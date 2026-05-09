ETV Bharat / bharat

کون ہے وہ شخص، پی ایم مودی نے جس کے پاؤں کو چھوا، گلے لگایا اور آشیرواد لیا؟

کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب حلف برداری سے قبل پی ایم مودی نے اسٹیج پر موجود ایک بزرگ کے پاؤں چھوئے۔

pm modi felicitates bjp veteran worker makhanlal sarkar during swearing in ceremony in kolkata Urdu News
وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر کارکن مکھن لال سرکار کو عزت سے نوازا (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکتہ: کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہفتہ کو بی جے پی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ایک دلچسپ منظر سامنے آیا۔ جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی اسٹیج پر پہنچے، انہوں نے پہلے وہاں موجود ایک بزرگ کو گلے لگایا، پھر ان کے پاؤں چھوئے اور کافی دیر تک گلے ملتے رہے۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔

اس سے سوال اٹھنے لگے کہ سویندو ادھیکاری کی تقریب حلف برداری کے اسٹیج پر پی ایم مودی نے آخرکار کس کو گلے لگایا۔ واضح رہے کہ جس شخص کو پی ایم مودی نے گلے لگایا، شال سے نوازا اور ان کا آشیرواد طلب کیا وہ بی جے پی کے سینئر کارکن مکھن لال سرکار تھے۔

شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ گرفتار

98 سال کی عمر میں بھی، مکھن لال سرکار آزادی کے بعد ہندوستان میں قوم پرست تحریک میں شامل ابتدائی نچلی سطح کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ 1952 میں انہیں شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ کشمیر میں ہندوستانی ترنگا لہرانے کی تحریک کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔

مکھن لال سرکار نے دس ہزار اراکین کو بھرتی کرنے میں مدد کی

1980 میں بی جے پی کے قیام کے بعد، وہ مغربی دیناج پور، جلپائی گوڑی اور دارجلنگ اضلاع کے تنظیمی کوآرڈینیٹر بن گئے۔ صرف ایک سال کے اندر، انہوں نے تقریباً 10,000 اراکین کو بھرتی کرنے میں مدد کی۔

سات سال سے ضلعی صدر

یہی نہیں، انہوں نے 1981 سے مسلسل سات سال تک ضلع صدر کے طور پر خدمات انجام دیں، یہ ایک ایسے وقت میں ایک اہم کامیابی ہے جب عام طور پر بی جے پی لیڈر دو سال سے زیادہ عرصہ تک ایک ہی تنظیمی عہدے پر نہیں رہ سکتے تھے۔

پی ایم مودی کی طرف سے اس اعزاز کو پارٹی کارکنوں اور تنظیمی ثقافت کے احترام کے ایک اہم پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے منتخب لیڈر سویندو ادھیکاری نے آج ریاست کے پہلے بی جے پی چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا۔

وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست دی

ادھیکاری نے نندی گرام اور بھوانی پور سے الیکشن لڑا اور بھوانی پور میں موجودہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو 15,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی، جس سے ریاست میں ایک اہم سیاسی تبدیلی آئی۔ 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہے، جب کہ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے 15 سال تک ریاست پر حکومت کرنے کے بعد 80 سیٹیں حاصل کیں۔

TAGGED:

BJP OATH CEREMONY IN WB
BJP SENIOR LEADER MAKHANLAL
SUBHENDU ADHIKARI OATH CEREMONY
MAKHANLAL SARKAR IN OATH CEREMONY
PM NARENDRA MODI IN OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.