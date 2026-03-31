ETV Bharat / bharat

وزیر اعظم مودی نے ہالینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی، مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کی اپیل کی

یوروپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے کو یاد کیا گیا۔ ہندوستان اور نیدرلینڈز دفاع، اختراعات اور تجارت پر محیط ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔

PM Modi (File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 31, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال اور خطے میں جلد از جلد امن و استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر تبادلۂ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران، انہوں نے نئی دہلی اور ایمسٹرڈیم کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔

اس ٹیلی فونک بات چیت کی اہم بات یہ ہے کہ پی ایم راب جیٹن نے جلد ہی پی ایم مودی کا ہالینڈ میں خیرمقدم کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دونوں ممالک ان موضوعات پر مزید پیش رفت کرسکیں۔

جلد از جلد امن اور استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور

ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم رہنماؤں نے سیمی کنڈکٹرز، میگا واٹر پروجیکٹس، گرین ہائیڈروجن، اور ہنر کی نقل و حرکت جیسے شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر زور دیا۔ پی ایم مودی نے مزید کہا، "انھوں نے مغربی ایشیا کی صورت حال پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور خطے میں جلد از جلد امن اور استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔"

اختراعات اور تجارت پر محیط اسٹریٹجک پارٹنرشپ

تعلقات کی مضبوطی پر روشنی ڈالتے ہوئے، ڈچ پی ایم راب جیٹن نے اس سال کے شروع میں دستخط کیے گئے ہندوستان-یوروپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے کو یاد کیا اور کہا کہ ہندوستان اور نیدرلینڈز دفاع، پانی کے انتظام، اختراعات اور تجارت پر محیط ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.