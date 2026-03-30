پی ایم مودی آج نمو ایپ کے ذریعے آسام اور پڈوچیری کے ووٹروں سے کریں گے بات چیت
پی ایم مودی نمو ایپ کے ذریعے آسام اور پڈوچیری میں پارٹی کارکنوں اور ووٹروں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔
Published : March 30, 2026 at 9:29 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی "میرا بوتھ سب سے مضبوط سمواد" آؤٹ ریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر پیر کو آسام اور پڈوچیری دونوں میں لوگوں اور پارٹی کارکنوں سے نمو ایپ کے ذریعے بات چیت کریں گے۔
وزیر اعظم دوپہر 1 بجے آسام میں شرکاء سے خطاب کریں گے، جس میں آنے والے اسمبلی انتخابات سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بعد میں، شام 5:30 بجے، وہ پڈوچیری میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کریں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹس کی ایک سیریز میں، پی ایم مودی نے گزشتہ ایک دہائی میں آسام میں ہونے والی ترقیاتی پیشرفت پر روشنی ڈالی۔
"ڈبل انجن" این ڈی اے حکومت کی حمایت
انہوں نے کہا کہ ریاست نے مختلف شعبوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ رائے دہندگان ایک اور مدت کے لیے "ڈبل انجن" این ڈی اے حکومت کی حمایت کریں گے۔ پڈوچیری کے بارے میں بات کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے پچھلے پانچ سالوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی توقعات کو پورا کیا ہے۔
"میرا بوتھ سب سے مضبوط سمواد"
انہوں نے مزید کہا کہ اس کارکردگی کے نتیجے میں آئندہ انتخابات میں عوامی حمایت جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "پچھلے پانچ سالوں میں، ڈبل انجن والی این ڈی اے حکومت نے پڈوچیری کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڈوچیری کے لوگ ایک بار پھر این ڈی اے کو اپنا آشیرواد دینے جا رہے ہیں۔" "میں 30 تاریخ کو شام 5:30 بجے 'میرا بوتھ سب سے مضبوط سمواد پڈوچیری' میں شرکت کا منتظر ہوں۔"
ورچوئل ایونٹ اہم انتخابی اقدام
بی جے پی کی آسام یونٹ کی طرف سے 27 مارچ کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، یہ بات چیت وزیر اعظم کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے نچلی سطح کے کارکنوں اور عام لوگوں سے براہ راست جڑنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اس ورچوئل ایونٹ کو ایک اہم انتخابی اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد اہم اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹروں کی رسائی کو بڑھانا اور پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنا ہے۔
روحانی سیاحت، ماحولیاتی سیاحت اور صحت کی سیاحت
اس سے پہلے 1 مارچ کو، وزیر اعظم مودی نے پڈوچیری میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا اور 2,700 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے دوران ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے روحانی سیاحت، ماحولیاتی سیاحت اور صحت کی سیاحت کو فروغ دینے پر حکومت کے زور پر نشان زد کیا۔