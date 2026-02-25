مجھے یقین ہے میرا دورہ ہمارے پائیدار تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا: اسرائیل دورے سے پہلے پی ایم مودی کا بیان
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آنے والے دورے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شراکت داری نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔
Published : February 25, 2026 at 12:17 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کو دو روزہ دورے پر نئی دہلی سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم مودی اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما ہندوستان اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہونے والی اہم پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔
اپنی روانگی سے قبل ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ "میرے عزیز دوست وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی دعوت پر میں 25 سے 26 فروری 2026 تک اسرائیل کا سرکاری دورہ کروں گا۔" دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی رفتار پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر اعظم نے کہا، "ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان مضبوط اور کثیر جہتی اسٹریٹجک شراکت داری ہے، جس میں حالیہ برسوں میں زبردست ترقی اور رفتار دیکھنے میں آئی ہے۔"
علاقائی اور عالمی امور پر تبادلۂ خیال
انہوں نے مزید کہا کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں جس کا مقصد مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ "میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اپنی بات چیت کا منتظر ہوں۔" دونوں ممالک کے رہنما مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید مواقع پر تبادلۂ خیال کریں گے، جن میں سائنس، ٹیکنالوجی، اختراع، دفاع، سلامتی، زراعت، پانی کے انتظام، تجارت، اقتصادی اور عوام سے عوام کے تبادلے شامل ہیں۔ توقع ہے کہ رہنماؤں سے باہمی فائدے کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
مشترکہ چیلنجوں کا جائزہ لینے کا موقع
وزیراعظم اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہری اور دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا اور مشترکہ چیلنجوں کا جائزہ لینے اور دو مضبوط جمہوریتوں کے درمیان مضبوط شراکت داری کے لیے مشترکہ وژن کے حصول کے لیے کوششوں کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع فراہم کرے گا۔
اسٹریٹجک کوآرڈینیشن پر زور
سفارتی مذاکرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آنے والے دورے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شراکت داری مسلسل نئی بلندیوں تک پہنچ رہی ہے۔ نیتن یاہو نے وزیر اعظم مودی کو اپنا "پیارا دوست" قرار دیا اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک کوآرڈینیشن پر زور دیا۔
سلامتی اور مشترکہ اسٹریٹجک وژن میں شراکت دار
انہوں نے کہا، "آج صبح ہماری کابینہ کی میٹنگ کے آغاز میں، میں نے اپنے پیارے دوست، وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بدھ کو اسرائیل کے تاریخی دورے کے بارے میں بات کی۔" تعلقات کو "دو عالمی رہنماؤں کے درمیان ایک مضبوط اتحاد" کے طور پر بیان کرتے ہوئے، نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اور ہندوستان جدت، سلامتی اور مشترکہ اسٹریٹجک وژن میں شراکت دار ہیں۔
اسرائیل کا ہولوکاسٹ متاثرین سرکاری یادگاری ادارہ
اس دورے کی مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے نیتن یاہو نے تصدیق کی کہ وزیراعظم بدھ کو پہنچیں گے اور کنیسٹ (اسرائیلی پارلیمنٹ) میں تقریر کریں گے۔ اس دورے میں یروشلم میں ایک اختراعی تقریب اور یاد واشم (اسرائیل کا ہولوکاسٹ متاثرین کے لیے سرکاری یادگاری ادارہ) کا مشترکہ دورہ بھی شامل ہوگا۔ اپنی ذاتی دوستی پر زور دیتے ہوئے نیتن یاہو نے یاد دلایا، "ہم ذاتی دوست ہیں۔ ہم اکثر فون پر بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔"