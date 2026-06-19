جی-7 اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم مودی وطن واپس، فرانس اور سلوواکی کے دورے کو تاریخی قرار دیا
وزیراعظم مودی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہاکہ فرانس کا یہ دورہ سرگرمیوں اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی اہم اور کامیاب رہا۔
Published : June 19, 2026 at 7:54 AM IST
پیرس: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکی کے اپنے دو ملکی دورے مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو نئی دہلی واپس روانہ ہوگئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے جی-7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی، متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم معاہدوں اور سفارتی پیش رفت کو آگے بڑھایا۔
وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ فرانس کا یہ دورہ سرگرمیوں اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی اہم اور کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کا آغاز نیس شہر میں منعقدہ ’’بھارت اِنوویٹس‘‘ پروگرام سے ہوا، جس کے بعد وہ جی-7 اجلاس میں شرکت کے لیے ایویان گئے اور پھر پیرس میں ویوا ٹیک 2026 سے خطاب کیا، بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع میں شریک ہوئے اور کئی عالمی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات کی۔
انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، فرانسیسی حکومت اور عوام کی پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور فرانس کی دوستی آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوگی۔پیرس میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت آج دنیا کا ایک قابل اعتماد شراکت دار بن کر ابھر رہا ہے اور ملک ترقی کے ایک نئے دور سے گزر رہا ہے۔ ویوا ٹیک 2026 سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا مطلب ’’آل اِنکلیوسیو‘‘ یعنی سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی ہے۔
جی-7 اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر، یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لائن، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں انہوں نے سمندری راستوں کے تحفظ اور ملاحوں کی سلامتی کا معاملہ بھی اٹھایا۔
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فرانس کے بعد وزیر اعظم مودی نے سلوواکی کا تاریخی دورہ مکمل کیا، جو کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اس دوران بھارت اور سلوواکی نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک بلند کیا اور دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ہجرت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے 11 معاہدوں پر دستخط کیے۔