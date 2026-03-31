وزیر اعظم مودی نے ہالینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی، مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کی اپیل کی
یوروپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے کو یاد کیا گیا۔ ہندوستان اور نیدرلینڈز دفاع، اختراعات اور تجارت پر محیط ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔
Published : March 31, 2026 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال اور خطے میں جلد از جلد امن و استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر تبادلۂ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران، انہوں نے نئی دہلی اور ایمسٹرڈیم کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
اس ٹیلی فونک بات چیت کی اہم بات یہ ہے کہ پی ایم راب جیٹن نے جلد ہی پی ایم مودی کا ہالینڈ میں خیرمقدم کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دونوں ممالک ان موضوعات پر مزید پیش رفت کرسکیں۔
Pleased to speak with Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten today. We discussed ways to further strengthen India-Netherlands ties.— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2026
Highlighted the potential of our partnership in areas such as semiconductors, mega water projects, green hydrogen and talent mobility.
جلد از جلد امن اور استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم رہنماؤں نے سیمی کنڈکٹرز، میگا واٹر پروجیکٹس، گرین ہائیڈروجن، اور ہنر کی نقل و حرکت جیسے شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر زور دیا۔ پی ایم مودی نے مزید کہا، "انھوں نے مغربی ایشیا کی صورت حال پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور خطے میں جلد از جلد امن اور استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔"
اختراعات اور تجارت پر محیط اسٹریٹجک پارٹنرشپ
تعلقات کی مضبوطی پر روشنی ڈالتے ہوئے، ڈچ پی ایم راب جیٹن نے اس سال کے شروع میں دستخط کیے گئے ہندوستان-یوروپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے کو یاد کیا اور کہا کہ ہندوستان اور نیدرلینڈز دفاع، پانی کے انتظام، اختراعات اور تجارت پر محیط ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔