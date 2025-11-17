پی ایم مودی نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ اجتماعی ترقی کے لیے ضروری
راموجی ایکسی لینس ایوارڈ کے اجراء کے موقع پرمودی نے کہا کہ یہ ایوارڈ ایک بصیرت والے شخص کے نام سے شروع کیے گئے ہیں۔
نئی دہلی: راموجی گروپ کے بانی راموجی راؤ گارو کی یاد میں، سات شخصیات جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، کمیونٹیز کو ترقی دینے، علم کو آگے بڑھانے اور قوم کو متاثر کرنے کے لیے اتوار کو حیدرآباد، تلنگانہ میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔
راموجی راؤ کے 89ویں یوم پیدائش کے موقع پر راموجی فلم سٹی میں ایک شاندار تقریب میں ایوارڈز پیش کیے گئے۔ بھارت کے نائب صدر سی پی رادھاکرشنن سمیت کئی معززین تقریب میں موجود تھے اور راموجی راؤ کی سماج میں ان کے تعاون کی تعریف کی۔ پی ایم مودی نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے آغاز پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
پی ایم مودی نے خوشی کا اظہار کیا
اس سے قبل پی ایم مودی نے ایک خط جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ "میں راموجی راؤ گارو کی یوم پیدائش کی یاد میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے آغاز کے بارے میں جان کر بے حد خوش ہوں۔ یہ ایوارڈز ایک ایسے بصیرت کے نام پر قائم کیے گئے ہیں جس نے ہندوستانی میڈیا اور تفریحی صنعت پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔"
وزیر اعظم نے مزید کہا، "یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ایوارڈ ان لوگوں کو پیش کیے جا رہے ہیں جنہوں نے متنوع شعبوں میں ترقی یافتہ ہندوستان کے جذبے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عوامی خدمت کے لیے وقف افراد کو پہچاننا قوم کو تحریک دیتا ہے اور قوم کی تعمیر میں مثبتیت اور شرکت کے کلچر کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایوارڈ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بے لوث ترقی کی قدر ضروری ہے۔"
گراس روٹ ورکرز کو پہچاننے پر زور
پی ایم نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران، نچلی سطح پر کام کرنے والوں کو پہچاننے پر زور دیا گیا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود، ان کے بے پناہ عزم کے ساتھ، ان کی شراکت کا اب بڑے پیمانے پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ خواہ انہیں باوقار پدم ایوارڈز سے نوازا جائے یا من کی بات پر ان کی شاندار کہانیاں شیئر کی جائیں، ہم ان گمنام ہیروز کو عزت دینے کے لیے اپنے عزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے تجربات ایک طاقتور یاد دہانی ہیں کہ کس طرح انفرادی اقدام بامعنی، اجتماعی سماجی تبدیلی لا سکتا ہے۔
پی ایم مودی نے مزید کہا، "2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا خواب سب کی اجتماعی شراکت سے ہی پورا ہوگا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر فرد اس کوشش میں اہم کردار ادا کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہندوستان نہ صرف جامع ترقی حاصل کرے بلکہ دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کر ابھرے۔"
ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد دی
تمام ایوارڈ جیتنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات، جو یقیناً بے شمار دوسروں کو ہندوستان کی خدمت میں جدوجہد کرنے کی ترغیب دیں گے۔ آخر میں، انہوں نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کی تمام تر کامیابی کی خواہش کی۔
ایوارڈ کس کو ملا؟
سات ممتاز ایوارڈ یافتہ افراد کو صحافت، دیہی ترقی، انسانیت کی خدمت، فن و ثقافت، یوتھ آئیکن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وومن اچیور کے زمروں میں منتخب کیا گیا۔ انتخاب کا عمل شفافیت اور سختی کے ساتھ کیا گیا۔
ایکسی لینس ان جرنلزم ایوارڈ جیدیپ ہاردیکر نے جیتا، جبکہ یوتھ آئیکون ایوارڈ شری کانت بولا کو دیا گیا۔ پروفیسر ستھوپتی پرسنا سری نے آرٹ اینڈ کلچر میں ایکسی لینس ایوارڈ جیتا ہے۔ املا اشوک رویا نے دیہی ترقی میں ایکسی لینس ایوارڈ جیتا ہے۔ آکاش ٹنڈن کو ایکسی لینس ان سروس ٹو مینکائنڈ ایوارڈ ملا۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک نڈر جنگجو پلوبی گھوش کو وومن اچیور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مادھوی لتا کو ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایوارڈ سے نوازا گیا۔