پی ایم مودی نے 7.8 فیصد جی ڈی پی کو بتایا قابل تعریف، پھر سونا خریدنے اور غیر ملکی دوروں سے گریز کرنے کی اپیل کی
پی ایم مودی نے کہا کہ، جنگ اور عدم استحکام کے باوجود ہندوستان نے 7.8 فیصد ترقی حاصل کی ہے۔
Published : September 1, 2026 at 11:09 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو 7.8 فیصد مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) کی ترقی کے لئے لوگوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی جنگ، عدم استحکام اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باوجود حاصل ہوئی ہے۔
انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پیغام میں، وزیر اعظم نے کہا کہ اگر لوگ سودیشی (دیسی مصنوعات) اور خود انحصاری پر زور دیتے رہیں گے تو ملک کے نوجوان آزادی کے 100 سال مکمل ہونے تک 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ ہندوستان) کے وارث ہوں گے۔
انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی تعطیلات اور بیرون ممالک میں شادی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کریں، بجائے اس کے کہ 'وکل فار لوکل' منتر کی وکالت کریں۔
وزیراعظم نے کہا، " سودیشی اور 'وکل فار لوکل' کے منتر کو اپنائیں، سیاحت کے لیے بیرون ملک نہ جائیں، بیرون ملک شادیاں نہ کریں، 'ویڈ ان انڈیا' منتر کو اپنائیں اور، جب تک ضرورت نہ ہو، سونا نہ خریدیں۔"
پی ایم مودی نے کہا، "میں ملک کے لوگوں کو 7.8 فیصد جی ڈی پی کی ترقی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے اجتماعی عزم اور کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ہندوستان نے یہ سنگ میل دیگر مقامات پر موجود تنازعات، جنگ اور عدم استحکام کے باوجود حاصل کیا ہے۔"
7.8% growth.— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
Strong numbers.
Even stronger confidence. pic.twitter.com/ZVPpnAXrVU
وزیر اعظم نے مزید کہا، "ہم جتنا زیادہ سودیشی اور خود انحصاری پر زور دیں گے، اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ جب ہم آزادی کے 100 سال مکمل کر لیں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کو ایک 'ترقی یافتہ ہندوستان' سونپ دیں گے۔ آج اپنی محنت کے ذریعے، ہم اپنی نوجوان نسل کے خوابوں کو ضرور پورا کریں گے۔ آئیے ہم اپنی پالیسیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں۔"
وزیر اعظم نے نوٹ کیا کہ 2020 کوویڈ 19 وبائی بیماری کے بعد سے عالمی سطح پر استحکام کا فقدان ہے، اس کے باوجود ہندوستان نے اہم پیشرفت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت میں کچھ افراد منفی اور جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔
انہوں نے کہا، "ہمیں اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آئیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔"
پی ایم مودی نے کہا کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور ارادے صاف ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔
اپریل-جون سہ ماہی میں، ہندوستان کی معیشت نے 7.8 فیصد کی شرح سے ترقی کی ہے جو توقع سے زیادہ سے۔ یہ معیشت کی لچک کو ظاہر کرتا ہے، جو مغربی ایشیا میں تنازعات کی وجہ سے معاشی سست روی کے خدشات کے باوجود مضبوط ہے۔
مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں، جی ڈی پی کی شرح نمو پچھلی سہ ماہی میں ریکارڈ کی گئی متاثر کن 8.6 فیصد سے کم ہوگئی۔ تاہم، توانائی کی منڈیوں میں تنازعات اور رکاوٹوں کے آغاز کے باوجود، یہ توقع سے کہیں بہتر رہا۔
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