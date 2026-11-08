وزیر اعظم مودی نے ہم وطنوں کو دیوالی کی مبارکباد دی، اس بار بھی جوانوں کے ساتھ منائیں گے تہوار
آج ملک بھر میں دیوالی منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہم وطنوں کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی ہے۔
Published : November 8, 2026 at 10:32 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز ملک بھر کے لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد دی اور ان کے لیے خوشی اور خوشحالی کی دعا کی۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ "سب کو دیوالی کی مبارکباد! پورے ملک میں میرے خاندان کے ارکان کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد۔"
اس سے پہلے سنیچر کو، ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد دی، ان کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی کی تمنا کی، اور کہا کہ وہ جوانوں کے ساتھ تہوار منانے کی اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے لکھا، "آپ کی دیوالی شاندار ہو!"
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دیوالی کے موقعے پر پورا ملک روشنیوں سے جگمگا رہا ہے اور انہوں نے اس تہوار کو اندھیرے کے خلاف ملک کے عزم کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "نمستے! دیوالی کے مقدس تہوار پر پورا ملک روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ روشنیوں کا یہ تہوار اندھیرے کے خلاف ہمارے عزم کا تعارف ہے۔ آپ سب کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا یہ تہوار، آپ کا آنے والا وقت خوشیوں، امن اور خوشحالی سے بھرا ہو۔"
وزیر اعظم نے جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ وہ اس تہوار کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور ہر سال ملک کے بہادر فوجیوں کے درمیان اس موقع کو گزارنا ان کا معمول بن گیا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ "آپ کی طرح، میں بھی دیوالی بڑے جوش و خروش سے مناتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ دن ہمارے جوانوں کے درمیان گزارنا میرے لیے ایک روایت بن گئی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں اس سال بھی جاری رکھوں گا۔ ایک بار پھر، آپ سب کو میری طرف سے دیوالی کی مبارکباد!"
اس سے پہلے، وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی اور انہیں دیوالی کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اس ملاقات کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "نائب صدر سی پی رادھا کرشنن جی سے ملاقات کی اور دیوالی کی مبارکباد دی۔"
پانچ روزہ دیوالی کی تقریبات کا آغاز چھ نومبر کو دھنتیراس سے ہوا، جس کے بعد سات نومبر کو چھوٹی دیوالی منائی گئی۔ مرکزی تہوار اور لکشمی پوجا آج ہوگی، جس کے بعد نو نومبر کو گووردھن پوجا اور 10 نومبر کو بھائی دوج منایا جائے گا۔
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