February 6, 2026 at 10:53 AM IST
نئی دہلی: جیسے جیسے امتحانات کا موسم قریب آرہا ہے، طلباء کے دل امتحانات کو لے کر جوش سے دوڑ رہے ہیں۔ طلباء کو امتحان کے خوف پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے، وزیر اعظم نریندر مودی نے خصوصی تجاویز پیش کیں۔ اس سلسلے میں، آج، جمعہ، پی ایم مودی اپنے خصوصی پروگرام "پریکشا پہ چرچا" (PPC 2026) کے نویں ایڈیشن کے حصے کے طور پر ملک بھر کے طلباء، اساتذہ اور والدین سے بات کریں گے۔ اس کا مقصد تناؤ سے پاک امتحانات اور جامع تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
جانیے اس بار کیا ہے خاص
اس ہفتے کے شروع میں، وزیر اعظم مودی نے سبھی کو 6 فروری کو پریکشا پہ چرچا کا ایک خصوصی ایپی سوڈ دیکھنے کے لیے مدعو کیا، جس میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ دلچسپ گفتگو کا مشاہدہ کریں جو ہندوستان کے نوجوانوں کے اجتماعی جذبے، امیدوں اور اعتماد کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سال، وزیر اعظم نے گجرات میں دیو موگرا، تمل ناڈو میں کوئمبٹور، چھتیس گڑھ میں رائے پور، آسام میں گوہاٹی، اور نئی دہلی میں 7، لوک کلیان مارگ سمیت مختلف مقامات کے امتحانی جنگجوؤں کے ساتھ انٹرایکٹو سیشنز کا انعقاد کیا۔
As the Parikshas are approaching, #ParikshaPeCharcha is back too!— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2026
This time, the Charcha happened with #ExamWarriors in Devmogra, Coimbatore, Raipur, Guwahati and at 7, LKM in Delhi. As always, it is refreshing to interact with my young friends and discuss stress free exams… pic.twitter.com/HOEmDZIR7B
جانیے پریکشا پہ چرچا کہاں دیکھنا ہے
پریکشا پہ چرچا کا براہ راست ٹیلی کاسٹ ڈی ڈی نیوز سمیت دوردرشن چینلوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے وزیر اعظم کے دفتر، وزارت تعلیم کے یوٹیوب چینلز اور MyGov.in پورٹل پر بھی نشر کیا جا سکتا ہے۔ اسے حکومت کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ پریکشا پہ چرچا (PPC 2026) صبح 10 بجے سے نشر کیا جائے گا۔
سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا
پی ایم مودی نے سوشل میڈیا 'X' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جیسے جیسے امتحان قریب آرہے ہیں، پریکشا پہ چرچا واپس آگیا ہے۔ اس بار، #ExamWarriors کے ساتھ 7، لوک کلیان مارگ میں دیوموگرا، کوئمبٹور، رائے پور، گوہاٹی اور دہلی میں بات چیت ہوئی۔
ملک گیر تحریک بن گئی
ہمیشہ کی طرح، اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور تناؤ سے پاک امتحانات اور بہت سی دوسری چیزوں پر بات کرنا تازگی ہے۔ آج 6 فروری کو پریکشا پہ چرچہ 2026 (PPC 2026) ایپی سوڈ ضرور دیکھیں! پروگرام کے دوران، وزیر اعظم مودی ملک بھر کے طلباء، اساتذہ اور والدین سے بات کرتے ہیں، بورڈ اور داخلہ امتحانات کو پرسکون، پراعتماد اور تناؤ سے پاک انداز میں کیسے جانا ہے، اس بارے میں رہنمائی پیش کرتے ہیں، اور سیکھنے اور ذاتی ترقی سے متعلق اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ سال پریکشا پہ چرچہ 2026 کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے، جو وزیر اعظم کے وژن سے لے کر ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے ملک گیر تحریک میں تبدیل ہوا ہے جہاں ہر بچے کی انفرادیت کو بغیر کسی خوف اور دباؤ کے پہچانا، پرورش اور بڑھایا جائے۔
اپنی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتے ہوئے، پریکشا پہ چرچہ 2026 (PPC 2026) کے لیے 45 ملین سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کیا، جب کہ مزید 22.6 ملین نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جس سے ملک بھر میں مجموعی شرکت 67.6 ملین سے زیادہ ہو گئی۔