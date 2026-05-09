کون ہے وہ شخص، پی ایم مودی نے جس کے پاؤں کو چھوا، گلے لگایا اور آشیرواد لیا؟

کون ہے وہ شخص، پی ایم مودی نے جس کے پاؤں کو چھوا، گلے لگایا اور آشیرواد لیا؟
کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب حلف برداری سے قبل پی ایم مودی نے اسٹیج پر موجود ایک بزرگ کے پاؤں چھوئے۔
Published : May 9, 2026 at 1:40 PM IST
کولکتہ: کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہفتہ کو بی جے پی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ایک دلچسپ منظر سامنے آیا۔ جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی اسٹیج پر پہنچے، انہوں نے پہلے وہاں موجود ایک بزرگ کو گلے لگایا، پھر ان کے پاؤں چھوئے اور کافی دیر تک گلے ملتے رہے۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
اس سے سوال اٹھنے لگے کہ سویندو ادھیکاری کی تقریب حلف برداری کے اسٹیج پر پی ایم مودی نے آخرکار کس کو گلے لگایا۔ واضح رہے کہ جس شخص کو پی ایم مودی نے گلے لگایا، شال سے نوازا اور ان کا آشیرواد طلب کیا وہ بی جے پی کے سینئر کارکن مکھن لال سرکار تھے۔
#WATCH | Kolkata | PM Modi felicitates and takes blessings of Makhanlal Sarkar, one of the most senior workers of the BJP in West Bengal.— ANI (@ANI) May 9, 2026
شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ گرفتار
98 سال کی عمر میں بھی، مکھن لال سرکار آزادی کے بعد ہندوستان میں قوم پرست تحریک میں شامل ابتدائی نچلی سطح کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ 1952 میں انہیں شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ کشمیر میں ہندوستانی ترنگا لہرانے کی تحریک کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔
مکھن لال سرکار نے دس ہزار اراکین کو بھرتی کرنے میں مدد کی
1980 میں بی جے پی کے قیام کے بعد، وہ مغربی دیناج پور، جلپائی گوڑی اور دارجلنگ اضلاع کے تنظیمی کوآرڈینیٹر بن گئے۔ صرف ایک سال کے اندر، انہوں نے تقریباً 10,000 اراکین کو بھرتی کرنے میں مدد کی۔
سات سال سے ضلعی صدر
یہی نہیں، انہوں نے 1981 سے مسلسل سات سال تک ضلع صدر کے طور پر خدمات انجام دیں، یہ ایک ایسے وقت میں ایک اہم کامیابی ہے جب عام طور پر بی جے پی لیڈر دو سال سے زیادہ عرصہ تک ایک ہی تنظیمی عہدے پر نہیں رہ سکتے تھے۔
پی ایم مودی کی طرف سے اس اعزاز کو پارٹی کارکنوں اور تنظیمی ثقافت کے احترام کے ایک اہم پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے منتخب لیڈر سویندو ادھیکاری نے آج ریاست کے پہلے بی جے پی چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا۔
وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست دی
ادھیکاری نے نندی گرام اور بھوانی پور سے الیکشن لڑا اور بھوانی پور میں موجودہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو 15,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی، جس سے ریاست میں ایک اہم سیاسی تبدیلی آئی۔ 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہے، جب کہ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے 15 سال تک ریاست پر حکومت کرنے کے بعد 80 سیٹیں حاصل کیں۔