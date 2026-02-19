اے آئی سمٹ 2026 کا افتتاح، پی ایم مودی نے کہا، اے آئی کو کھلا آسمان ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں ہو
اے آئی سمٹ کے افتتاحی اجلاس فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی خطاب کیا اور شاندار استقبال کے لیے شکریہ ادا کیا۔
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا جمعرات کو باضابطہ افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس سمٹ میں 60 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ اے آئی سربراہی اجلاس 2026 میں اے آئی گورننس، خودمختاری اور بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اس سے پہلے پی ایم مودی نے چوٹی کانفرنس میں شریک تمام مہمانوں کا خیرمقدم کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس، برازیل کے صدر لولا، گوگل اور الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی، اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین، میٹا چیف اے آئی آفیسر الیگزینڈر وانگ، اور اینتھروپک کے سی ای او ڈاریو آمودی سمیت عالمی ٹیک لیڈروں نے بھی سمٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ، اے آئی سمٹ 2026 میں 500 سے زائد اے آئی لیڈرز، 100 سے زائد حکومتی نمائندے، 20 ممالک کے سربراہان مملکت، 60 وزراء، 150 سے زائد ماہرین تعلیم، محققین اور سینکڑوں ماہرین اس سمٹ کا حصہ بنے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میں آپ سب کو دنیا کی سب سے تاریخی اے آئی سمٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھارت دنیا کے سب سے بڑے ٹیک پول کا گھر ہے۔ یہ گلوبل ساؤتھ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اے آئی سمٹ بھارت میں منعقد ہو رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے نوجوان جس رفتار سے اے آئی کو اپنا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اے آئی سمٹ کے لیے نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش ہے۔ اے آئی مشینوں کو ذہین بنا رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ انسانی صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ صرف ایک فرق ہے: اس بار رفتار بہت زیادہ ہے، اور پیمانہ توقع سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے، ٹیکنالوجی کے اثرات نظر آنے میں کئی دہائیاں لگ جاتی تھیں۔ آج، مشین لرننگ سے لرننگ مشین تک کا سفر پہلے سے کہیں زیادہ تیز، گہرا اور وسیع ہے۔
اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے کہا کہ جب پہلی بار وائرلیس طریقے سے سگنل بھیجے گئے تھے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن پوری دنیا حقیقی وقت میں جڑ جائے گی۔ مصنوعی ذہانت انسانی تاریخ میں ایک مثالی تبدیلی ہے۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس کی توقع کر رہے ہیں وہ اس کے اثرات کا صرف آغاز ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑا وژن ہونا چاہیے اور اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج کی نسل کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اے آئی کیسے منتقل کریں۔ لہذا، آج کا اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مصنوعی ذہانت مستقبل میں کیا کر سکتی ہے، بلکہ آج ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ انسانیت پہلے بھی ایسے سوالات کا سامنا کر چکی ہے۔ نیوکلیئر پاور ایک اہم مثال ہے۔ ہم نے اس کی تباہی اور اس کی مثبت شراکت دیکھی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اے آئی کے لیے انسان صرف ڈیٹا پوائنٹس ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انسانوں کو محض خام مال تک محدود نہ کیا جائے، اے آئی کو جمہوری ہونا چاہیے۔ اسے لوگوں کی شمولیت اور انہیں بااختیار بنانے کا ذریعہ بنایا جانا چاہیے، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں۔ ہمیں اے آئی کو آزادی دینی چاہیے اور جی پی ایس کی طرح کمان سنبھالنی چاہیے۔ جی پی ایس ہمیں راستہ دکھاتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ہمارا ہے۔ آج ہم جس سمت اے آئی کو لے رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ "نمستے، اس شاندار شہر میں، اس شاندار ملک میں ہمارا استقبال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم جی، آپ کے ذریعہ منعقد کیے گئے اس اے آئی امپیکٹ سمٹ (انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026) کے لیے 2024 کے اپنے سرکاری دورے کے بد واپس آکر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میکرون نے کہا کہ 10 سال پہلے، ممبئی میں ایک اسٹریٹ وینڈر بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا تھا۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی رسائی نہیں، آج وہی وینڈر اپنے فون پر پیمنٹ لیتا ہے۔
