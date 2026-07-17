پی ایم مودی نےہریانہ کے جیند سے ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری دکھا کر روانہ کیا
ٹرین جیند اور سونی پت کے درمیان 89 کلومیٹر کا فاصلہ دو گھنٹے میں طے کرے گی، راستے میں 12 اسٹیشنوں پر رکے گی۔
Published : July 17, 2026 at 4:41 PM IST
جیند(ہریانہ): وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز ہریانہ میں جیند اور سونی پت کے درمیان چلنے والی ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔اس کے ساتھ ہندوستان ان ممالک کے منتخب گروپ میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اسے ریلوے سیکٹر میں صاف ستھرا اور پائیدار نقل و حمل کے نظام کو اپنانے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔
ٹرین جیند اور سونی پت کے درمیان 89 کلومیٹر کا فاصلہ دو گھنٹے میں طے کرے گی، راستے میں 12 اسٹیشنوں پر رکے گی۔ جیند ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ افتتاحی تقریب میں ریلوے کے وزیر اشونی وشنو، ہریانہ کے گورنر عاصم کمار گھوش، اور وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سینی سمیت کئی معززین نے شرکت کی۔
اس ٹرین کو مکمل طور پر ہندوستان میں ڈیزائن، تیار اور اسمبل کیا گیا ہے۔ اسے دیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے، جو جدید ریلوے انجینئرنگ میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔
پرکشش آسمانی نیلے اور سفید ڈیزائن کی حامل یہ ٹرین ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی سے چلتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے، ٹرین چلانے کے لیے درکار توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ عمل ایک ضمنی پیداوار کے طور پر صرف پانی کے بخارات پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کاربن کا اخراج صفر ہوتا ہے۔
ڈیزل ٹرینوں کے مقابلے میں، ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں کوئی گیس نہیں خارج کرتی ہیں، فوسل فیول اور ان کی درآمدات پر انحصار کم کرتی ہیں، اور نمایاں طور پر کم شور کے ساتھ چلتی ہیں۔
روایتی الیکٹرک ٹرینوں کے برعکس، اس ٹرین کو پوری ریل لائن کے ساتھ اوور ہیڈ الیکٹریفیکیشن انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائیڈروجن فیول سیلز کے ذریعے ٹرین میں بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو اسے صاف ستھرا اور زیادہ موثر نقل و حمل کا اختیار بناتی ہے۔