وزیر اعظم مودی نے سعودی ولی عہد سے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا
سعودی ولی عہد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں پی ایم نےعلاقائی توانائی کےبنیادی ڈھانچےپر حملوں کی ہندوستان کی مذمت کا اعادہ کیا۔
Published : March 28, 2026 at 10:48 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے ساتھ مغربی ایشیا میں جاری تنازعات پر تبادلہ خیال کیا، اور جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں، وزیر اعظم نے علاقائی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی ہندوستان کی مذمت کا اعادہ کیا۔
مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ولی عہد اور وزیر اعظم سے بات کی اور مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ پر تبادلہ خیال کیا۔" وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں فریقوں نے نیوی گیشن کی آزادی کو یقینی بنانے اور جہاز رانی کے راستوں کو کھلا اور محفوظ رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔
Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure.
We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping…
انہوں نے کہا، ’’میں نے سعودی عرب میں ہندوستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی مسلسل حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا‘‘۔
28 فروری کو مغربی ایشیا میں تنازع شروع ہونے کے بعد سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد کے درمیان یہ دوسری ٹیلی فونک بات چیت ہے۔ امریکا اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے جس کے جواب میں ایران نے اپنے پڑوسیوں اور اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔
ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے، ایک اہم سمندری نقل و حمل کا راستہ جس کے ذریعے دنیا کی 20 فیصد توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایران نے تنازع کے بعد سے بہت کم جہازوں کو اس سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔
مودی نے مغربی ایشیا میں تنازعات کے بعد متعدد عالمی رہنماؤں سے بات کی ہے، جن میں متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، قطر، بحرین، کویت، اردن، ایران، فرانس، اسرائیل اور ملائیشیا کے رہنما شامل ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا میں فوجی آپریشن کے بعد مودی سے بات کی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ اپنی بات چیت کے بعد، وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے درمیان "مغربی ایشیا کی صورتحال پر مفید تبادلہ خیال ہوا"۔